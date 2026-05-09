C’est un évènement rare pour les fans de jeux vidéo japonais. Trois ans après son dernier passage en France, le compositeur japonais Nobuo Uematsu, rendu mondialement célèbre par son travail sur la saga de jeux vidéo Final Fantasy, se produit ce samedi soir à la Salle Pleyel de Paris dans le cadre d’une courte tournée européenne.Mais les spectateurs ne doivent pas s’attendre à entendre toute la soirée les mélodies qu’il a composées pour l’éditeur Square Enix des années 1980 au début des années 2000. Son spectacle est hybride. On l’y entend, seul sur scène, réinterpréter des musiques de Final Fantasy avec son synthétiseur ; mais on assiste également à un conte musical narré par l’actrice Rie Tozuka, et à des chansons venues de Final Fantasy comme d’autres travaux bien moins connus du compositeur, interprétées par la chanteuse Sarah Àlainn. Cette dernière est connue pour avoir interprété la chanson de clôture du jeu de rôles Xenoblade Chronicles.Ce dernier se démarque de bien d’autres compositeurs de musiques de jeux vidéo en multipliant les concerts où il se produit sur scène, aux côtés d’autres musiciens., sourit-il. Après s’être prêté au rock avec les groupes The Black Mages puis Earthbound Papas, Nobuo Uematsu a créé en début des années 2020 le groupe conTIKI, où figurent le violoncelliste Nubia mais aussi deux anciens collègues de chez Square : Chihiro Fujioka et Michio Okamiya. Le premier a été directeur du jeu Super Mario RPG et le second a été coproducteur du jeu Final Fantasy Tactics, ainsi que membre du département publicité de l’éditeur japonais., poursuit le musicien., se souvient la comédienne Rie Tozuka., rit Michio Okamiya, qui faisait aussi partie du groupe de rock The Black Mages. «Avec le rock, et toutes les musiques fortes, vous pouvez faire des erreurs et personne ne s’en rendra compte. Avec les musiques d’un groupe comme conTiki, on ne peut plus cacher ses erreurs. C’est un défi que j’ai trouvé intéressant», ajoute Nobuo Uematsu.Autre défi pour le musicien, celui d’avoir composé pour le producteur Thomas Böcker un conte symphonique pour enfants (Merreugnon Heart of Ice), qui sera joué le mois prochain à la Philharmonie de Paris., explique-t-il.Nobuo Uematsu revendique d’être un autodidacte., souligne-t-il. Il cite parmi ses références de jeunesse Stevie Wonder, les Beatles, Elton John, Michel Polnareff, Weather Report mais aussi les groupes de rock Yes ou Genesis.Le compositeur confie n’écouter aujourd’hui que la musique de sa jeunesse.Est-il inquiet de l’émergence de la musique IA ?, tranche-t-il.Les premières années de Nobuo Uematsu en tant que musicien ont été difficiles., sourit-il. De ces années de galère, Nobuo Uematsu, 67 ans aujourd’hui, a gardé le besoin de travailler sans cesse.L’autodidacte a été salarié de Square Enix à partir de 1986, où il a composé certaines des musiques les plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo. Il en part en 2004 pour créer son propre label. Il a notamment composé les années suivantes les bandes originales des jeux de Hironobu Sakaguchi, lui aussi parti de Square, comme Blue Dragon, The Last Story, Terra Battle, Fantasian ou Lost Odyssey (qui ne s’est pas assez vendu au Japon pour donner lieu à de nouveaux concerts, confie-t-il), tout en continuant de travailler ponctuellement avec son ancien employeur. Il a ainsi signé ces cinq dernières années les chansons de Final Fantasy VII Remake et Rebirth.En 2024, Nobuo Uematsu a décidé d’arrêter de composer des BO entières sans pour autant totalement stopper la musique de jeux vidéo. L’an passé, il affirmait avoir envie de travailler avec des studios de jeux indépendants.à l’adresse des studios de jeux français., insiste-t-il.Le sexagénaire confie mener «une vie très tranquille» rythmée chaque jour de la même manière, même le week-end., sourit-il. Cette dernière est toutefois brisée par ses tournées à travers le monde. Le volet européen de conTIKI 2026 s’achève d’ailleurs ce samedi avec le concert parisien., conclut l’infatigable musicien.Une très belle interview de l'une plus grandes légendes des musiques de l'histoire du jeu vidéo