Et si Resident Evil 3 1999 était sorti pendant l'ére de reseaux sociaux?Pensez vous qu'il aurait était qualifié de woke par les reseaux sociaux?Parce qu'au fond si on creuse trop au fait on peut trouver du woke partout meme la ou y'en a pasPerso je suis ultra fan de RE3 original, c'est un de mes jeux favoris tout les temps et le jeu que je les plus rejoué avec le premier MGS (dans les centaines de fois environ), je pardonnerais jamais à Crapcom ce qu'il ont fait à ce jeu culte et mytique avec le remake de la travesti (mais bon passons la n'est pas le sujet)Aprés toute la polémique autour de GOW Laufey dont je trouve bizzare sur le coup, car perso je pense etre un bon anti woke comme il se doit, par exemple TLOU2 est un massacre de la licence à cause de woke en question imo, mais pour GOW Laufey je trouve...je peux me tromper ou je suis ptete naif?, mais je vois rien de woke dans le jeu, et au contraire je suis hype par le jeu en étant aussi ultra fan de Kratos, un des persos les plus culte de tout les temps.Pour en revenir à RE3 original, je me suis dis et si j'éssayé d'activer mon mode "dégénéré de reseau sociaux à chercher du woke partout" juste pour le fun, bah:- RE3, avec Jill en perso principale, seul et unique d'ailleurs, le jeu boycottant Leon et Chris deux perso ultra iconique et ultra aimé par tout les fans de RE. On joue un Carlos mais un peu comme Ada et Sherry dans le 2, donc c'est pas un perso principal.- Aide les hommes qui ont du mal à survivre, et Brad qui suvit pas à Nemesis meurt mais Jill elle survit. Et pareil pour Mikaeil (Ah je me sent mal de le shittalk ce dernier, trop culte j'ai pleurer pas mal de fois à sa scéne ou il se sacrifie pour nous sauver- Le méchant Nikolai est un homme (encore fois) qu'on peut abattre par une femme qu'est Jill- Nemesis le grand méchant monstre (masculin) qui harcéle sa victime Jill (une femme)Bon bref et j'en passe.Alors oui le woke est vrai et nous infecte parfois notre jeux favoris, mais pour GOW laufey je trouve ça absurde la propagande, alors ok peut etre qu'une fois le jeu sort et verra des trucs woke degueulasse dans le jeu (comme un certains TLOU2 ou U4 entre autres), mais la en soit de ce qui a était montré je trouve que c'est juste un jeu normal sans rien de chelou, le jeu s'annonce une bombe en ce qui me concerne, et je précise FUCK le wokisme, mais je trouve qu'aujoud'hui ça cherche le woke partout meme la y'en a pas. Bref voilà mon avis j'avais envie de le partager, aux bon entendeurs