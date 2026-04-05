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Parmi toutes les Franchises vidéoludiques. Laquelle couterai la plus cher si on avait les moyens de tout prendre sur cette franchise. (Tout les épisodes, les DLC, etc ?)



Dans cette ère de DLC et expansions je me suis posé la question.



Question qui survient à la suite d'un calcul du total à débourser pour l'ensemble du contenu de Monster Hunter Wilds. Je me suis dit tiens qu'elle franchise serait la plus cher en considérant son premier opus et ses suites et l'ensemble de ses DLC / Expansion etc etc...