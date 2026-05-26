Se déroulant toujours après le jour d’Arafat qui est d’ailleurs recommandé de jeûner, l’aid Al Adha est la deuxième fête annuelle du calendrier hégirien après celle de l'Aïd Al-Fitr. Le sacrifice d'une bête le jour de l'Aïd est « sunna » c’est à dire que c'est un acte recommandé, et commémore le sacrifice qu’Allah demanda à Ibraham (Psl) pour tester et éprouver sa foi. Ce rite symbolise la piété et l'obéissance à Allah, tout en resserrant les liens sociaux à travers le partage avec les démunis.Je vous souhaite à tous une bonne fête de l’Aïd, paix, bonheur et prospérité à vous !