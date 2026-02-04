, l’acteur qui incarne, a dévoilé son top 5 des jeuxà l’occasion des 30 ans de la saga.Sans surprise pour les amateurs d’action,version originale occupe la première place, confirmant une nouvelle fois son statut d’incontournable malgré les années. En deuxième position, on retrouve, probablement le volet le plus intense et le plus effrayant de la saga en. Le podium est complété par, sorti suren, souvent considéré comme la référence du genre et l’un des meilleurs remakes de tous les temps.Les quatrième et cinquième places reviennent respectivement à l’excellentet au très récent, qui a réussi l’exploit de marier l’action décontractée et lepur dans un même jeu.Un classement finalement assez atypique, qui témoigne d’un équilibre entre modernité et nostalgie, tout en mélangeant les épisodes orientés action et ceux davantage tournés vers l'horreur.