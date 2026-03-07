C'est assez ironique. Alors que Sony
a récemment annoncé la fin progressive des jeux au format physique, Capcom
vient de dévoiler la jaquette officielle ainsi que l'édition SteelBook d'Onimusha: Way of the Sword
sur PS5
.
Onimusha: Way of the Sword
sera donc probablement le dernier épisode de la série à sortir au format disque sur PlayStation
. Il pourrait ainsi devenir la dernière pièce manquante pour les collectionneurs qui suivent la licence depuis l'époque de la PlayStation 2
.
L'édition standard ainsi que l'édition SteelBook sont d'ores et déjà disponibles en précommande et sortiront le 4 septembre
prochain.
Bonne question. Je ne sais pas comment ça va se passer. Pour les gens qui ont la PS5 Digital ou le jeu en déma, ils pourront certainement le retélécharger sur PS6. Mais ceux qui l'auront en physique, ils vont faire comment ?