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Playstation en 2028
-Online payant , cloud save PAYANT PUTIN

-jeux UNIQUEMENT en DEMAT de 60 à 80€

-pas de marché gris ou vraiment limités (d'ailleurs il va falloir changer ca maintenant qu'ils passent au full demat)

-pas de clé store étranger (fonctionnent encore et toujours sur xbox avec le simple usage d'un VPN)

-pas d'equivalent au Gamepass et ses multiples D1 un des rare truc qui rend le demat viable ,meme pour le gars lambda qui n'abuse pas comme moi



-pas d'equivalent Play anywhere (donc pas de Crossbuy) permettant de valoriser ses achats demat et permettre a ses joueurs d’éventuellement migrer sur PC ou de tout simplement bénéficier de ses achats sur PC/Handheld

-pas de quick resume pour valoriser la consommation des jeux en demat

-une next gen qui promet un ecosysteme COMPLÉTEMENT FERMER et FULL DEMAT
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    posted the 07/01/2026 at 07:28 PM by skuldleif
    comments (10)
    ouroboros4 posted the 07/01/2026 at 07:32 PM
    C'est pas pour autant que j'irai chez MS
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 07:35 PM
    Le truc avec xbox c'est qu'on peut acheter des clés, ça change tout pour le prix du day one, mais chacun ses problèmes, la semaine pro c'est la purge donc bon :/
    ratchet posted the 07/01/2026 at 07:35 PM
    Oui oui SONY va mourir bla-bla-bla fin du monde.
    djfab posted the 07/01/2026 at 07:35 PM
    Le plus important reste les jeux ! Et ils seront de qualité !
    22 posted the 07/01/2026 at 07:37 PM
    Persso j'achète toujours avec les vrai prix (....en solde...)


    ratchet non je crois c'était "RIP sony" ou "Sony lé môre!"
    keiku posted the 07/01/2026 at 07:37 PM
    ah c'est sur que l'avenir de la next gen semble compromis, chez l'un comme chez l'autre...
    weik posted the 07/01/2026 at 07:38 PM
    La FTC et la comission européenne vont forcer Sony à ouvrir son store au marché extérieur. Ils n'auront jamais le monopole sur ça car jusque là c'est le physique qui les sauvent de cela.
    skuldleif posted the 07/01/2026 at 07:38 PM
    ouroboros4 ya pas de soucis juste dans un environnement full demat l'ecosysteme playstation c'est chaud a part si vous faites comme ioop qui s'est fait torpiller ici

    djfab les jeux exclu sony ne suffisent pas a occulter le only demat chez eux ,en tout cas pas pour en faire sa main plateform
    jenicris posted the 07/01/2026 at 07:40 PM
    Ce forcing qu'il fait, et après il vient pleurer sur les topics négatifs Xbox
    grospich posted the 07/01/2026 at 07:42 PM
    weik On parle de la même commission européenne qui a retoqué Stop Killing Games ?
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