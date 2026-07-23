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link49
name :
Marvel's Wolverine
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Insomniac Games
genre :
action
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rider288
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Marvel's Wolverine Story Trailer
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beppop
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neptonic
posted the 07/23/2026 at 06:42 PM by
rider288
comments (
11
)
beppop
posted
the 07/23/2026 at 06:44 PM
ça a l'air bien varié
neptonic
posted
the 07/23/2026 at 06:48 PM
ah bah voilà
kujotaro
posted
the 07/23/2026 at 06:49 PM
Ah oue quand même putain de merde. Ça envoie !!!
neptonic
posted
the 07/23/2026 at 06:52 PM
putain mais les visages sont ouf en fait gros step up par rapport à SM2
Même globalement c'est hyper clean !
mrpopulus
posted
the 07/23/2026 at 06:53 PM
Tout ceux qui chialer en mode gneugneu c'est de la merde le perso est fait par IA ça a l'air d'être de la merde, c'est linéaire, c'est répétitif machin bah tenez dans les dents.
On parle de Insomniac un studio qui n'a plus rien à prouver. Ce retournement de veste de certains va être majestueux
taiko
posted
the 07/23/2026 at 06:54 PM
mrpopulus
kujotaro
neptonic
beppop
Ça va être sympa, mais alors non ça n'envoie rien du tout. Ça semble clairement pas très ambitieux...
Rien d'excitant dans ce que l'on voit ici...
yanssou
posted
the 07/23/2026 at 06:56 PM
Toujours pas convaincu, ça pue tellement le cahier des charges sans ambition.
neptonic
posted
the 07/23/2026 at 06:57 PM
yanssou
ah les génies c'est quoi un jeu wolverine avec de l'ambition ?
mrpopulus
posted
the 07/23/2026 at 06:58 PM
yanssou
mais ferme là l'idiot du village qui disait "que c'était trop coloré" pour un Wolverine
shinz0
posted
the 07/23/2026 at 06:59 PM
mrpopulus
mrpopulus
posted
the 07/23/2026 at 07:00 PM
shinz0
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Même globalement c'est hyper clean !
On parle de Insomniac un studio qui n'a plus rien à prouver. Ce retournement de veste de certains va être majestueux
Ça va être sympa, mais alors non ça n'envoie rien du tout. Ça semble clairement pas très ambitieux...
Rien d'excitant dans ce que l'on voit ici...