Salut à tous !
Je voulais vous faire part d’une initiative qui mérite qu’on s’y penche : le Fonds de dotation lance sa bourse jeux vidéo pour la rentrée 2026-2027.
Le but ? Aider concrètement des étudiants en game design, programmation ou art digital à financer leurs études et donner vie à leurs projets.
L’initiative existe depuis 2020 et a déjà reçu le soutien du SELL, du CNC ou encore Isart Digital. Concrètement, chaque contribution, même modeste, change la donne pour un futur créateur qui a juste besoin d’un coup de pouce pour passer à l’étape supérieure.
Si ça vous parle, c’est le moment de passer à l’action. Vous pouvez soutenir un étudiant directement ici :
https://www.helloasso.com/associations/ln-fonds-de-dotation/collectes/bourse-jeux-video-rentree-2026-27-soutenez-a-partir-de-1
Petit bonus souvent oublié : votre don est défiscalisé à 60 %. En clair, vous aidez un jeune à se lancer, vous contribuez à la relève du secteur, et l’État vous rembourse une partie.
Merci à ceux qui passeront par là !
Et bon courage à tous les futurs devs qui bossent dans leur coin pour faire avancer notre passion
Et malheureusement si j'avais un membre de ma famille qui souhaite se lancer dans le jeux vidéo, je lui déconseille au vu de l'avenir assez sombre aujourd'hui.
ces petits branleurs n'ont qu'à faire un petit job à coté comme tout le monde s'ils n'ont pas de fric, ou acheter moins de conneries.
Je ne me souviens pas que Shigeru Miyamoto ait eu besoin de dons.
Non mais sans déconner, non seulement faut payer les jeux plus chers, mais maintenant on nous demander carrément de payer les études des devs avant que les jeux soient produits, on va où là ?
Il faut attaquer la cause, pour avoir moins de conséquences a s'occuper.....
La spa ne récupère pas que les animaux abandonnés ou maltraités par des ordures, il y aussi les animaux des gens qui décèdent ou qui naissent dans la nature tout simplement.
https://www.youtube.com/watch?v=SVNAYVYc1sA
Et vu l'hécatombe des 2 dernière année
On se demande l'intérêt de financer des métiers malheureusement devenu précaire vu qu'ils ont l'intention de mettre le paquet sur l IA
+1
Le seul qui est insultant c'est toi je te ferais remarquer.
malheureusement tout le monde n'est pas pourvu d'humour,
comme le très haineux legend83
Faut que je cite le spam que tu m'as envoye apres que tu es encore une fois insulte une actrice (Lupita Nyong'o) car elle etait noire?
https://imgur.com/a/YLxvVXy
T'insultes les artistes, t'insultes les femmes, t'insultes les non-blancs, t'insultes les LGBT, t'insultes les "gauchistes", t'insulte tout le monde qui ne ressemble pas a l'horreur que tu representes et t'es toujours sur ce site parce que Shanks n'est pas mieux.
shanks T'as beau mettre ton twitter en prive, on peut quand meme voir son contenu au fait. Si tu as un peu d'integrite dans ton boulot de moderateur tu pourrais quand meme faire un effort histoire qu'on ai pas a ouvrir un article sur Gamekyo et tomber sur un n-ieme commentaire puant de "Micheljackson".
Tu confonds "insultes" et formuler une critique, je n'ai insulté aucun utilisateur de gamekyo personnellement comme tu l'as souvent fait
Et il existe un script pour masquer les utilisateurs qui te dérangent https://www.gamekyo.com/blog_article484168.html
Je précise que je n'utilise pas ce script, car j'aime le débat d'idées, mais il est parfait pour les gens de gauche qui ne supportent pas les idées autres que les leurs, ça leur offre une version gamekyo "blueskyisé"
Un debat d'idee, c'est discuter sur une maniere d'ameliorer l'infrastructure en France, par exemple.
Cracher ta haine sur d'autres etre humain, c'est pas une idee, c'est un acte interdit par la loi Francaise (meme si je note que vous y travailler dur pour la briser).
Ta rhetorique haineuse et dangereuse n'a aucune place dans le debat d'idee.
J'ai plein d'idées d'infrastructures