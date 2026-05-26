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Aïd Moubarak !


Se déroulant toujours après le jour d’Arafat qui est d’ailleurs recommandé de jeûner, l’aid Al Adha est la deuxième fête annuelle du calendrier hégirien après celle de l'Aïd Al-Fitr. Le sacrifice d'une bête le jour de l'Aïd est « sunna » c’est à dire que c'est un acte recommandé, et commémore le sacrifice qu’Allah demanda à Ibraham (Psl) pour tester et éprouver sa foi. Ce rite symbolise la piété et l'obéissance à Allah, tout en resserrant les liens sociaux à travers le partage avec les démunis.

Je vous souhaite à tous une bonne fête de l’Aïd, paix, bonheur et prospérité à vous !
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    maxx, walterwhite, lock2
    posted the 05/26/2026 at 10:01 PM by yanssou
    comments (7)
    walterwhite posted the 05/26/2026 at 10:05 PM
    Taqabal Allah mina wa minkoum.

    Le jeûne aujourd’hui sous canicule m’a rappelé froidement le ramadan 2013
    altendorf posted the 05/26/2026 at 10:16 PM
    Eid moubarak alayk aydan
    gadjuom93 posted the 05/26/2026 at 10:24 PM
    walterwhite Les meilleurs ramadan ( c'est GhettoIP)



    Aid moubarak
    thelastone posted the 05/26/2026 at 10:27 PM
    Walterwhite oui pareil
    Aïe Moubarak la Ouma
    walterwhite posted the 05/26/2026 at 10:29 PM
    gadjuom93 C’est vrai que ces ramadan tu t’en souviens toute ta vie

    thelastone
    liberty posted the 05/26/2026 at 10:38 PM
    Très bonne fête les Musulmans ! Amusez vous bien ! Et jouez bien ! Aid Moubarak !
    lock2 posted the 05/26/2026 at 11:07 PM
    Yanssou Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais c’est bien moi qui t’avais conseillé de faire un descriptif de chaque chaque fêtes musulmane. Peut-être même qu’il y a eu des présidents que j’ai loupés entre-temps, car - et bien que je suis comme je peux chaque jour tous les articles de la commu - malheureusement je n’ai que de rares occasions de commentés les articles que je suis pourtant au quotidien.

    En bref je tenais à te félicité pour cette si belle initiative. Car en en effet, il est bon que croyants comme non-croyants en Islam puisse connaître l’objet de chacune des fêtes qui l’a compose.
    Il me semble d’ailleurs - à ce titre - t’avoir confié être de confession chrétienne. Et figure toi d’une chose, car malgré les multitudes de divergences qu’ils puissent y avoir entre la foi chrétienne et l’Islam, ta rédaction pour souligner cette fête de l’Aïd à été conçu de telle manière que je ne retrouve rien à redire: Amin !
    Tes mots ont été si juste que même de part ma foi chrétienne je ne peux être que dans une fraternité et un accord absolu entre ce que tu as exprimé et ma foi.

    Oui, Abraham (ou Ibrahim en langue arabe) s’est soumis à une épreuve sans aucune mesure à Allah (Dieu) en pensant véritablement qu’il devait sacrifier son fils (sans cité de nom) pour honoré sa foi dans le Très-Haut. Sa foi était telle qu’il était vraiment sur le point de le faire, avant que Jibril (Gabriel) - ange très important en Islam comme pour dans le Christianisme mais pour deux raisons différentes - n’intervienne pour dire à Ibrahim au dernier moment d’interrompre le sacrifice car Allah qui est le seul à pouvoir sondé les reins et les cœurs, à vu en Abraham une foi inébranlable !

    Je te souhaite donc à toi ainsi qu’à toute la communauté musulmane un joyeux Aïd Moubarak en mémoire d’Ibrahim qui est un exemple de piété tant pour les musulman(e)s que pour les chrétiens.
    Amin.
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