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Kingdom Hearts IV
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name : Kingdom Hearts IV
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC Xbox Series X -
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aozora78
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Kingdom Hearts 4 : Gros Leak de certains succès Steam
Jeux Multiplateformes


Une liste de succès steam à fuité révélant certains mondes, on pense que la liste des succès est clairement incomplète et que d'autres mondes ne sont pas à exclure.

Voici la liste des mondes Disney actuellement :

Haunted Mansion
Toy Box
Galaxy Far Far Away (Star Wars)
Zootopia (Savanah Central)
Monochrom Origins (Oswald The Lucky Rabbit)
Planet Imagineer (Disneyland)
Land of the Dead (Coco)
The Underworld (Hercule)
Hundred Acre Conductor (Winnie l'Ourson, peut-être avec des mini-jeux musicaux)

En plus de Quadratum, Scala Ad Caelum et d'autres mondes originaux. La liste n'est pas forcément complète encore une fois, un ou deux autres mondes Disney pourraient être ajoutés, il y a certains succès qui n'ont même pas de description.

Le leak évoque aussi un mode en ligne pour affronter les fantômes d'autres joueurs. Et chaque monde aurait un système de quêtes également.

Kingdom Hearts IV semble totalement partir dans une direction qui n'impliquera pas de Princesse au Cœur de pur lumière. Il n'y a aucun monde impliquant des princesses Disney.
SteamDB - https://steamdb.info/app/3216600/stats/
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    posted the 09/09/2026 at 08:53 AM by aozora78
    comments (11)
    yanssou posted the 09/09/2026 at 09:17 AM
    Wnnie l'ourson peuvent pas mettre le livre de la jungle ou Wall E à la place.. Pareil pour toy story, les indestructibles mériterai leur place.

    Sinon toujours pas de Planète au trésor..
    aozora78 posted the 09/09/2026 at 09:20 AM
    yanssou Wall-E a l'air d'être présent mais pas assez consistant pour en faire un monde, du coup ça a l'air d'être un personnage qui aura un rôle similaire à Remi de Ratatouille dans KH3.
    malroth posted the 09/09/2026 at 09:22 AM
    yanssou bah Toy story sera present non ?

    En tout cas sur l'autre news c'est mentionné. Et il etait dans le 3 en plus.

    Sinon on aura jamais eu un monde Final Fantasy
    aozora78 posted the 09/09/2026 at 09:26 AM
    yanssou La liste n'est pas complète je rappel. Et ils garderont des mondes pour Kingdom Hearts 5 j'imagine

    Les Indesctructibles, Vaiana, La Planète aux Trésors, Vice-Versa, les Mondes de Ralph... qui sont parmi les mondes les plus demandés, arriveront plus tard j'imagine.
    asakk posted the 09/09/2026 at 09:36 AM
    Je me casse, ciao les gars!! Je me suis fait spoil KH3 a cause du marketing de merde de SQE, la j'arrete les frais a l'année prochaine
    yanssou posted the 09/09/2026 at 09:42 AM
    aozora78 Si Wall E est comme ratatouille pourquoi pas ça pourra faire de beau mini jeu, après on sent toujours qu'ils prennent les plus gros succès de ces dernières années.

    Et je pense pas que ça sera pour un kh 5 vu que ça part comme une conclusion a Sora, ou alors son reboot.

    malroth c'est pour varié aussi.
    fuji posted the 09/09/2026 at 09:47 AM
    Homecoming c'est pour monstre et co non ?
    Aozora78 Ca m'étonne qu'on ait pas les monde de ralph ca colle tellement a l'univers du jeu en +
    J'aimerais bien avoir encanto aussi
    aozora78 posted the 09/09/2026 at 09:50 AM
    yanssou ils ont toujours dit que Sora serait LE héros et visage de la franchise jusqu'à la fin.

    Et avec Le Manoir Hanté, Monochrom Origins et Planet Imagineer, ça prouve qu'ils ne prennent pas que les gros films pour des mondes

    Ils auraient pu remettre Frozen à la place de Toy Story, mais ce dernier fait plus sens vu le lien avec Yozora.

    fuji Homecoming on sait pas, c'est peut-être juste quand tu finis le monde de Coco et que Miguel reviens chez lui... ou alors quand Sora reviens sur l'île du Destin, ou une invocation de Spider-Man... mais pas Monster Inc
    aozora78 posted the 09/09/2026 at 09:52 AM
    fuji Pour Encanto c'est un monde trop musical, pas assez d'histoire pour ça, et ils n'ont pas eu de bons retours pour le monde de la petite sirène dans KH2. Et j'ai l'impression que le monde de Winnie l'Ourson va servir de monde musical dans KH4, vu qu'il a toujours été là pour des mini-jeux principalement.

    Les Mondes de Ralph ça doit-être un monde compliqué à mettre en place vu la nature même du film et des personnages qui viennent d'un jeu vidéo... peut-être un autre sous-monde de Toy Story à l'avenir
    fuji posted the 09/09/2026 at 09:57 AM
    Aozora78 justement j'espere qu'il n'y aura pas de marvel ... quand j'ai vu homecoming j'ai regardé direct ce que c'était et ca colle avec le theme de l'université de monstre inc du coup je croise au moins les doigts que ca n'ait aucun rapport avec spiderman lol
    choroq posted the 09/09/2026 at 10:46 AM
    bah, j'ai surtout fait le KH1, toujours eu la flemme de finir le 2, mais le 1, c'est Aladdin, tarzan, hercule, monsieur jack, squall,cloud, et sephiroth en super boss. KH1 c'est tellement tout ce que j'espérais que les suites me faisait légérement moin rêver, mais bon, ça reste disney avec tellement de bon et moins bon, que forcément ça va contenter tout le monde. Pour ma part KH1 m'a tellement comblé que les autres me paraissent des add on, donc oui, mais sans plus.
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