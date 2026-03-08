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Indépendants (développeurs & jeux)
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jeanouillz
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Vous aimez le jeux-video ? Aidez nos talents fr de demain
Salut à tous !

Je voulais vous faire part d’une initiative qui mérite qu’on s’y penche : le Fonds de dotation lance sa bourse jeux vidéo pour la rentrée 2026-2027.
Le but ? Aider concrètement des étudiants en game design, programmation ou art digital à financer leurs études et donner vie à leurs projets.

L’initiative existe depuis 2020 et a déjà reçu le soutien du SELL, du CNC ou encore Isart Digital. Concrètement, chaque contribution, même modeste, change la donne pour un futur créateur qui a juste besoin d’un coup de pouce pour passer à l’étape supérieure.

Si ça vous parle, c’est le moment de passer à l’action. Vous pouvez soutenir un étudiant directement ici :
https://www.helloasso.com/associations/ln-fonds-de-dotation/collectes/bourse-jeux-video-rentree-2026-27-soutenez-a-partir-de-1

Petit bonus souvent oublié : votre don est défiscalisé à 60 %. En clair, vous aidez un jeune à se lancer, vous contribuez à la relève du secteur, et l’État vous rembourse une partie.

Merci à ceux qui passeront par là !

Et bon courage à tous les futurs devs qui bossent dans leur coin pour faire avancer notre passion
LN Fond de Dotation - https://www.helloasso.com/associations/ln-fonds-de-dotation/collectes/bourse-jeux-video-rentree-2026-27-soutenez-a-partir-de-1
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    posted the 08/03/2026 at 03:09 PM by jeanouillz
    comments (19)
    cyr posted the 08/03/2026 at 03:18 PM
    Si c'est pour aider des gens ,ok. Si c'est pour financer l'ia c'est non.

    Et malheureusement si j'avais un membre de ma famille qui souhaite se lancer dans le jeux vidéo, je lui déconseille au vu de l'avenir assez sombre aujourd'hui.
    micheljackson posted the 08/03/2026 at 03:21 PM
    Faites des dons à la SPA ou pour la recherche sur les maladies rares,
    ces petits branleurs n'ont qu'à faire un petit job à coté comme tout le monde s'ils n'ont pas de fric, ou acheter moins de conneries.

    Je ne me souviens pas que Shigeru Miyamoto ait eu besoin de dons.

    Non mais sans déconner, non seulement faut payer les jeux plus chers, mais maintenant on nous demander carrément de payer les études des devs avant que les jeux soient produits, on va où là ?
    cyr posted the 08/03/2026 at 03:23 PM
    micheljackson des dons a la spa évidemment. Mais aussi empêcher que les gens qui se soucie juste de partir en vacances sans emmener leur animal ne puissent plus adopter, jamais.

    Il faut attaquer la cause, pour avoir moins de conséquences a s'occuper.....
    micheljackson posted the 08/03/2026 at 03:26 PM
    cyr
    La spa ne récupère pas que les animaux abandonnés ou maltraités par des ordures, il y aussi les animaux des gens qui décèdent ou qui naissent dans la nature tout simplement.
    micheljackson posted the 08/03/2026 at 03:32 PM
    Surtout que si c'est pour financer les études bidons d'une grosse à cheveux bleus qui croit avoir du talent parce qu'elle arrive à reproduire des personnages de mangas (du vu et revu), non merci.
    nicolasgourry posted the 08/03/2026 at 03:45 PM
    Sinon, leur proposer de créer une SCOP comme Motion Twin.
    https://www.youtube.com/watch?v=SVNAYVYc1sA
    keiku posted the 08/03/2026 at 04:01 PM
    moi j'ai aider sandfall en achetant clair obscur..., je ne veut pas aider n'importe qui seulement ceux qui le mérite
    kikoo31 posted the 08/03/2026 at 04:18 PM
    Ça fait longtemps que le métier de dev de JV ne fait plus rêver
    Et vu l'hécatombe des 2 dernière année
    On se demande l'intérêt de financer des métiers malheureusement devenu précaire vu qu'ils ont l'intention de mettre le paquet sur l IA
    micheljackson posted the 08/03/2026 at 04:44 PM
    keiku
    +1
    legend83 posted the 08/03/2026 at 04:47 PM
    micheljackson Degage de ce site web au lieu d'insulter gratuitement, tu es un veritable parasite!
    micheljackson posted the 08/03/2026 at 04:53 PM
    legend83
    Le seul qui est insultant c'est toi je te ferais remarquer.
    ghouledheleter posted the 08/03/2026 at 05:00 PM
    micheljackson tu es mon champion toi mdr. Tu m’a fait éclater de rire avec ta phrase de la grosse au cheveux bleu
    micheljackson posted the 08/03/2026 at 05:06 PM
    ghouledheleter c'était fait pour,
    malheureusement tout le monde n'est pas pourvu d'humour,
    comme le très haineux legend83
    legend83 posted the 08/03/2026 at 05:22 PM
    micheljackson C'est pas moi qui spamme les gens en utilisant la craniometrie pour cracher sur les personnes a peau noir.

    Faut que je cite le spam que tu m'as envoye apres que tu es encore une fois insulte une actrice (Lupita Nyong'o) car elle etait noire?
    https://imgur.com/a/YLxvVXy

    T'insultes les artistes, t'insultes les femmes, t'insultes les non-blancs, t'insultes les LGBT, t'insultes les "gauchistes", t'insulte tout le monde qui ne ressemble pas a l'horreur que tu representes et t'es toujours sur ce site parce que Shanks n'est pas mieux.

    shanks T'as beau mettre ton twitter en prive, on peut quand meme voir son contenu au fait. Si tu as un peu d'integrite dans ton boulot de moderateur tu pourrais quand meme faire un effort histoire qu'on ai pas a ouvrir un article sur Gamekyo et tomber sur un n-ieme commentaire puant de "Micheljackson".
    micheljackson posted the 08/03/2026 at 05:42 PM
    legend83
    Tu confonds "insultes" et formuler une critique, je n'ai insulté aucun utilisateur de gamekyo personnellement comme tu l'as souvent fait

    Et il existe un script pour masquer les utilisateurs qui te dérangent https://www.gamekyo.com/blog_article484168.html
    micheljackson posted the 08/03/2026 at 06:04 PM
    micheljackson
    Je précise que je n'utilise pas ce script, car j'aime le débat d'idées, mais il est parfait pour les gens de gauche qui ne supportent pas les idées autres que les leurs, ça leur offre une version gamekyo "blueskyisé"
    legend83 posted the 08/03/2026 at 06:22 PM
    micheljackson Se faire passer pour une victime, un grand classique de l'extreme droite. C afait 10 ans que ca dure, mais ca ne marche plus.

    Un debat d'idee, c'est discuter sur une maniere d'ameliorer l'infrastructure en France, par exemple.
    Cracher ta haine sur d'autres etre humain, c'est pas une idee, c'est un acte interdit par la loi Francaise (meme si je note que vous y travailler dur pour la briser).

    Ta rhetorique haineuse et dangereuse n'a aucune place dans le debat d'idee.
    micheljackson posted the 08/03/2026 at 06:26 PM
    legend83
    J'ai plein d'idées d'infrastructures
    allanoix posted the 08/03/2026 at 06:35 PM
    Si cest pour nous pondre des jeux woke avec le support du cnc, non merci. Vive les indés et les jeux jap.
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