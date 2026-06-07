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Ayaneo Next 2 : la console portable qui monte à 5000 dollars


Ayaneo a donné des nouvelles de sa Next 2 lors de sa dernière Product Sharing Session, en confirmant que les premiers exemplaires sont désormais prêts à quitter les entrepôts. Le constructeur vise toujours des expéditions internationales d'ici la fin du mois de juillet, mais la disponibilité de la machine reste très limitée.

La faute à une nouvelle hausse du prix de la mémoire, un problème que le PDG de la société n'a pas caché durant sa présentation. Selon lui, l'augmentation du coût des composants empêche pour le moment de produire davantage de configurations. Ayaneo promet de communiquer lorsque la situation permettra de relancer les ventes de manière plus large.

Cette pénurie n'est pas nouvelle. Dès le mois de mars, le constructeur avait déjà interrompu les nouvelles commandes après avoir constaté que l'explosion du prix du stockage faisait bondir les coûts de fabrication. Les précommandes déjà enregistrées seront honorées, mais le lancement commercial reste perturbé.

Il faut dire qu'Ayaneo n'a pas retenu la solution la plus économique. La Next 2 est exclusivement proposée avec 32, 64 ou 128 Go de mémoire LPDDR5X, sans déclinaison plus accessible ni version barebone. Des choix assumés par la marque, qui met en avant l'intégration complète de son écosystème logiciel.

Conséquence logique, les prix atteignent des sommets. La configuration la plus abordable démarre à 2999 dollars avec un Ryzen AI Max+ 385, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. La seule version encore ouverte aux précommandes associe un Ryzen AI Max+ 395, 64 Go de mémoire et 1 To de stockage pour 3699 dollars.

Quant au modèle le plus haut de gamme, il embarque le même processeur avec 128 Go de RAM et 2 To de SSD, pour un tarif de 5299 dollars.
VideoCardz - https://videocardz.com/newz/ayaneo-next-2-strix-halo-handheld-starts-global-shipping-in-late-july-top-sku-hits-5299
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    posted the 07/06/2026 at 12:48 PM by altendorf
    comments (12)
    rogeraf posted the 07/06/2026 at 12:51 PM
    A un moment donné, ca n'a plus de sens. Sauf pour les ultras riches et leurs vie sur yoatchs
    gasmok2 posted the 07/06/2026 at 12:52 PM
    Et une croix de direction pourrie....
    jenicris posted the 07/06/2026 at 12:53 PM
    ouroboros4 posted the 07/06/2026 at 12:54 PM
    128Go de RAM sur ce genre de produit ça n'a aucun sens
    ducknsexe posted the 07/06/2026 at 12:59 PM
    Faudrait enlever les 000 après le nombre 5.
    icebergbrulant posted the 07/06/2026 at 01:08 PM
    Chaque jour, je me demande dans quel monde on vit...
    5120x2880 posted the 07/06/2026 at 01:10 PM
    ouroboros4 La LPDDR5X aussi (100% plus cher de ce que j'ai lu), et tout ça pour un pauvre SSD de 2TB, le but c'est clairement de vendre le bousin à des technotarés
    magneto860 posted the 07/06/2026 at 01:13 PM
    A un tel prix je m'attends à avoir tout le catalogue Steam inclus, passé présent et futur !
    derno posted the 07/06/2026 at 01:17 PM
    j'ai le sentiment que ceux qui ont les moyens de mettre se prix préfère le mettre en putes de luxes plutôt que dans du jeu vidéo.
    lz posted the 07/06/2026 at 01:21 PM
    Et je suis sûr qu'avec tout ça, elle doit tout juste égaler une PS5 fat

    Et quelle autonomie ? 30 min ? 1 heure ?
    gamjys posted the 07/06/2026 at 01:27 PM
    5000 balles pour une console… ils sont fous
    nyseko posted the 07/06/2026 at 01:46 PM
    rogeraf A un moment donné, ca n'a plus de sens. Sauf pour les ultras riches et leurs vie sur yoatchs

    Mais même pas, il y a des télévisions à bord des yachts et jets privées hein.
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