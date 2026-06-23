La Nintendo 64 est sortie le 23 juin 1996 au Japon, le 29 septembre 1996 aux USA, le 1 mars 1997 en Europe et le 1 septembre 1997 en France.
Console mythique qu'on ne présente plus, qui a révolutionné le monde du jeu vidéo.
Boite japonaise de la console + affiche publicitaire qui contient les 3 jeux du lancement et le slogan « NINTENDO64 » "Les jeux changent. La 64 change tout."
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posted the 06/23/2026 at 07:27 AM by aeris201
Elle reste gravée dans mon cœur de joueur.
Rien que pour les jeux de plateformes, avant le N64, on avait des jeux qui collaient leur caméra sur le côté ou derrière le héros, mais rien du niveau de Mario 64.
Zelda OOC, la master class qui est allé encore plus loin.
Et il y a le stick analogique, les 4 ports manettes, la vibration... Une légende
Si j'avais de l'argent et de la place, un full set N64 me ferait bien kiffer.
Les jeux sont encore cool.
C'est aussi la première console que j'ai achetée avec mon propre argent (enfin, on l'avait achetée ensemble mon frère et moi) Après la 64, j'ai commencé à acheter toutes les consoles de chaque génération jusqu'à aujourd'hui.
C'est cool que pour l'année de ses 30 ans, 2 des grands classiques de la console s'apprêtent à ressortir StarFox cette semaine et Ocarina of Time bientôt.
Juste pour faire banjo et kazouie, donkey kong 64.
D'ailleurs, si Nintendo pouvait faire un remake des 2 jeux cité, je serais plus intéressé qu'un remake de star fox ou acarina of time.....
Durant les années 1996/1997 je n'etais pas au courant de l'actu jv que j'avais arreté de suivre et un beau jour je vais dans le rayon jv d'un hypermarché et je decouvre que la N64 est dispo. J'etais surpris et j'avais completement oublié l'existence de la console et qu'elle était sensé sortir un jour. Je m'etais eloigné des jv donc sa disponibilité m'a laissé un peu indifférent. Il a fallu attendre la rentrée scolaire 1998, soit environ 1 an plus tard, et cette fameuse VHS promo qu'on ma preté et qui contient la fameuse video de gameplay de 10min de Zelda Ocarina of Time , pour que ma hype autour de la console revienne. Ces 10min de OOT j'ai du les matter une trentaine de fois j'etais comme un ouf, la sortie du jeu était imminente donc il me fallait une N64. Par chance, a peu pres au meme moment Nintendo a décidé de proposer en Europe un bundle N64 + Super Mario 64, le fameux "Mario Pak" a 790 francs, alors qu'il me semble que la console était a la base vendue seule a 999 francs. Mes parents m'ont offert ce bundle, je me suis pris une claque en decouvrant Super Mario 64 et quelques semaines plus sortait OOT. J'oublierai jamais cet automne 1998
Néanmoins il peuve se rapprocher de nintendo et proposer un deal.
Car ça concerne le RARE de l'époque. Pas ce qu'est devenu le studio aujourd'hui.
Banjo c'est Microsoft qui détient les droits....
Après il me semble que les 2 jeux (Kazooie et Tooie) sont sur le service Nintendo Online, on ne sait jamais
Malheureusement sortie de ces quelques jeux cultes qui se compte sur les doigts d’une main (et qui ont quasi tous été développé par Nintendo) c’est une console qui a très vite été délaissée par les joueurs, pour préférer la PS1, bien moins puissante mais plus dans son temps avec les jeux sur CD qui permettait de proposer de superbes musiques et CG, et qui, elle, a enchaîné tout le long de son existence plusieurs dizaines de jeux cultes.
Le berceau de la révolution du passage 2D/3D et du plus grand jeu de tout les temps
Super Mario 64, Goldeneye 007 et Zelda Ocarina of Time en tete