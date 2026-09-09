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Une liste de succès steam à fuité révélant certains mondes, on pense que la liste des succès est clairement incomplète et que d'autres mondes ne sont pas à exclure.Voici la liste des mondes Disney actuellement :Haunted MansionToy BoxGalaxy Far Far Away (Star Wars)Zootopia (Savanah Central)Monochrom Origins (Oswald The Lucky Rabbit)Planet Imagineer (Disneyland)Land of the Dead (Coco)The Underworld (Hercule)Hundred Acre Conductor (Winnie l'Ourson, peut-être avec des mini-jeux musicaux)En plus deet d'autres mondes originaux. La liste n'est pas forcément complète encore une fois, un ou deux autres mondes Disney pourraient être ajoutés, il y a certains succès qui n'ont même pas de description.Le leak évoque aussi un mode en ligne pour affronter les fantômes d'autres joueurs. Et chaque monde aurait un système de quêtes également.Kingdom Hearts IV semble totalement partir dans une direction qui n'impliquera pas de Princesse au Cœur de pur lumière. Il n'y a aucun monde impliquant des princesses Disney.