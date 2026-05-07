Vous vous souvenez du jeu qui a fait grincé des dents aux joueurs en le mettant de suite dans la catégorie *Life is Strange*, *LGBT* ou je ne sais autre méchanceté du genre histoire de le voir faire un flop aussi vite que possible ?Et bien, il s'avère qu'ils vont surement faire machine arrière. Ce jeu est sorti et apporte, apparement, un bol d'air frais à l'industrie en ce moment pour les aficionados de musique,comme moi, et qui ne se gêne de le faire savoir.Le premier de l'année à avoir une note globale Opencritic de 94 et 93 sur PC, en regardant Metacritic. Très positif à l'heure sur Steam.Petite pique pour Aeris, avec ces deux jeux favoris qui sont bien derrière..Encore un jeu qui ferme des clapets comme Pragmata. Disponible sur le Gamepass, foncez, ça parle même d'une pépite !En attendant les articles de @nicolasgourry et @guiguifvoici le trailer