Splatoon Raiders sur Nintendo Switch 2 !Oui je sais je devais attendre septembre mais j’ai craqué! (Jour de paye + 40 balles à Leclerc alors hein) voici donc mon jeu de la console de Nintendo pour cet été! (Normalement mon prochain jeu S2 sera Zelda au niveau du calendrier je pense)!Plus c’est décidé, de toute façon cela fais déjà au moins 2ans que j’achète uniquement en demat sur PS5 (entre les offres, les reducs etc…) j’ai pris la décision de prendre uniquement en demat à partir de maintenant (depuis mon achat de Halo du coup)… dernièrement je n’avais pris que Pragmata en boite que j’ai revendu après le 100% tout le reste j’étais déjà en numérique depuis quelques temps….Ma seule exception cependant sera pour Final Fantasy VII: Révélation dont je prendrais le collector pour avoir la trilogie en physique mais sinon tous les autres ça sera désormais en téléchargement!Concernant Splatoon Raiders, je pensais que le trophée platine de Halo allait me prendre plus de temps que cela sauf que j’en suis déjà à 60%, je pense avoir surestimé la durée de vie de ce dernier du coup. Étant pareil dans la dernière ligne droite du platine de Final Fantasy 12 je me suis donc offert le dernier hit de la console de Nintendo histoire de varié encore plus les genresj’ai beaucoup jouer a Star Fox mais je trouve certaines missions « expertes » pas très bien gérées… certains objectifs sont clairement abusés comparer à d’autres. J’ai pris beaucoup de plaisir cela dit et j’y retournerais!Voilà voilà j’ai presque rien regarder du jeu mais j’ai vu qu’il était axé vachement solo donc let’s go !