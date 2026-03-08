Salut à tous !Je voulais vous faire part d’une initiative qui mérite qu’on s’y penche : le Fonds de dotation lance sa bourse jeux vidéo pour la rentrée 2026-2027.Le but ? Aider concrètement des étudiants en game design, programmation ou art digital à financer leurs études et donner vie à leurs projets.L’initiative existe depuis 2020 et a déjà reçu le soutien du SELL, du CNC ou encore Isart Digital. Concrètement, chaque contribution, même modeste, change la donne pour un futur créateur qui a juste besoin d’un coup de pouce pour passer à l’étape supérieure.Si ça vous parle, c’est le moment de passer à l’action. Vous pouvez soutenir un étudiant directement ici :Petit bonus souvent oublié : votre don est défiscalisé à 60 %. En clair, vous aidez un jeune à se lancer, vous contribuez à la relève du secteur, et l’État vous rembourse une partie.Merci à ceux qui passeront par là !Et bon courage à tous les futurs devs qui bossent dans leur coin pour faire avancer notre passion