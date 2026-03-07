C'est assez ironique. Alors quea récemment annoncé la fin progressive des jeux au format physique,vient de dévoiler la jaquette officielle ainsi que l'édition SteelBook d'sursera donc probablement le dernier épisode de la série à sortir au format disque sur. Il pourrait ainsi devenir la dernière pièce manquante pour les collectionneurs qui suivent la licence depuis l'époque de laL'édition standard ainsi que l'édition SteelBook sont d'ores et déjà disponibles en précommande et sortiront leprochain.