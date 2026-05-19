Quand je parle du, je parle aussi de la période, donc attendez-vous un showouen parallèle ?J’ai personnellement peu d’attentes, hormis une date pour leque je ne raterai pour rien au monde. Et en tant que possesseur de, j’attends des annonces surprises du côté de Sony, car je ne suis pas fan de leurs exclus à venir pour l'instant comme leet le(je suis allergique aux trucs de super-héros…).Donc le nouveau Oni et de bonnes grosses surprises pour moi, en espérant que les leaks ne gâchent pas tout…Et vous, des attentes de votre côté sinon?