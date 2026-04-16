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Prince of Persia : The Lost Crown
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name : Prince of Persia : The Lost Crown
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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ouroboros4
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L'équipe derrière Prince of Persia The Lost Crown à nouveau réunie?
Les fans de Prince of Persia ont eu des moments assez difficiles. Plus récemment, le remake tant attendu des Sables du Temps a été complètement abandonné, apparemment des mois avant sa sortie officielle, laissant beaucoup croire que la série était quasiment morte et enterrée.

Cela était également dû à une suite de Prince of Persia: The Lost Crown qui aurait été rejetée par Ubisoft, et l’équipe derrière le jeu s’est dissoute pour aller travailler sur d’autres titres au sein de la société. Lorsque sans doute le meilleur jeu Prince of Persia depuis des années a vu les développeurs derrière lui dissous et qu’un remake de l’un des meilleurs jeux est mis en conserve, vous pouvez comprendre pourquoi ce serait catastrophique.

Ubisoft a enfin jeté une bouée de sauvetage aux fans de Prince Of Persia

"Un an et demi après, des petits oiseaux me glissent que la core team Prince of Persia The Lost Crown a reçu le feu vert d’Ubisoft pour se reformer et lancer des idées de jeux. Je n’en sais pas plus et je ne veux pas, laissez-les cuisiner"

Cependant, il y a une lumière au bout de chaque tunnel, et les fans de Prince of Persia ont enfin de bonnes nouvelles, gracieuseté du journaliste français Gauthier « Gautoz » Andres. Dans un article récent sur BlueSkyAndres affirme qu’Ubisoft a désormais permis à l’équipe principale derrière Prince of Persia : The Lost Crown de se réunir et de commencer également à proposer des idées de jeux.


https://www.gamingdeputy.com/fr/les-developpeurs-de-lost-crown-se-seraient-reunis/
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    posted the 04/16/2026 at 07:09 AM by ouroboros4
    comments (8)
    newtechnix posted the 04/16/2026 at 07:36 AM
    A la place de cette équipe, je me barre de chez Ubisoft et je tente de faire mon propre jeu.

    si chaque il faille attendre le feu vert de mec qui ont foutu la boite dans la merde
    zephon posted the 04/16/2026 at 08:30 AM
    "laissez-les cuisinIer" ?
    zerdow posted the 04/16/2026 at 08:41 AM
    Newtechnix Ubisoft avait peut être peur d’engendrer un Sandfall2

    Zephon oui c’est de l’anglais « let them cook » mais en français on utilise pas cette expression. En gros ça veux juste dire « laisser les bosser tranquille »
    si on adapté ça correctement.
    sussudio posted the 04/16/2026 at 09:23 AM
    zerdow let them cook, combien de fois je l'ai entendu sur Instagram hhh
    akiru posted the 04/16/2026 at 09:25 AM
    Des moments difficiles ? J'adore pop et je suis heureux de l'annulation du remake
    zephon posted the 04/16/2026 at 09:34 AM
    sussudio zerdow Non mdr, j'avais compris mais y a une erreur c'est écrit "cuisinier" au lieu du verbe "cuisiner" c'est pour ça que je l'avais mis en capital xd
    keiku posted the 04/16/2026 at 09:49 AM
    Mais au dela de la nostalgie, est ce que la licence est encore vendeuse ?

    Déjà que dans la philosophie d'ubi si ca vend pas 10 millions c'est pas assez rentable... et on t'il surtout encore des gens capable de faire du level design,

    Parce que les compétence ca se perd sur la durée et après avoir fait 20 ans d'assassin creed des compétence il doit plus y en avoir beaucoup chez ubi
    gasmok2 posted the 04/16/2026 at 09:59 AM
    keiku
    Un gros AAA, linéaire, narratif avec un design un peu badass, etune campagne marketing agressive...Pas un open-world mais quelque chose au rythme bien maitrisé

    ça marcherait, j'en serai le premier ravis.
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