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Petite question général jeux vidéos !?
Jeux Vidéos
Parmi toutes les Franchises vidéoludiques. Laquelle couterai la plus cher si on avait les moyens de tout prendre sur cette franchise. (Tout les épisodes, les DLC, etc ?)

Dans cette ère de DLC et expansions je me suis posé la question.

Question qui survient à la suite d'un calcul du total à débourser pour l'ensemble du contenu de Monster Hunter Wilds. Je me suis dit tiens qu'elle franchise serait la plus cher en considérant son premier opus et ses suites et l'ensemble de ses DLC / Expansion etc etc...
    tags : discussion interrogation petite question
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    posted the 04/05/2026 at 05:04 PM by opthomas
    comments (20)
    bogsnake posted the 04/05/2026 at 05:08 PM
    Sûrement Dead or Alive 6. il y a une pelleté de DLCs
    hatefield posted the 04/05/2026 at 05:09 PM
    Je crois que les derniers Dead or Alive étaient pas mal à ce niveau là, genre 800 euros de DLC.
    altendorf posted the 04/05/2026 at 05:11 PM
    Train Simulator, RailWorks, Train Simulator Classic, Dead or Alive, Rocksmith ou encore Les Sims
    parrain59 posted the 04/05/2026 at 05:29 PM
    Star Citizen de très loin
    suikoden posted the 04/05/2026 at 05:32 PM
    Je dirai Apex avec ses skins de saison (mi-saison maintenant) à 300 balles minimum pour la totalite hors Pass + les Prestiges etc
    testament posted the 04/05/2026 at 05:45 PM
    Avec ma vision à long terme je ne peux que voter pour Star InterStellaR 2279
    opthomas posted the 04/05/2026 at 06:07 PM
    bogsnake hatefield parrain59 suikoden Là vous en prenez qu'un jeu moi je parle d'une licence entière.

    Genre tu découvre Assassin's Creed euh Black Flag par exemple et là tu dis je vais tout prendre ! TOUT ! Tout les jeux tout leurs contenus d'un bloc.
    bogsnake posted the 04/05/2026 at 06:11 PM
    opthomas bah justement si tu te prend la serie complète de Dead or Alive, bin juste le 6 nique tout niveau DLCs.
    jaysennnin posted the 04/05/2026 at 06:18 PM
    les dead of alive, et les simulateurs "réalistes" avec leurs extensions
    yanssou posted the 04/05/2026 at 06:35 PM
    Les sims de très loin.
    opthomas posted the 04/05/2026 at 06:39 PM
    bogsnake Je viens de demander un calcul à Gemini il me dit environ 3000€ pour la licence complète.

    Quid dit mieux
    shirou posted the 04/05/2026 at 06:45 PM
    opthomas Star Citzen pour l'achat de tous les vaisseaux d'après Gépétaux : Total estimé : entre 40 000 $ et 60 000 $ USD
    opthomas posted the 04/05/2026 at 06:53 PM
    shirou COMBIEN ? TANT QUE CELA ?
    shirou posted the 04/05/2026 at 07:05 PM
    opthomas Oui et on parle d'un seul jeux et pas d'une License.

    Et pour te donner une idée, si je me trompe pas; le vaisseau le plus chère est le Javelin et il coute a lui tout seul environ 3000$
    momotaros posted the 04/05/2026 at 07:16 PM
    Sur console je dirais Dead or Alive 5 ou 6, je crois qu'il y a plus 1000€ de DLC. Sur PC ils sont sur une autre planète même dead or alive c'est rien à coté de ce qu'ils ont.
    keiku posted the 04/05/2026 at 07:41 PM
    train simulator on dépasse les 20 000 euro de dlc
    Microsoft Flight Simulator on atteint les 10 000 euro de dlc
    les sims, on atteint les 1500 euro de dlc

    Star citisen mais j'ai du mal a le considérer comme un jeu

    en suite il reste les jeux a microtransaction ou certain y dépense plus de 10 000 par mois
    opthomas posted the 04/05/2026 at 08:41 PM
    keiku C'est astronomique quand on y pense bordel.

    shirou Plait-il 3000$ le vaisseau.
    keiku posted the 04/05/2026 at 09:44 PM
    opthomas oui et très mauvais pour l'industrie, pourquoi faire encore quelque chose de bien quand tu vois que il suffit de multiplier les dlc chez une minorité pour faire du pognon...

    mais bon il suffit de voir les éditeur des plus gros jeu a dlc pour comprendre d'ou ca vient... ( microsoft et EA et train simulator c'est l'ancien vice président d'EA)
    magneto860 posted the 04/05/2026 at 09:59 PM
    Mais les DOA si tu attends y a l'édition Last Round qui sort, avec tous les Dlcs inclus...

    Perso j'aurais dit Mario (tellement de jeux !), mais c'était avant de voir la réponse de Shirou.
    sandman posted the 04/05/2026 at 10:34 PM
    opthomas shirou parrain59 star citizen coute 60e et t'as tout le contenu. donc inutile de donner de fausses informations sur un jeu qui est intégralement jouable avec TOUT le contenu de A à Z avec juste l'achat d'une licence. Mais encore faut il comprendre le modèle économique de star citizen avant de dire que ce sont des DLC ou des extensions (donc pas dans le jeu de base).
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