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Splatoon Raiders
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name : Splatoon Raiders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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ratchet
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Achat du jour + jepasse au full demat!


Splatoon Raiders sur Nintendo Switch 2 !
Oui je sais je devais attendre septembre mais j’ai craqué! (Jour de paye + 40 balles à Leclerc alors hein ) voici donc mon jeu de la console de Nintendo pour cet été! (Normalement mon prochain jeu S2 sera Zelda au niveau du calendrier je pense)!

Plus c’est décidé, de toute façon cela fais déjà au moins 2ans que j’achète uniquement en demat sur PS5 (entre les offres, les reducs etc…) j’ai pris la décision de prendre uniquement en demat à partir de maintenant (depuis mon achat de Halo du coup)… dernièrement je n’avais pris que Pragmata en boite que j’ai revendu après le 100% tout le reste j’étais déjà en numérique depuis quelques temps….

Ma seule exception cependant sera pour Final Fantasy VII: Révélation dont je prendrais le collector pour avoir la trilogie en physique mais sinon tous les autres ça sera désormais en téléchargement!

Concernant Splatoon Raiders, je pensais que le trophée platine de Halo allait me prendre plus de temps que cela sauf que j’en suis déjà à 60%, je pense avoir surestimé la durée de vie de ce dernier du coup. Étant pareil dans la dernière ligne droite du platine de Final Fantasy 12 je me suis donc offert le dernier hit de la console de Nintendo histoire de varié encore plus les genres j’ai beaucoup jouer a Star Fox mais je trouve certaines missions « expertes » pas très bien gérées… certains objectifs sont clairement abusés comparer à d’autres. J’ai pris beaucoup de plaisir cela dit et j’y retournerais!

Voilà voilà j’ai presque rien regarder du jeu mais j’ai vu qu’il était axé vachement solo donc let’s go !
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    posted the 07/28/2026 at 01:11 PM by ratchet
    comments (18)
    saram posted the 07/28/2026 at 01:15 PM
    Le full demat sur Switch 2, ça revient cher par contre ! A moins de passer par amazon.jap, Splatoon Raiders ça doit être 35€ en numérique.
    hypermario posted the 07/28/2026 at 01:19 PM
    Ratchet Pense a nous faire un retour dessus des que possible ! Merci
    ratchet posted the 07/28/2026 at 01:25 PM
    saram le full demat c’est uniquement sur PS5 par contre (je me suis mal exprimer ) sur S2 je continue ma collection en boite!

    hypermario pas de soucis d’ici ce weekend je pense je ferais un avis groupé avec Halo d’ailleurs a mon avis ^^
    grundbeld posted the 07/28/2026 at 01:25 PM
    Tu seras un peu comme une femme à l’époque victorienne. Remarque niveau cosplay ça a de la gueule.
    deathegg posted the 07/28/2026 at 01:48 PM
    grundbeld une femme à l'époque victorienne ? tu veux dire une esclave ou j'ai mal compris la blague ?
    skuldleif posted the 07/28/2026 at 02:19 PM
    Ah donc c'est toi qui achète les jeux D1 a 80€
    merci pour ton sacrifice
    guiguif posted the 07/28/2026 at 02:19 PM
    Tu n’achètes pas, tu loues pour une durée indéterminée (panne du PSN, suppression du jeu, suppression/hack de ton compte ect...).
    riddler posted the 07/28/2026 at 02:19 PM
    ratchet
    Full demat sur ps5… comme si tu avais encore le choix
    yogfei posted the 07/28/2026 at 02:23 PM
    guiguif
    saram posted the 07/28/2026 at 02:23 PM
    guiguif Moi ça me dérange pas personnellement. Louer un jeu pour 15-20 ans, je m'en tape complet. Je suis pas dans l'optique de garder ça à vie. Par contre, vu que c'est pas de l'achat, hors de question que je dépense beaucoup dans mes achats numériques. Je prends uniquement si grosse promo, les jeux à 50, 60€ c'est en boite !
    guiguif posted the 07/28/2026 at 02:25 PM
    saram Je prends uniquement si grosse promo, les jeux à 50, 60€ c'est en boite !
    Dans un an, tu n'auras plus le choix si tu es sur PS.
    saram posted the 07/28/2026 at 02:26 PM
    guiguif Je pense pas prendre la PS6, console à presque 1000€ (rumeur mais tellement crédible) + jeux à 80€ (voir 90€ ?) c'est mort.
    skuldleif posted the 07/28/2026 at 02:28 PM
    Je sais pas comment tu fais pour être ok avec l'achat d'un jeu a 80€ sans revente possible , d'ailleurs je vois que tu parle de promo et de réduc mais ça c'est pas pour les nouveautés donc c'est quoi le projet t'arrête les nouveautés ?!
    guiguif posted the 07/28/2026 at 02:28 PM
    saram Ah bah même sur PS5, sauf rétropédalage de Sony, les jeux sortant après 2027 ne sortiront pas en physique.
    skuldleif posted the 07/28/2026 at 02:29 PM
    guiguif tout a fait ça ne change pas le problème, c'est un mécanisme émotionnel de dire qu'on reste sur last gen mais en vérité la douille est toujours la
    saram posted the 07/28/2026 at 02:30 PM
    guiguif J'attendrais des promo pour y jouer même si je dois attendre 2 ans pour y jouer à un prix décent. J'ai la Switch 2 à coté.
    tripy73 posted the 07/28/2026 at 02:34 PM
    guiguif : mais arrêté de casser les illusions des gens, tout le monde sait que le déma c'est l'avenir du JV
    mrpopulus posted the 07/28/2026 at 02:36 PM
    C'est bien tu prépares déjà ta rondelle pour la suite
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