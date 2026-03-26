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ouroboros4
> blog
Netflix augmente encore ses tarifs USA
Cela semble presque devenir une habitude avec le temps, mais Neflix augmente de nouveau ses tarifs aux USA.
En espérant qu'il n'en soit pas de même dans un avenir proche en Europe...
https://x.com/discussingfilm/status/2037250754000359790?s=46&t=1jMXKSMgC6VHoI4E5pS1MQ
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posted the 03/26/2026 at 07:54 PM by
ouroboros4
comments (
13
)
ratchet
posted
the 03/26/2026 at 07:55 PM
Bordel… 30 balles dans quelques mois c’est ouf
ravyxxs
posted
the 03/26/2026 at 08:03 PM
Chaque année ils vont monter de 1 à 2 dollars, j'adore ! On verra jusqu'où les gens sont prêts à aller jusqu'à dire ENOUGH !!
olex
posted
the 03/26/2026 at 08:06 PM
C'est bien, ça prépare pour le côté jeu vidéo.
pharrell
posted
the 03/26/2026 at 08:06 PM
Au bout d’un moment je vais arrêter et prendre canal… au moins y a le foot et des films ciné récents…
altendorf
posted
the 03/26/2026 at 08:19 PM
Et c'est pas fini. Cela ne fera qu'augmenter au fur et à mesure.
nicolasgourry
posted
the 03/26/2026 at 08:26 PM
La redevance était un forfait fixe (environ 11 €/mois) pour un bouquet complet. Aujourd'hui, un seul abonnement Netflix Premium aux USA frôle les 27 $. Le privé coûte déjà deux à trois fois plus cher pour une offre souvent moins diversifiée.
Le service public servait de prix plafond. Sans cette alternative "gratuite" (déjà payée), le privé a le champ libre pour instaurer une rente de monopole. Il ne fixe plus son prix sur ses coûts, mais sur votre seuil de tolérance avant désabonnement.
On a troqué une taxe citoyenne mutualisée contre un impôt privé fragmenté. On pense choisir, mais on finit par payer la disparition du bien commun au prix fort.
derno
posted
the 03/26/2026 at 08:31 PM
de toute façon le prix bas des début c'est juste pour casser la concurence et avoir une grosse base de clients le tout financé par les actionnaires qui aujourd'hui réclame leur retour sur investissement.
jacquescechirac
posted
the 03/26/2026 at 08:34 PM
pharrell
et le fameux "1er samedi du mois"
grundbeld
posted
the 03/26/2026 at 08:47 PM
C’était ce que certains disaient depuis le début… Que le service allait appâter avec des tarifs bas pour ensuite augmenter progressivement. Et si vous cessez votre abonnement, il ne vous reste absolument rien.
Ceux qui alertaient sur ce mode de consommation ont été moqués, insultés. Finalement voilà le résultat.
abookhouseboy
posted
the 03/26/2026 at 08:49 PM
Tout ça va remplir les poches des producteurs. Plus les budgets de leurs œuvres (enfin, de leurs contenus) augmente, plus la "production value" diminue.
altendorf
posted
the 03/26/2026 at 08:52 PM
grundbeld
taiko
posted
the 03/26/2026 at 09:05 PM
Tout le monde se remet au piratage (IPTV, streaming) autour de moi. Qu'ils continuent...
Au moins on a vu que le public est prêt à payer quand l'offre est raisonnable.
kikoo31
posted
the 03/26/2026 at 09:06 PM
longtemps que je me suis desinscrit mais lol
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Le service public servait de prix plafond. Sans cette alternative "gratuite" (déjà payée), le privé a le champ libre pour instaurer une rente de monopole. Il ne fixe plus son prix sur ses coûts, mais sur votre seuil de tolérance avant désabonnement.
On a troqué une taxe citoyenne mutualisée contre un impôt privé fragmenté. On pense choisir, mais on finit par payer la disparition du bien commun au prix fort.
Ceux qui alertaient sur ce mode de consommation ont été moqués, insultés. Finalement voilà le résultat.
Au moins on a vu que le public est prêt à payer quand l'offre est raisonnable.