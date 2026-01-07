-Online payant , cloud save PAYANT PUTIN-jeux UNIQUEMENT en DEMAT de 60 à 80€-pas de marché gris ou vraiment limités (d'ailleurs il va falloir changer ca maintenant qu'ils passent au full demat)-pas de clé store étranger (fonctionnent encore et toujours sur xbox avec le simple usage d'un VPN)-pas d'equivalent au Gamepass et ses multiples D1 un des rare truc qui rend le demat viable ,meme pour le gars lambda qui n'abuse pas comme moi-pas d'equivalent Play anywhere (donc pas de Crossbuy) permettant de valoriser ses achats demat et permettre a ses joueurs d’éventuellement migrer sur PC ou de tout simplement bénéficier de ses achats sur PC/Handheld-pas de quick resume pour valoriser la consommation des jeux en demat-une next gen qui promet un ecosysteme COMPLÉTEMENT FERMER et FULL DEMAT