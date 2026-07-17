Chez Gasmok, là où ça sent bon
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Mon parcours JV
hello les kids!!

J'avais fait un article similaire il ya quelques temps pour présenter brièvement mon parcours vidéoludique.
Ce sont toutes les machines que j'ai eu à l'époque et que je possède toujours en tant que collectionneur.

Ce n'est pas la collection la plus spectaculaire, mais je ne recherche pas à posséder toutes consoles de l'histoire, mais plus celle qui ont fait mon Histoire:

Game & Watch
Amstrad CPC 464
Master System
Super Nintendo
MegaDrive
MultiMega
GameBoy
Neo-Geo
Nec PC-Engine
3DO
Sega Saturn
Nintendo 64
PlayStation
Dreamcast
PlayStation 2
Xbox
GameCube
GameBoy Advance
Xbox 360
PlayStation PSP
PlayStation 3
PlaStation Vita
Nintendo Wii
Nintendo DS
PlayStation 4
Xbox One X
Wii U
PlayStation 5
Xbox Séries X
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
Evercade

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    22
    posted the 07/17/2026 at 01:18 PM by gasmok2
    comments (22)
    22 posted the 07/17/2026 at 01:29 PM
    pas la collection la plus spectaculaire...modeste dis donc en tout cas jolie
    khazawi posted the 07/17/2026 at 01:32 PM
    Pas non plus grand chose avec pas mal de xonsoles portables lol

    Megadrive
    GB/GBC
    PS1
    GBA SP
    PS2
    DS
    PSP
    GameCube
    3DS
    PS Vita
    PC (Fifa 14 et AC Black Flag)
    PS4
    Switch
    PS5

    Oui j'ai zappé complètement la gen PS3 car pas spécialement intéressé et c'est ncore le cas aujourd'hui lol.
    adamjensen posted the 07/17/2026 at 01:37 PM
    Sony :

    PlayStation 1
    PlayStation 2
    PlayStation 3
    PlayStation 4 Pro
    PlayStation 5
    PlayStation Portable

    Sega :

    Megadrive
    Game Gear

    Nintendo :

    Nes
    Gameboy
    Gameboy Advance
    Gamecube

    Microsoft :

    Xbox 360
    judebox posted the 07/17/2026 at 01:38 PM
    Ah ouais pas mal !!

    Pour ma part ça a été :
    Amstrad CPC 6128
    Game & Watch
    Game Boy
    Master System II (on me l'avait offerte, j'ai eu 1 jeu )
    SNES
    Game Boy Color
    PC (depuis Wolfenstein 3D jusqu'à Crimson Desert :hihi
    N64
    DS Lite
    Wii
    Gamecube
    3DS
    New 3DS
    Wii U
    Switch
    Game Boy Advance (moddée)
    Switch 2

    J'ai toujours aimé le combo Nintendo + PC
    Et j'ai racheté les GB/SNES/N64 que j'avais revendues à l'époque.
    micheljackson posted the 07/17/2026 at 01:38 PM
    22
    C'est clair, quelle modestie, le mec n'a pas du tout d'égo pour faire un article où il parle de lui en publiant une liste de consoles en pensant que ça va interesser des gens.
    nyseko posted the 07/17/2026 at 01:48 PM
    Je pense que l'Amstrad CPC 464, la 3DO et le MultiMega étaient dispensables, surtout à l'époque.

    Il te manque la (New) 3DS.
    pharrell posted the 07/17/2026 at 01:48 PM
    Je ne suis pas collectionneur de console, j'en ai 1 à la fois. Donc toutes les consoles que j'ai eu ont été revendues. Dans l'ordre :

    - Master System
    - Game Boy
    - Mega Drive
    - PS1
    - Game Boy Color
    - PS2
    - PS3
    - Xbox 360
    - Nintendo DS
    - PSP
    - Nintendo 3DS
    - Wii
    - PS4
    - Switch
    - PS5
    - PS Vita
    - Switch 2

    Je pense n'avoir rien oublié... Rien de foufou que du classique.
    momotaros posted the 07/17/2026 at 01:53 PM
    Si on compte uniquement les consoles que j'ai eu pendant leur gen :

    Gamegear
    Gameboy
    Gameboy color
    Megadrive
    Snes
    PSX
    PSONE
    PS2
    PS2 SLIM
    GBA
    GBA SP
    DS
    DS LITE
    DS XL
    PSP
    PS3
    PS3 SLIM
    WII
    XBOX 360
    3DSXL
    PSVITA
    PSVITA SLIM
    PSVITA TV
    PS4
    PS4 SLIM
    Xbox One Slim
    Switch
    Switch Oled
    PS5
    PS5 SLIM
    SWITCH 2
    XBOX SERIES X

    Hors gen, j'ai eu la Nes, Master System, N64, Gamecube, Dreamcast, Xbox, WiiU, Gameboy Micro.

    Là avec la fin des jeux physique chez sony, en 2028 je me tire sur pc, si nintendo continue à faire des jeux en boite, je serais sur leur prochaine console.
    gasmok2 posted the 07/17/2026 at 01:57 PM
    micheljackson
    bah en même temps c'est MON blog, et le titres c'est MON parcours JV, je ne pense pas que je puisse faire plus clair, si tu as cliqué c'est que t'as bien voulu rien de plus .
    Et non ma collection n'est pas énorme comparée à beaucoup de monde qui sont dans la collection.
    Comme je l'ai dit je n'ai que les consoles que j'ai possédé.

    22 merci beaucoup

    Je ne vois personne avec des bizarreries genre Jaguar ou Amiga CD32...
    shima posted the 07/17/2026 at 02:02 PM
    Beaucoup de similitudes avec mon parcours vidéoludique :

    Game & Watch
    Amstrad CPC 6128
    Master System
    Amiga 500
    Megadrive
    GameBoy
    Game Gear
    Super Famicom
    32X
    Neo Geo AES
    Lynx
    3DO Panasonic
    Jaguar
    PlayStation (jap/euro)
    Saturn
    Nindendo 64
    Dreamcast (euro/jap)
    PlayStation 2
    GameBoy Advance/SP
    Gamecube
    Nintendo DS
    Xbox 360
    Wii
    PlayStation 3
    Nintendo 3DS
    Wii U
    PC depuis 2013
    wanda posted the 07/17/2026 at 02:05 PM
    Oué. Bon de mon coté, c'est pas compliqué, depuis l'atari 2600, je les ai toutes eue à l'exception du game gear et de la N64.

    J'ai arrêté d'acheter des consoles après la PS4 Pro (donc pas eu de One/PS5/Switch 1&2), ma transition sur le PC avait commencé début 2000, s'est affirmé courant 2010 et je ne vois plus du tout l'intérêt d'avoir une console de jeux depuis quelques années maintenant.
    zekk posted the 07/17/2026 at 02:20 PM
    :top: belle liste
    micheljackson ça t'arrive d'être sympa?
    keiku posted the 07/17/2026 at 02:21 PM
    c'est pas mal, pour ma part j'ai eu :

    Nintendo :
    nes
    super nes (j'ai encore)
    n64
    gamecube (j'ai encore)
    wii (j'ai encore)
    gameboy (j'ai encore)
    gamboy advance
    DS (j'ai encore)
    switch (j'ai encore)

    sony :
    ps1 (j'ai encore)
    ps2 (j'ai encore)
    ps3 (j'ai encore)
    ps4 (j'ai encore)
    ps5 (j'ai encore)
    psp (j'ai encore)

    Microsoft :
    xbox 360

    Sega :
    master system
    megadrive

    Autre :
    amiga (500 et 2000)
    pc (j'ai encore et c'est mon main aujourd'hui )
    comodore64
    meta quest
    meta quest 3 (j'ai encore)

    mais je ne me considère pas vraiment comme un collectionneur, c'est juste que je supporte pas racheter des jeux que j'ai déja acheter une fois... donc je conserve mes jeux et mes consoles
    rogeraf posted the 07/17/2026 at 02:30 PM
    Tu as raté la Jaguar et son fameux Aliens vs Predator gasmok2 , que tu peux retrouver en émulation facilement
    gasmok2 posted the 07/17/2026 at 02:50 PM
    shima
    Très jolie collection et c'est vrai qu'on a pas mal de similitudes.
    Le seul truc c'est que j'ai pas encore sauté le pas du PC...mais au vu de la situation actuelle, c'est de plus en plus probable que je parte sur PC la prochaine génération.
    magneto860 posted the 07/17/2026 at 02:58 PM
    Moi j'ai eu :

    Master System 2
    Game Gear
    Playstation 1
    Playstation 2
    Playstation 3
    Nintendo Wii
    Playstation 4
    Playstation 5

    (Je crois que je suis un joueur Playstation)
    tsume94 posted the 07/17/2026 at 03:15 PM
    Pour, ce fut:

    Nes
    Super Nintendo
    MegaDrive
    GameBoy
    Nintendo 64
    Gameboy Color
    PlayStation
    Dreamcast
    PlayStation 2
    GameCube
    GameBoy Advance
    PlayStation PSP
    PlayStation 3
    Nintendo Wii
    Nintendo DS Lite
    Nintendo 3DS XL
    PlayStation 4
    PlayStation 5
    Nintendo Switch
    Nintendo Switch 2

    Plus le PC depuis 1998

    Que de merveilleux souvenirs de gaming qui prendront peut être fin avec la Playstation 6 pour mois !
    micheljackson posted the 07/17/2026 at 04:02 PM
    zekk
    C'est parce que je n'ai eu que des consoles pourries, ça m'a rendu méchant

    Mon parcours vidéoludique :

    Intellivision
    Colecovision
    Atari 7800
    Amstrad GX4000
    Jaguar
    Nintendo 64
    Supervision
    Xbox 1
    WiiU
    Switch 1
    Switch 2
    masharu posted the 07/17/2026 at 04:25 PM
    Je n'aime pas raconter ma vie, ça ne vous regarde pas. Mais un de mes premiers jeux sur PC qu'on joué à l'école c'était SkiFree.

    Sinon le classico dans l'ordre.
    SNES
    GB
    N64
    GBA
    GCN
    DS
    Wii
    X360
    3DS
    WiiU
    NES (trouvé abandonnée)
    PS4 Pro
    NS1
    XS
    PS5
    NS2
    akiru posted the 07/17/2026 at 07:00 PM
    Game n watch
    Mega drive 2
    Game boy
    Saturn
    PS1
    Dreamcast
    PS2
    Xbox
    GameCube
    DS
    PS3
    360
    WII
    WIIU
    PS4 pro
    SWITCH
    PS5
    PC
    suzukube posted the 07/17/2026 at 07:01 PM
    GameBoy Classic (Avec Tetris, Jurassic Park et Double Dragon !)
    Master System (Et son superbe Sonic)
    GameBoy Pocket (de couleur verte, avec le GameBoy Camera)
    GameBoy Color (Avec Super Mario Bros Deluxe. N’ayant pas eu de NES, je l’ai adoré !)
    Nintendo 64 (Diddy Kong Racing en famille ^^)
    GameBoy Advance (Super Mario Bros 3)
    Dreamcast (Sonic Adventure et Crazy Taxi. Époustouflants !)
    Gameboy Advance SP (^^ Golden Sun…)
    GameCube (Wave Race Blue Storm m’a convaincu)
    N-Gage (Merci à mon frère de m’avoir convaincu de l’acheter…)
    PS2 (en vendant ma GameCube. Honte à moi.)
    DS (Tank. Avec Project rub T_T ! )
    Wii (Pour remplacer ma GameCube, je devais jouer à Twilight Princess !)
    DS lite (Ca a marché, j’ai bel et bien acheté 2 fois la DS…)
    PSP (Pour Locorocco ^^)
    Xbox 360 (Avec Gears of War)
    3DS (Avec Mario Kart 7. Pas pu résister)
    PS Vita (Kat de Gravity Rush m’a charmé)
    PS3 (Gran Turismo 6 et le PSN+ acquis à cause de la PS Vita…)
    Wii U (Seule console que je trouve « innovante » à l’heure actuelle, je l’ai prise pour Pikmin 3 et Wonderfull 101)
    Une Xbox One (J’ai été convaincu par le combo Forza 5, Forza Horizon 2 et Sunset Overdrive !)
    J’ai acquis… Une New 3DS. Adieu la 3DS que j’ai vendu au passage !
    Et… J’ai à présent craqué pour une new 3DS XL édition collector Majora’s Mask !
    Encore une mise à jour de la liste, avec l’arrivée d’une Vita TV (Playstation TV Japonaise) à la maison !
    J’ai acheté une PS4 édition collector Metal Gear Solid. Il faut dire qu’elle est magnifique !
    Nintendo sort la new 3DS XL édition collector Super Nintendo. Evidemment, je fonds !
    Nintendo a sorti une new 2DS XL édition collector Pikachu (en version japonaise). Et ouais, j’ai craqué !
    Mon frère m’a offert une new 2DS XL édition collector Pokéball. Je suis aux anges !
    Une Nintendo Switch Bleu et Rouge Neon rejoint ma collection. Comment résister à la petite dernière de Nintendo ?
    La NES Classic Mini est de sortie… Vu son prix contenu, j’en ai acquis une !
    C’est au tour de la SNES Classic Mini de sortir. Et… Bingo, je l’ai aussi !
    A l’aéroport, j’ai trouvé une Xbox One X édition Project Scorpio. Je vous laisse deviner ce qui est arrivé ???? !
    Je n’ai jamais eu de NEO GEO, mais la NEO GEO MINI est l’occasion de découvrir son univers légendaire !
    Même si son prix à vite baissé, je me suis empressé d’acheter une Playstation Classic pour 99€. Et je ne regrette pas ???? !
    Avec les promotions de Noël, j’ai pu avoir la PS4 Pro pour 249€ ! Je me suis donc jeté dessus !
    Hum… J’ai craqué pour la Nintendo Switch Lite de couleur… Jaune Pikachu évidemment !
    On ajoute une Xbox One X édition collector Cyber Punk. Parce que… Pourquoi pas ?
    Je n’ai pas résisté à la Nintendo Switch OLED, achetée en blanc ^^ !
    J’ai acheté la PS5 Digital Edition et une Xbox Series S lors de leurs sorties respectives ^^ !
    J’ai acheté une Xbox Series X en plus de la Series S, pour comparer les expériences visuelles.
    ROG ALLY X
    Steam Deck LCD 64 Gbit
    Nintendo Switch 2
    PS5 Pro (un peu déçu)
    PS5 Digital Slim
    Xbox One X Gears 5

    Et plein de PC ^^ le dernier avec une RTX 5060 ma carte d'amour.
    suzukube posted the 07/17/2026 at 07:03 PM
    J'ai oublié ma 3DS XL collector Smash Bros
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