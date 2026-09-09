Une liste de succès steam à fuité révélant certains mondes, on pense que la liste des succès est clairement incomplète et que d'autres mondes ne sont pas à exclure.
Voici la liste des mondes Disney actuellement :
Haunted Mansion
Toy Box
Galaxy Far Far Away (Star Wars)
Zootopia (Savanah Central)
Monochrom Origins (Oswald The Lucky Rabbit)
Planet Imagineer (Disneyland)
Land of the Dead (Coco)
The Underworld (Hercule)
Hundred Acre Conductor (Winnie l'Ourson, peut-être avec des mini-jeux musicaux)
En plus de Quadratum
, Scala Ad Caelum
et d'autres mondes originaux. La liste n'est pas forcément complète encore une fois, un ou deux autres mondes Disney pourraient être ajoutés, il y a certains succès qui n'ont même pas de description.
Le leak évoque aussi un mode en ligne pour affronter les fantômes d'autres joueurs. Et chaque monde aurait un système de quêtes également.
Kingdom Hearts IV semble totalement partir dans une direction qui n'impliquera pas de Princesse au Cœur de pur lumière. Il n'y a aucun monde impliquant des princesses Disney.
Sinon toujours pas de Planète au trésor..
En tout cas sur l'autre news c'est mentionné. Et il etait dans le 3 en plus.
Sinon on aura jamais eu un monde Final Fantasy
Les Indesctructibles, Vaiana, La Planète aux Trésors, Vice-Versa, les Mondes de Ralph... qui sont parmi les mondes les plus demandés, arriveront plus tard j'imagine.
Et je pense pas que ça sera pour un kh 5 vu que ça part comme une conclusion a Sora, ou alors son reboot.
malroth c'est pour varié aussi.
Aozora78 Ca m'étonne qu'on ait pas les monde de ralph ca colle tellement a l'univers du jeu en +
J'aimerais bien avoir encanto aussi
Et avec Le Manoir Hanté, Monochrom Origins et Planet Imagineer, ça prouve qu'ils ne prennent pas que les gros films pour des mondes
Ils auraient pu remettre Frozen à la place de Toy Story, mais ce dernier fait plus sens vu le lien avec Yozora.
fuji Homecoming on sait pas, c'est peut-être juste quand tu finis le monde de Coco et que Miguel reviens chez lui... ou alors quand Sora reviens sur l'île du Destin, ou une invocation de Spider-Man... mais pas Monster Inc
Les Mondes de Ralph ça doit-être un monde compliqué à mettre en place vu la nature même du film et des personnages qui viennent d'un jeu vidéo... peut-être un autre sous-monde de Toy Story à l'avenir