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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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rider288
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Marvel's Wolverine Story Trailer
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    beppop, neptonic
    posted the 07/23/2026 at 06:42 PM by rider288
    comments (11)
    beppop posted the 07/23/2026 at 06:44 PM
    ça a l'air bien varié
    neptonic posted the 07/23/2026 at 06:48 PM
    ah bah voilà
    kujotaro posted the 07/23/2026 at 06:49 PM
    Ah oue quand même putain de merde. Ça envoie !!!
    neptonic posted the 07/23/2026 at 06:52 PM
    putain mais les visages sont ouf en fait gros step up par rapport à SM2

    Même globalement c'est hyper clean !
    mrpopulus posted the 07/23/2026 at 06:53 PM
    Tout ceux qui chialer en mode gneugneu c'est de la merde le perso est fait par IA ça a l'air d'être de la merde, c'est linéaire, c'est répétitif machin bah tenez dans les dents.

    On parle de Insomniac un studio qui n'a plus rien à prouver. Ce retournement de veste de certains va être majestueux
    taiko posted the 07/23/2026 at 06:54 PM
    mrpopulus kujotaro neptonic beppop
    Ça va être sympa, mais alors non ça n'envoie rien du tout. Ça semble clairement pas très ambitieux...
    Rien d'excitant dans ce que l'on voit ici...
    yanssou posted the 07/23/2026 at 06:56 PM
    Toujours pas convaincu, ça pue tellement le cahier des charges sans ambition.
    neptonic posted the 07/23/2026 at 06:57 PM
    yanssou ah les génies c'est quoi un jeu wolverine avec de l'ambition ?
    mrpopulus posted the 07/23/2026 at 06:58 PM
    yanssou mais ferme là l'idiot du village qui disait "que c'était trop coloré" pour un Wolverine
    shinz0 posted the 07/23/2026 at 06:59 PM
    mrpopulus
    mrpopulus posted the 07/23/2026 at 07:00 PM
    shinz0
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