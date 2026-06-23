La Nintendo 64 est sortie le 23 juin 1996 au Japon, le 29 septembre 1996 aux USA, le 1 mars 1997 en Europe et le 1 septembre 1997 en France.Console mythique qu'on ne présente plus, qui a révolutionné le monde du jeu vidéo.Boite japonaise de la console + affiche publicitaire qui contient les 3 jeux du lancement et le slogan « NINTENDO64 » "Les jeux changent. La 64 change tout."