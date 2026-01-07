-Online payant , cloud save PAYANT PUTIN
-jeux UNIQUEMENT en DEMAT de 60 à 80€
-pas de marché gris ou vraiment limités (d'ailleurs il va falloir changer ca maintenant qu'ils passent au full demat)
-pas de clé store étranger (fonctionnent encore et toujours sur xbox avec le simple usage d'un VPN)
-pas d'equivalent au Gamepass et ses multiples D1 un des rare truc qui rend le demat viable ,meme pour le gars lambda qui n'abuse pas comme moi
-pas d'equivalent Play anywhere (donc pas de Crossbuy) permettant de valoriser ses achats demat et permettre a ses joueurs d’éventuellement migrer sur PC ou de tout simplement bénéficier de ses achats sur PC/Handheld
-pas de quick resume pour valoriser la consommation des jeux en demat
-une next gen qui promet un ecosysteme COMPLÉTEMENT FERMER et FULL DEMAT
ratchet non je crois c'était "RIP sony" ou "Sony lé môre!"
djfab les jeux exclu sony ne suffisent pas a occulter le only demat chez eux ,en tout cas pas pour en faire sa main plateform