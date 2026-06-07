Ayaneo a donné des nouvelles de sa Next 2 lors de sa dernière Product Sharing Session, en confirmant que les premiers exemplaires sont désormais prêts à quitter les entrepôts. Le constructeur vise toujours des expéditions internationales d'ici la fin du mois de juillet, mais la disponibilité de la machine reste très limitée.La faute à une nouvelle hausse du prix de la mémoire, un problème que le PDG de la société n'a pas caché durant sa présentation. Selon lui, l'augmentation du coût des composants empêche pour le moment de produire davantage de configurations. Ayaneo promet de communiquer lorsque la situation permettra de relancer les ventes de manière plus large.Cette pénurie n'est pas nouvelle. Dès le mois de mars, le constructeur avait déjà interrompu les nouvelles commandes après avoir constaté que l'explosion du prix du stockage faisait bondir les coûts de fabrication. Les précommandes déjà enregistrées seront honorées, mais le lancement commercial reste perturbé.Il faut dire qu'Ayaneo n'a pas retenu la solution la plus économique. La Next 2 est exclusivement proposée avec 32, 64 ou 128 Go de mémoire LPDDR5X, sans déclinaison plus accessible ni version barebone. Des choix assumés par la marque, qui met en avant l'intégration complète de son écosystème logiciel.Conséquence logique, les prix atteignent des sommets. La configuration la plus abordable démarre à 2999 dollars avec un Ryzen AI Max+ 385, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. La seule version encore ouverte aux précommandes associe un Ryzen AI Max+ 395, 64 Go de mémoire et 1 To de stockage pour 3699 dollars.Quant au modèle le plus haut de gamme, il embarque le même processeur avec 128 Go de RAM et 2 To de SSD, pour un tarif de 5299 dollars.