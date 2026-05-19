Quand je parle du Summer Game Fest
, je parle aussi de la période, donc attendez-vous un show Sony
, Microsoft
ou Nintendo
en parallèle ?
J’ai personnellement peu d’attentes, hormis une date pour le Onimusha 5
que je ne raterai pour rien au monde. Et en tant que possesseur de PS5
, j’attends des annonces surprises du côté de Sony, car je ne suis pas fan de leurs exclus à venir pour l'instant comme le Wolverine
et le Marvel Tōkon: Fighting Souls
(je suis allergique aux trucs de super-héros…).
Donc le nouveau Oni et de bonnes grosses surprises pour moi, en espérant que les leaks ne gâchent pas tout…
Et vous, des attentes de votre côté sinon?
Xbox, on se doute du programme, mais Nintendo a intérêt de parler de 2027, et Sony de ce qui nous attend en first au-delà de Wolverine (je ne parle pas du GAAS Horizon...).
A part ça j'ai pas tellement d'attente, je vais me laisser surprendre. Et la plus grosse des surprises serait de revoir Project Awakening.
Le prochain From software multi support
Le jeu Jurrasic Park Survival
Le prochain Okami
Ça sera l’occasion pour moi de franchir le pas sur l’acquisition de la Switch 2.
Côté Sony j’espère une vidéo des remakes de la trilogie GOW, je suis un grand fan des premiers épisodes, surtout le 2.
Cela dit j’attendrai la PS6 pour les faire, je ferai l’impasse sur la PS5 que je trouve terriblement décevante en plus d’être aujourd’hui hors de prix.
Et pour Microsoft je les calcule même plus, que du bla-bla et du baratin depuis 10 ans, j’avais déjà fait l’impasse de la One à l’époque et ces putains de branleurs auront encore fait pire avec les Series X/S.
Bref une génération complètement éclatée pour Xbox.
Kingdom Hearts 4
Divinity
Persona 4 Revival
Persona 6
The Witcher 4
Okami 2
Le prochain gros FromSoftware (pas le jeu PVPVE sur Switch 2 là)
FFVII REMAKE Partie 3
Until Dawn 2
Interglactic
Le prochain Cory Barlog
Le prochain Vanillaware
WARLOCK: Dungeons & Dragons
ET revoir quelques autres jeux annoncés.
j'espere un jeu bien consistant miam