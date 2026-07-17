hello les kids!!
J'avais fait un article similaire il ya quelques temps pour présenter brièvement mon parcours vidéoludique.
Ce sont toutes les machines que j'ai eu à l'époque et que je possède toujours en tant que collectionneur.
Ce n'est pas la collection la plus spectaculaire, mais je ne recherche pas à posséder toutes consoles de l'histoire, mais plus celle qui ont fait mon Histoire:
Game & Watch
Amstrad CPC 464
Master System
Super Nintendo
MegaDrive
MultiMega
GameBoy
Neo-Geo
Nec PC-Engine
3DO
Sega Saturn
Nintendo 64
PlayStation
Dreamcast
PlayStation 2
Xbox
GameCube
GameBoy Advance
Xbox 360
PlayStation PSP
PlayStation 3
PlaStation Vita
Nintendo Wii
Nintendo DS
PlayStation 4
Xbox One X
Wii U
PlayStation 5
Xbox Séries X
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
Evercade
Vous en pensez quoi du coup?
tags :
posted the 07/17/2026 at 01:18 PM by gasmok2
Megadrive
GB/GBC
PS1
GBA SP
PS2
DS
PSP
GameCube
3DS
PS Vita
PC (Fifa 14 et AC Black Flag)
PS4
Switch
PS5
Oui j'ai zappé complètement la gen PS3 car pas spécialement intéressé et c'est ncore le cas aujourd'hui lol.
PlayStation 1
PlayStation 2
PlayStation 3
PlayStation 4 Pro
PlayStation 5
PlayStation Portable
Sega :
Megadrive
Game Gear
Nintendo :
Nes
Gameboy
Gameboy Advance
Gamecube
Microsoft :
Xbox 360
Pour ma part ça a été :
Amstrad CPC 6128
Game & Watch
Game Boy
Master System II (on me l'avait offerte, j'ai eu 1 jeu )
SNES
Game Boy Color
PC (depuis Wolfenstein 3D jusqu'à Crimson Desert :hihi
N64
DS Lite
Wii
Gamecube
3DS
New 3DS
Wii U
Switch
Game Boy Advance (moddée)
Switch 2
J'ai toujours aimé le combo Nintendo + PC
Et j'ai racheté les GB/SNES/N64 que j'avais revendues à l'époque.
C'est clair, quelle modestie, le mec n'a pas du tout d'égo pour faire un article où il parle de lui en publiant une liste de consoles en pensant que ça va interesser des gens.
Il te manque la (New) 3DS.
- Master System
- Game Boy
- Mega Drive
- PS1
- Game Boy Color
- PS2
- PS3
- Xbox 360
- Nintendo DS
- PSP
- Nintendo 3DS
- Wii
- PS4
- Switch
- PS5
- PS Vita
- Switch 2
Je pense n'avoir rien oublié... Rien de foufou que du classique.
Gamegear
Gameboy
Gameboy color
Megadrive
Snes
PSX
PSONE
PS2
PS2 SLIM
GBA
GBA SP
DS
DS LITE
DS XL
PSP
PS3
PS3 SLIM
WII
XBOX 360
3DSXL
PSVITA
PSVITA SLIM
PSVITA TV
PS4
PS4 SLIM
Xbox One Slim
Switch
Switch Oled
PS5
PS5 SLIM
SWITCH 2
XBOX SERIES X
Hors gen, j'ai eu la Nes, Master System, N64, Gamecube, Dreamcast, Xbox, WiiU, Gameboy Micro.
Là avec la fin des jeux physique chez sony, en 2028 je me tire sur pc, si nintendo continue à faire des jeux en boite, je serais sur leur prochaine console.
bah en même temps c'est MON blog, et le titres c'est MON parcours JV, je ne pense pas que je puisse faire plus clair, si tu as cliqué c'est que t'as bien voulu rien de plus .
Et non ma collection n'est pas énorme comparée à beaucoup de monde qui sont dans la collection.
Comme je l'ai dit je n'ai que les consoles que j'ai possédé.
22 merci beaucoup
Je ne vois personne avec des bizarreries genre Jaguar ou Amiga CD32...
Game & Watch
Amstrad CPC 6128
Master System
Amiga 500
Megadrive
GameBoy
Game Gear
Super Famicom
32X
Neo Geo AES
Lynx
3DO Panasonic
Jaguar
PlayStation (jap/euro)
Saturn
Nindendo 64
Dreamcast (euro/jap)
PlayStation 2
GameBoy Advance/SP
Gamecube
Nintendo DS
Xbox 360
Wii
PlayStation 3
Nintendo 3DS
Wii U
PC depuis 2013
J'ai arrêté d'acheter des consoles après la PS4 Pro (donc pas eu de One/PS5/Switch 1&2), ma transition sur le PC avait commencé début 2000, s'est affirmé courant 2010 et je ne vois plus du tout l'intérêt d'avoir une console de jeux depuis quelques années maintenant.
micheljackson ça t'arrive d'être sympa?
Nintendo :
nes
super nes (j'ai encore)
n64
gamecube (j'ai encore)
wii (j'ai encore)
gameboy (j'ai encore)
gamboy advance
DS (j'ai encore)
switch (j'ai encore)
sony :
ps1 (j'ai encore)
ps2 (j'ai encore)
ps3 (j'ai encore)
ps4 (j'ai encore)
ps5 (j'ai encore)
psp (j'ai encore)
Microsoft :
xbox 360
Sega :
master system
megadrive
Autre :
amiga (500 et 2000)
pc (j'ai encore et c'est mon main aujourd'hui )
comodore64
meta quest
meta quest 3 (j'ai encore)
mais je ne me considère pas vraiment comme un collectionneur, c'est juste que je supporte pas racheter des jeux que j'ai déja acheter une fois... donc je conserve mes jeux et mes consoles
Très jolie collection et c'est vrai qu'on a pas mal de similitudes.
Le seul truc c'est que j'ai pas encore sauté le pas du PC...mais au vu de la situation actuelle, c'est de plus en plus probable que je parte sur PC la prochaine génération.
Master System 2
Game Gear
Playstation 1
Playstation 2
Playstation 3
Nintendo Wii
Playstation 4
Playstation 5
(Je crois que je suis un joueur Playstation)
Nes
Super Nintendo
MegaDrive
GameBoy
Nintendo 64
Gameboy Color
PlayStation
Dreamcast
PlayStation 2
GameCube
GameBoy Advance
PlayStation PSP
PlayStation 3
Nintendo Wii
Nintendo DS Lite
Nintendo 3DS XL
PlayStation 4
PlayStation 5
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
Plus le PC depuis 1998
Que de merveilleux souvenirs de gaming qui prendront peut être fin avec la Playstation 6 pour mois !
C'est parce que je n'ai eu que des consoles pourries, ça m'a rendu méchant
Mon parcours vidéoludique :
Intellivision
Colecovision
Atari 7800
Amstrad GX4000
Jaguar
Nintendo 64
Supervision
Xbox 1
WiiU
Switch 1
Switch 2
Sinon le classico dans l'ordre.
SNES
GB
N64
GBA
GCN
DS
Wii
X360
3DS
WiiU
NES (trouvé abandonnée)
PS4 Pro
NS1
XS
PS5
NS2
Mega drive 2
Game boy
Saturn
PS1
Dreamcast
PS2
Xbox
GameCube
DS
PS3
360
WII
WIIU
PS4 pro
SWITCH
PS5
PC
Master System (Et son superbe Sonic)
GameBoy Pocket (de couleur verte, avec le GameBoy Camera)
GameBoy Color (Avec Super Mario Bros Deluxe. N’ayant pas eu de NES, je l’ai adoré !)
Nintendo 64 (Diddy Kong Racing en famille ^^)
GameBoy Advance (Super Mario Bros 3)
Dreamcast (Sonic Adventure et Crazy Taxi. Époustouflants !)
Gameboy Advance SP (^^ Golden Sun…)
GameCube (Wave Race Blue Storm m’a convaincu)
N-Gage (Merci à mon frère de m’avoir convaincu de l’acheter…)
PS2 (en vendant ma GameCube. Honte à moi.)
DS (Tank. Avec Project rub T_T ! )
Wii (Pour remplacer ma GameCube, je devais jouer à Twilight Princess !)
DS lite (Ca a marché, j’ai bel et bien acheté 2 fois la DS…)
PSP (Pour Locorocco ^^)
Xbox 360 (Avec Gears of War)
3DS (Avec Mario Kart 7. Pas pu résister)
PS Vita (Kat de Gravity Rush m’a charmé)
PS3 (Gran Turismo 6 et le PSN+ acquis à cause de la PS Vita…)
Wii U (Seule console que je trouve « innovante » à l’heure actuelle, je l’ai prise pour Pikmin 3 et Wonderfull 101)
Une Xbox One (J’ai été convaincu par le combo Forza 5, Forza Horizon 2 et Sunset Overdrive !)
J’ai acquis… Une New 3DS. Adieu la 3DS que j’ai vendu au passage !
Et… J’ai à présent craqué pour une new 3DS XL édition collector Majora’s Mask !
Encore une mise à jour de la liste, avec l’arrivée d’une Vita TV (Playstation TV Japonaise) à la maison !
J’ai acheté une PS4 édition collector Metal Gear Solid. Il faut dire qu’elle est magnifique !
Nintendo sort la new 3DS XL édition collector Super Nintendo. Evidemment, je fonds !
Nintendo a sorti une new 2DS XL édition collector Pikachu (en version japonaise). Et ouais, j’ai craqué !
Mon frère m’a offert une new 2DS XL édition collector Pokéball. Je suis aux anges !
Une Nintendo Switch Bleu et Rouge Neon rejoint ma collection. Comment résister à la petite dernière de Nintendo ?
La NES Classic Mini est de sortie… Vu son prix contenu, j’en ai acquis une !
C’est au tour de la SNES Classic Mini de sortir. Et… Bingo, je l’ai aussi !
A l’aéroport, j’ai trouvé une Xbox One X édition Project Scorpio. Je vous laisse deviner ce qui est arrivé ???? !
Je n’ai jamais eu de NEO GEO, mais la NEO GEO MINI est l’occasion de découvrir son univers légendaire !
Même si son prix à vite baissé, je me suis empressé d’acheter une Playstation Classic pour 99€. Et je ne regrette pas ???? !
Avec les promotions de Noël, j’ai pu avoir la PS4 Pro pour 249€ ! Je me suis donc jeté dessus !
Hum… J’ai craqué pour la Nintendo Switch Lite de couleur… Jaune Pikachu évidemment !
On ajoute une Xbox One X édition collector Cyber Punk. Parce que… Pourquoi pas ?
Je n’ai pas résisté à la Nintendo Switch OLED, achetée en blanc ^^ !
J’ai acheté la PS5 Digital Edition et une Xbox Series S lors de leurs sorties respectives ^^ !
J’ai acheté une Xbox Series X en plus de la Series S, pour comparer les expériences visuelles.
ROG ALLY X
Steam Deck LCD 64 Gbit
Nintendo Switch 2
PS5 Pro (un peu déçu)
PS5 Digital Slim
Xbox One X Gears 5
Et plein de PC ^^ le dernier avec une RTX 5060 ma carte d'amour.