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Summer Game Fest
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Des attentes pour le Summer Game Fest cette année ?


Quand je parle du Summer Game Fest, je parle aussi de la période, donc attendez-vous un show Sony, Microsoft ou Nintendo en parallèle ?

J’ai personnellement peu d’attentes, hormis une date pour le Onimusha 5 que je ne raterai pour rien au monde. Et en tant que possesseur de PS5, j’attends des annonces surprises du côté de Sony, car je ne suis pas fan de leurs exclus à venir pour l'instant comme le Wolverine et le Marvel Tōkon: Fighting Souls (je suis allergique aux trucs de super-héros…).

Donc le nouveau Oni et de bonnes grosses surprises pour moi, en espérant que les leaks ne gâchent pas tout…

Et vous, des attentes de votre côté sinon?


    tags : nintendo microsoft sony onimusha nintendo direct state of play summer game fest sgf 2026 summer game fest 2026 onimusha way of the sword date summer game fest onimusha way of the sword xbox showcase 2026
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    posted the 05/19/2026 at 02:58 PM by marchand2sable
    comments (12)
    adamjensen posted the 05/19/2026 at 03:02 PM
    J'attends le Trailer de la partie 3 de Final fantasy 7.
    shanks posted the 05/19/2026 at 03:04 PM
    Les trailers des trois constructeurs.
    Xbox, on se doute du programme, mais Nintendo a intérêt de parler de 2027, et Sony de ce qui nous attend en first au-delà de Wolverine (je ne parle pas du GAAS Horizon...).
    gasmok2 posted the 05/19/2026 at 03:06 PM
    Je m'attends surtout à être déçu comme souvent...
    adelfhitlor posted the 05/19/2026 at 03:12 PM
    Le DLC de MH Wilds ça c'est à peu près sûr, mais même si c'est beaucoup moins probable j'aimerais aussi que Capcom nous reparle de Dragon's Dogma.

    A part ça j'ai pas tellement d'attente, je vais me laisser surprendre. Et la plus grosse des surprises serait de revoir Project Awakening.
    xynot posted the 05/19/2026 at 03:20 PM
    Un potentiel Hogwarts Legacy 2
    mrponey posted the 05/19/2026 at 03:23 PM
    Nintendo Duskbloods et Zelda OOT Remake si les rumeurs sont vrai

    Le prochain From software multi support

    Le jeu Jurrasic Park Survival

    Le prochain Okami
    edgar posted the 05/19/2026 at 03:26 PM
    J’attends surtout l’officialisation du remake de Zelda OoT, l’un des jeux qui m’a le plus marqué dans ma vieille et longue vie de joueur.

    Ça sera l’occasion pour moi de franchir le pas sur l’acquisition de la Switch 2.

    Côté Sony j’espère une vidéo des remakes de la trilogie GOW, je suis un grand fan des premiers épisodes, surtout le 2.

    Cela dit j’attendrai la PS6 pour les faire, je ferai l’impasse sur la PS5 que je trouve terriblement décevante en plus d’être aujourd’hui hors de prix.

    Et pour Microsoft je les calcule même plus, que du bla-bla et du baratin depuis 10 ans, j’avais déjà fait l’impasse de la One à l’époque et ces putains de branleurs auront encore fait pire avec les Series X/S.

    Bref une génération complètement éclatée pour Xbox.
    aozora78 posted the 05/19/2026 at 03:35 PM
    J'ai trop d'attentes donc je risque d'être déçu...

    Kingdom Hearts 4
    Divinity
    Persona 4 Revival
    Persona 6
    The Witcher 4
    Okami 2
    Le prochain gros FromSoftware (pas le jeu PVPVE sur Switch 2 là)
    FFVII REMAKE Partie 3
    Until Dawn 2
    Interglactic
    Le prochain Cory Barlog
    Le prochain Vanillaware
    WARLOCK: Dungeons & Dragons

    ET revoir quelques autres jeux annoncés.
    shambala93 posted the 05/19/2026 at 03:37 PM
    J’aimerais être rassuré par Fable et si possible voir ES 6…
    nosphor68 posted the 05/19/2026 at 03:46 PM
    Half-Life 3
    midomashakil posted the 05/19/2026 at 03:53 PM
    Le remake de silent hill 1
    skuldleif posted the 05/19/2026 at 04:03 PM
    Gears E Day
    j'espere un jeu bien consistant miam
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