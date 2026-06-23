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[Anniversaire] La Nintendo 64 est sortie il y a 30 ans
La Nintendo 64 est sortie le 23 juin 1996 au Japon, le 29 septembre 1996 aux USA, le 1 mars 1997 en Europe et le 1 septembre 1997 en France.

Console mythique qu'on ne présente plus, qui a révolutionné le monde du jeu vidéo.


Boite japonaise de la console + affiche publicitaire qui contient les 3 jeux du lancement et le slogan « NINTENDO64 » "Les jeux changent. La 64 change tout."



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    hypermario, kujiraldine, kenpokan
    posted the 06/23/2026 at 07:27 AM by aeris201
    comments (20)
    kameofever posted the 06/23/2026 at 07:29 AM
    Une console intemporelle qui dispose d'un catalogue exceptionnel.
    Elle reste gravée dans mon cœur de joueur.
    kujiraldine posted the 06/23/2026 at 07:34 AM
    C'est la console qui a appris au monde du JV comment convertir les concepts 2D en 3D. De nombreuses licences se sont cassées les dents sur ce passage: Contra, Castlevania, Bomberman...

    Rien que pour les jeux de plateformes, avant le N64, on avait des jeux qui collaient leur caméra sur le côté ou derrière le héros, mais rien du niveau de Mario 64.
    Zelda OOC, la master class qui est allé encore plus loin.

    Et il y a le stick analogique, les 4 ports manettes, la vibration... Une légende
    amario posted the 06/23/2026 at 07:36 AM
    Le début de la 3D
    ratchet posted the 06/23/2026 at 07:42 AM
    Ça vaut pas la Switch 2
    pharrell posted the 06/23/2026 at 07:42 AM
    Amario : un peu plus que le début.

    Si j'avais de l'argent et de la place, un full set N64 me ferait bien kiffer.

    Les jeux sont encore cool.
    giru posted the 06/23/2026 at 07:45 AM
    J'étais déjà joueur avant la N64 (j'ai eu la NES, SNES et j'allais jouer à la Mega Drive chez un voisin), mais c'est vraiment cette console qui m'a fait devenir un gros fan de Nintendo et de jeux vidéo en général.

    C'est aussi la première console que j'ai achetée avec mon propre argent (enfin, on l'avait achetée ensemble mon frère et moi) Après la 64, j'ai commencé à acheter toutes les consoles de chaque génération jusqu'à aujourd'hui.

    C'est cool que pour l'année de ses 30 ans, 2 des grands classiques de la console s'apprêtent à ressortir StarFox cette semaine et Ocarina of Time bientôt.
    cyr posted the 06/23/2026 at 07:53 AM
    J'en ai acheter une il y a peut-être 10 ou 15 ans (les année passe vite).

    Juste pour faire banjo et kazouie, donkey kong 64.

    D'ailleurs, si Nintendo pouvait faire un remake des 2 jeux cité, je serais plus intéressé qu'un remake de star fox ou acarina of time.....
    aeris201 posted the 06/23/2026 at 08:06 AM
    Mon grand frère et moi on avait une NES, SNES et Gameboy et lorsque les premières images de la N64 sont apparu dans les magazines vers 1994/1995, on était hype, forcement, mais elle a mis beaucoup de temps a arriver, ya eu de longues periodes sans nouvelles de la console et en 1996 la SNES etait en fin de vie, elle n'avait plus d'actu donc on a arreté progressivement d'acheter des magazines (Super Power et Nintendo Ultra Player en l'occurence qui etaient des magazines pro Nintendo)

    Durant les années 1996/1997 je n'etais pas au courant de l'actu jv que j'avais arreté de suivre et un beau jour je vais dans le rayon jv d'un hypermarché et je decouvre que la N64 est dispo. J'etais surpris et j'avais completement oublié l'existence de la console et qu'elle était sensé sortir un jour. Je m'etais eloigné des jv donc sa disponibilité m'a laissé un peu indifférent. Il a fallu attendre la rentrée scolaire 1998, soit environ 1 an plus tard, et cette fameuse VHS promo qu'on ma preté et qui contient la fameuse video de gameplay de 10min de Zelda Ocarina of Time , pour que ma hype autour de la console revienne. Ces 10min de OOT j'ai du les matter une trentaine de fois j'etais comme un ouf, la sortie du jeu était imminente donc il me fallait une N64. Par chance, a peu pres au meme moment Nintendo a décidé de proposer en Europe un bundle N64 + Super Mario 64, le fameux "Mario Pak" a 790 francs, alors qu'il me semble que la console était a la base vendue seule a 999 francs. Mes parents m'ont offert ce bundle, je me suis pris une claque en decouvrant Super Mario 64 et quelques semaines plus sortait OOT. J'oublierai jamais cet automne 1998
    bourbon posted the 06/23/2026 at 08:14 AM
    J'avais la console, mais pas les jeux marquants que vous citez (j'avais un jeu de Tennis, de F1 et Mission Impossible) et si la 3D impressionnait, je suis finalement assez vite retourné sur la NES pour jouer aux jeux qui me plaisaient bien plus jusqu'à l'arrivée de la PS2 à la maison…
    mrvince posted the 06/23/2026 at 08:18 AM
    Ma première console "à moi". J'ai commencé sur la mégadrive mais elle était à ma soeur. J'ai toujours la photo de moi qui la déballe à Noël... Les émotions
    rogeraf posted the 06/23/2026 at 08:18 AM
    Je l'avais vu a la boutique de la Baule en version US. Ca avait changé tous mes plans. Pas pu attendre a l'epoque la version Francaise .... J'avais pris une version Espagnole à l'epoque !
    fdestroyer posted the 06/23/2026 at 08:21 AM
    cyr Nintendo n'a pas les droits sur Banjo Kazooie, c'est tristement Microsoft.
    cyr posted the 06/23/2026 at 08:31 AM
    fdestroyer oui je sais, merci d'avoir détruit mon rêve
    Néanmoins il peuve se rapprocher de nintendo et proposer un deal.
    Car ça concerne le RARE de l'époque. Pas ce qu'est devenu le studio aujourd'hui.
    gasmok2 posted the 06/23/2026 at 08:35 AM
    cyr Pour
    Banjo c'est Microsoft qui détient les droits....
    Après il me semble que les 2 jeux (Kazooie et Tooie) sont sur le service Nintendo Online, on ne sait jamais
    aeris201 posted the 06/23/2026 at 08:38 AM
    C'est aussi les 30 ans de Super Mario 64 du coup, c'est important de le rappeler

    benichou posted the 06/23/2026 at 08:55 AM
    Une console impressionnante techniquement concernant la 3D qui a marqué son temps avec des jeux cultes (Mario 64, Zelda OTT)

    Malheureusement sortie de ces quelques jeux cultes qui se compte sur les doigts d’une main (et qui ont quasi tous été développé par Nintendo) c’est une console qui a très vite été délaissée par les joueurs, pour préférer la PS1, bien moins puissante mais plus dans son temps avec les jeux sur CD qui permettait de proposer de superbes musiques et CG, et qui, elle, a enchaîné tout le long de son existence plusieurs dizaines de jeux cultes.
    gasmok2 posted the 06/23/2026 at 09:04 AM
    La N64, la console des passages de la 2D à la 3D les plus réussis.
    oreillesal posted the 06/23/2026 at 09:05 AM
    Console d'exception.
    Le berceau de la révolution du passage 2D/3D et du plus grand jeu de tout les temps
    aeris201 posted the 06/23/2026 at 09:08 AM
    La N64 avait les jeux les mieux noté de sa génération de consoles par la presse

    Super Mario 64, Goldeneye 007 et Zelda Ocarina of Time en tete
    amario posted the 06/23/2026 at 09:35 AM
    Vous vous souvenez de la Pub avec l'ancien nom de la N64 " l'Ultra64" je kiffais bien le logo et le nom. Cette pub mensongère qui disait d'attendre un peu pour sa sortie qui a était repoussé au final (voir pas prévu du tout a cette date). Tant pis, en attendant j'ai kiffé sur PS1 a Destruction Derby, Toshibden et autre line Up PS1. Alalala au delà d'avoir une âme d'enfant gamer a cette période, c'était aussi la période la plus créatif sur le gaming. Y'avait tout a inventer.
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