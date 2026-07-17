hello les kids!!



J'avais fait un article similaire il ya quelques temps pour présenter brièvement mon parcours vidéoludique.

Ce sont toutes les machines que j'ai eu à l'époque et que je possède toujours en tant que collectionneur.



Ce n'est pas la collection la plus spectaculaire, mais je ne recherche pas à posséder toutes consoles de l'histoire, mais plus celle qui ont fait mon Histoire:



Game & Watch

Amstrad CPC 464

Master System

Super Nintendo

MegaDrive

MultiMega

GameBoy

Neo-Geo

Nec PC-Engine

3DO

Sega Saturn

Nintendo 64

PlayStation

Dreamcast

PlayStation 2

Xbox

GameCube

GameBoy Advance

Xbox 360

PlayStation PSP

PlayStation 3

PlaStation Vita

Nintendo Wii

Nintendo DS

PlayStation 4

Xbox One X

Wii U

PlayStation 5

Xbox Séries X

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Evercade



Vous en pensez quoi du coup?