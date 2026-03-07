1996 - 2026
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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Onimusha: Way of the Sword dévoile sa jaquette et son SteelBook


C'est assez ironique. Alors que Sony a récemment annoncé la fin progressive des jeux au format physique, Capcom vient de dévoiler la jaquette officielle ainsi que l'édition SteelBook d'Onimusha: Way of the Sword sur PS5.

Onimusha: Way of the Sword sera donc probablement le dernier épisode de la série à sortir au format disque sur PlayStation. Il pourrait ainsi devenir la dernière pièce manquante pour les collectionneurs qui suivent la licence depuis l'époque de la PlayStation 2.

L'édition standard ainsi que l'édition SteelBook sont d'ores et déjà disponibles en précommande et sortiront le 4 septembre prochain.
Capcom
    tags : playstation sony capcom onimusha re engine onimusha 5 rex engine onimusha way of the sword onimusha way of the sword date de sortie onimusha date de sortie onimusha 5 date de sortie fin des jeux physique ps5 onimusha way of the sword steelbook
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    walterwhite, nindo64
    posted the 07/03/2026 at 10:46 AM by marchand2sable
    comments (5)
    marchand2sable posted the 07/03/2026 at 10:49 AM
    La SteelBook est magnifique. Ils auraient dû mettre la jaquette de l'édition simple comme ça.
    walterwhite posted the 07/03/2026 at 10:49 AM
    De toute beauté
    bladagun posted the 07/03/2026 at 10:50 AM
    Donc je ne pourrais pas y jouer sur ma ps6 ? Faudra que je le retelecharge
    marchand2sable posted the 07/03/2026 at 10:54 AM
    bladagun

    Bonne question. Je ne sais pas comment ça va se passer. Pour les gens qui ont la PS5 Digital ou le jeu en déma, ils pourront certainement le retélécharger sur PS6. Mais ceux qui l'auront en physique, ils vont faire comment ?
    malroth posted the 07/03/2026 at 10:58 AM
    Quelle beauté
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