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Parmi toutes les Franchises vidéoludiques. Laquelle couterai la plus cher si on avait les moyens de tout prendre sur cette franchise. (Tout les épisodes, les DLC, etc ?)
Dans cette ère de DLC et expansions je me suis posé la question.
Question qui survient à la suite d'un calcul du total à débourser pour l'ensemble du contenu de Monster Hunter Wilds. Je me suis dit tiens qu'elle franchise serait la plus cher en considérant son premier opus et ses suites et l'ensemble de ses DLC / Expansion etc etc...
posted the 04/05/2026 at 05:04 PM by opthomas
Genre tu découvre Assassin's Creed euh Black Flag par exemple et là tu dis je vais tout prendre ! TOUT ! Tout les jeux tout leurs contenus d'un bloc.
Quid dit mieux
Et pour te donner une idée, si je me trompe pas; le vaisseau le plus chère est le Javelin et il coute a lui tout seul environ 3000$
Microsoft Flight Simulator on atteint les 10 000 euro de dlc
les sims, on atteint les 1500 euro de dlc
Star citisen mais j'ai du mal a le considérer comme un jeu
en suite il reste les jeux a microtransaction ou certain y dépense plus de 10 000 par mois
shirou Plait-il 3000$ le vaisseau.
mais bon il suffit de voir les éditeur des plus gros jeu a dlc pour comprendre d'ou ca vient... ( microsoft et EA et train simulator c'est l'ancien vice président d'EA)
Perso j'aurais dit Mario (tellement de jeux !), mais c'était avant de voir la réponse de Shirou.