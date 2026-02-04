Nick Apostolides
, l’acteur qui incarne Leon S. Kennedy
, a dévoilé son top 5 des jeux Resident Evil
à l’occasion des 30 ans de la saga.
Sans surprise pour les amateurs d’action, Resident Evil 4
version originale occupe la première place, confirmant une nouvelle fois son statut d’incontournable malgré les années. En deuxième position, on retrouve Resident Evil 7
, probablement le volet le plus intense et le plus effrayant de la saga en VR
. Le podium est complété par Resident Evil Remake
, sorti sur Nintendo GameCube
en 2002
, souvent considéré comme la référence du genre et l’un des meilleurs remakes de tous les temps.
Les quatrième et cinquième places reviennent respectivement à l’excellent Resident Evil 4 Remake
et au très récent Resident Evil Requiem
, qui a réussi l’exploit de marier l’action décontractée et le survival-horror
pur dans un même jeu.
Un classement finalement assez atypique, qui témoigne d’un équilibre entre modernité et nostalgie, tout en mélangeant les épisodes orientés action et ceux davantage tournés vers l'horreur.
Si tu veux un jeu d'action à la limite ok je peux comprendre.
C’est un remake, le jeu marque moins pour le coup, on connaît tout malgré des changements par-ci par-là. RE4 OG faisait tout mieux que les autres à son époque, c’était une révolution du JV. RE4 R malgré son excellence, ne fait pas la même aujourd’hui.
Au-delà de l’impact il y a le côté arcade de RE4 OG qui peut plaire davantage, avec un Leon qui se déplace deux fois plus vite et un rythme de jeu qui part direct dans l’action non-stop.
RE4 R se veut plus réaliste dans les déplacements, avec un Leon moins rapide et des animations de partout en plein jeu. Le rythme est plus lent aussi avec ce système d’infiltration ou des passages plus calmes comme le chapitre d’exploration avec la barque etc.
Perso j’aime les deux, ils se complètent très bien, même si mon cœur va davantage à l’OG pour la baffe d'époque et les souvenirs sur Cube.
Je connais le jeux par cœur, je l'ai fini X fois, je sait où ce trouve le moindre trésor.
Le remake, ben j'en ai garder aucun souvenir. Pourtant fais l'année dernière...
Quand re4 est sortie sur gamecube, c'etais un putin de fuking jeux (et un mauvais résident evil ironiquement)
Ou les zombie avec de la dynamite.
Dans la mine c'etais pas mal aussi.
Quel putain de jeux.
Je me souviens de tout, vu que c’est probablement le jeu que j’ai le plus terminé de ma vie, la rejouabilité est incroyable de ce titre.
marchand2sable oui mais partant de la on peut dire la meme chose de RE1 et RE1 Remake, le 1 sur PS1 est une revolution et que le remake est juste le 1 en plus joli. Alors qu'en vrai le 1 Remake magnifie le 1, comme le 4 Remake magnifie le 4.
Le remake a plein de moments comme ca qui l'elevent par rapport au jeu original. Meme le DLC avec Ada est bien meilleur avec des lieux uniques etc.
Bah le truc c’est que RE1 R tous les passages en plus ou modifiés démolissent la version OG de 96. RE4 R perso il y a des changements que j’ai moins aimés, comme la salle d’eau, méga culte et difficile en PRO dans l’OG. Dans le remake je n’ai aucun souvenir de cette salle...
La chainsaw aussi qu’on peut contrer au couteau retire tout danger. On est beaucoup moins stressé quand on entend le son de la tronçonneuse etc.
Pour le mode Ada il est mieux que l’OG dans le remake car ils ont retiré des passages de Leon pour les mettre dans sa campagne, comme les nacelles, les lasers ou U3 (complètement foiré au passage).
Le remake ne fait pas tout mieux si on regarde bien, enfin avis perso bien sur.
Mais j'ai une question essentielle : a tu fait 1 run avec lance-roquettes infini?
Attention a la réponse
As tu buté Ashley? Allez avoue, tous le monde l'a fait.
Surtout qu'en la butant, tu empêche sadler de prendre le contrôle du gouvernement.
Mais hélas capcom n'a pas voulu nous laisser le choix.
Le moment qui me fait toujours un peu flipper, a l'espèce de morgue, avec les parasites invisible a l'œil nu, auquel il faut un viseur infrarouge.
Ce passage la, c'est flippant la première fois, mais même après tu aime pas les entendre ni les voir.
Le 4 original j’ai du le terminer au moins une vingtaine de fois tellement il était passionnant de bout en bout, alors que Requiem à peine terminé que je l’ai revendu direct et je n’y jouerai plus 1 seule fois de ma vie tellement je l’ai trouvé médiocre.
De toute façon je n’attends plus rien de capcom pour cette licence depuis le 5eme épisode qui était le début de la chute vertigineuse de cette série.
J'en etais juste avant de récupérer ashley.
Je me suis dit, je l'ai deja fini ou non.
Quand je sauvegarde, il y a bien marquer partie 2. J'ai la santé de leon au max (les herbe jaune me serve plus a rien) et j'ai la plus grosse malette.
Mais bordel, j'en ai aucun souvenir.....
mibugishiden le remake j'en ai gardé aucun souvenir, que j'etais dans le doute de l'avoir terminer.....
L'original, poncer jusqu'à la moelle...... bref capcom n'aurais jamais dut changer le jeux. Il aurait du se contenter juste d'un lifting. C'était pas nécessaire de rosu chambouler comme ça.
benichou ravi de trouver quelqu'un qui partage mon point de vue sur requiem..... je l'ai pas fini, mais j'ai vraiment pas envie ....
Heureusement que j'ai récupéré le village et le 7 pour 10€ chacun sur switch2....
La première partie , on dirait que c'est pomper sur resident evil 1, mais avce grace ça casse tous...
Et la partie avec leon, ben on dirait quelque chose comme le 4, en plus mou, et moins nerveux......
Je comprends pas trop le choix de capcom.....
Leur devellopeur devrait rejouer au premier resident evil de 2002, et rejouer au 4 de 2005.
C'est 2 excellent jeux, qui continue a l'être malgré les années.....et ça passe encore très bien....Pas besoin de refonte graphique etc....
Non mais toi t’abuses trop, il est excellent le Remake. mibugishiden n’est pas le seul à dire qu’il est mieux que l’original, bien au contraire même.