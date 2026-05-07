La symphonie d'une nuit sans étoiles...
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MIXTAPE / Y a aucune affiche du jeu sur le site.


Vous vous souvenez du jeu qui a fait grincé des dents aux joueurs en le mettant de suite dans la catégorie *Life is Strange*, *LGBT* ou je ne sais autre méchanceté du genre histoire de le voir faire un flop aussi vite que possible ?

Et bien, il s'avère qu'ils vont surement faire machine arrière. Ce jeu est sorti et apporte, apparement, un bol d'air frais à l'industrie en ce moment pour les aficionados de musique,comme moi, et qui ne se gêne de le faire savoir.

Le premier de l'année à avoir une note globale Opencritic de 94 et 93 sur PC, en regardant Metacritic. Très positif à l'heure sur Steam.

Petite pique pour Aeris, avec ces deux jeux favoris qui sont bien derrière..

Encore un jeu qui ferme des clapets comme Pragmata. Disponible sur le Gamepass, foncez, ça parle même d'une pépite !

En attendant les articles de @nicolasgourry et @guiguif
voici le trailer

Moi - Ma famille
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    posted the 05/07/2026 at 07:54 PM by ravyxxs
    comments (9)
    shanks posted the 05/07/2026 at 08:10 PM
    Bah c'est tout le problème de la surabondance de productions indés (dans le sens plus ou moins large).
    Il est impossible de tout couvrir et un jour, un truc auquel tu prête pas attention sort du lot.

    Genre regarde Among Us.
    La première news du jeu sur Gamekult (et on parle époque de l'ancienne équipe dont Gautoz le taré de jeux indés), bah c'est quand le jeu était déjà sorti et avait un succès massif.
    zekk posted the 05/07/2026 at 08:19 PM
    je vais me le prendre
    shido posted the 05/07/2026 at 08:27 PM
    Pas fan de la DA
    ootaniisensei posted the 05/07/2026 at 08:29 PM
    J'avais un peu peur du prix avec les droits musicaux mais franchement à ce prix sachant que c'était déjà un jeu que j'attendais j'ai pris direct
    burningcrimson posted the 05/07/2026 at 08:30 PM
    A tester sur ps5, je savais pas que ce jeu existait, merci pour la découverte
    patrickleclairvoyant posted the 05/07/2026 at 08:35 PM
    Cette DA et ces perso de l’enfer
    negan posted the 05/07/2026 at 08:39 PM
    shanks Et imagine sans le XGP ...
    tripy73 posted the 05/07/2026 at 08:41 PM
    Perso le jeu m’avait intrigué lors de son annonce, mais entre le chara design/DA chelou des persos et l'effet saccadé des animations que je déteste, je pense que vais passer mon chemin.

    Par contre je suis pas sûr que ce soit en envoyant chier les joueurs qui ont apprécié d'autres jeux que tu vas donner envie à certains de s'intéresser à celui-là
    zekk posted the 05/07/2026 at 08:47 PM
    tripy73 il ne fait que reprendre les procéder de la personne qu'il cite
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