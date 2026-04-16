Les fans de Prince of Persia ont eu des moments assez difficiles. Plus récemment, le remake tant attendu des Sables du Temps a été complètement abandonné, apparemment des mois avant sa sortie officielle, laissant beaucoup croire que la série était quasiment morte et enterrée.Cela était également dû à une suite de Prince of Persia: The Lost Crown qui aurait été rejetée par Ubisoft, et l’équipe derrière le jeu s’est dissoute pour aller travailler sur d’autres titres au sein de la société. Lorsque sans doute le meilleur jeu Prince of Persia depuis des années a vu les développeurs derrière lui dissous et qu’un remake de l’un des meilleurs jeux est mis en conserve, vous pouvez comprendre pourquoi ce serait catastrophique.Ubisoft a enfin jeté une bouée de sauvetage aux fans de Prince Of Persia"Un an et demi après, des petits oiseaux me glissent que la core team Prince of Persia The Lost Crown a reçu le feu vert d’Ubisoft pour se reformer et lancer des idées de jeux. Je n’en sais pas plus et je ne veux pas, laissez-les cuisiner"Cependant, il y a une lumière au bout de chaque tunnel, et les fans de Prince of Persia ont enfin de bonnes nouvelles, gracieuseté du journaliste français Gauthier « Gautoz » Andres. Dans un article récent sur BlueSkyAndres affirme qu’Ubisoft a désormais permis à l’équipe principale derrière Prince of Persia : The Lost Crown de se réunir et de commencer également à proposer des idées de jeux.