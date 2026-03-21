- Nouveau top et on va parler d'un de mes jeux préférés ever, quels sont selon moi les pires et meilleurs boss du jeu ? Réponse ci dessous !- C'est pour moi le pire boss du jeu, le monstre du lac. Bien qu'il soit impressionnant j'ai jamais aimé ce boss ou j'aime pas le gameplay qui consiste à lui harponner la tronche pendant 5 minutes... De plus, éviter les obstacles est parfois un peu injuste car des fois on se prend une racine alors qu'on était persuadé d'être passé à côté. A chaque fois que je refais le jeu, ce moment me saoule x)- En plus d'avoir un design que je trouve complètement foiré et grotesque, je déteste le boss final. Il est trop facile, (bien plus chaud dans le Remake) et pas intéressant à affronter, next !- Le monstre de Saddler, le passage avec les cages est très chiant et ce monstre débarque un peu de nulle part tu sais pas ce qu'il fout là honnêtement. Le design pas fan non plus même si "ça passe" le combat en lui même bof aussi, même si le coincé dans les cages est plutôt marrant.- Le châtelain et maître du château à la 8 ème place. Son design est plutôt réussi et son énorme gueule qui peut nous One shot ça peut foutre la pression. J'ai bien aimé l'idée qu'il découvre son point faible à mesure qu'on tire dans son œil. Le combat est pas mémorable non plus qu'on soit clair mais je le déteste pas pour autant.- Après la sublime cinématique en QTE, on affrontera Krauser plusieurs fois. Dans son parcours et à la toute fin avec son bras muté. Clairement un des boss les plus difficiles du jeu, j'en ai chier comme jamais même si il existe une technique pour le battre très facilement (le spammé au couteau et il pourra plus rien faire, j'ai essayé et ça marche xD) mais si on laffronte à la loyal il est vraiment très balèze. Son parcours est sympa mais un poil trop répétitif.- Le bras droit de Salazard et un monstre vraiment terrifiant. J'adore son design que je trouve totalement incroyable ! C'est le boss le plus difficile du jeu et celui qui nous coûtera cher en munitions. Il est possible de ne pas le tuer et de fuir en attendant l'ascenseur mais vous louperez son trésor. Il faudra impérativement l'affaiblir en le gelant avec les bonbonnes d'azote, autrement il est intouchable. Un boss rapide et nerveux et qui fout une pression monstre !- Le chef du village et c'est un des meilleurs boss du jeu. Il est plutôt difficile mais il est très vulnérable au feu et donc les grenades incendiaires seront vos meilleurs atouts. Il a 2 phases, la première ou il est debout et très lent, et la deuxième ou sa colonne vertébrale s'est retirée et il se déplace rapidement comme un insecte.- Le Garrador est un monstre aveugle qui se déplace autour de vous, si vous faites du bruit, il vous foncera dessus en hurlant et vous déchiquetera avec ses énormes griffes. Il faudra shooté le parasite sans son dos plusieurs fois pour le tuer. Le design de ces créatures dans le Remake est d'ailleurs absolument incroyable.- L'ennemi le plus culte de RE4, je met les 2 versions. Il faut avouer que voir un type débarquer avec une tronçonneuse après avoir été piéger dans la maison au début du jeu mettait une bonne pression. S'il vous attrape, c'est Game Over car il vous décapitera sans autre forme de procès. La deuxième version, elles sont 2 mais l'espace est plus grand.- Ma 2 ème créature et mon mini boss préféré, uniquement dans la dernière portion du jeu à savoir l'île, c'est l'un des monstres les plus flippants du jeu avec sa respiration rauque. Pour le tuer, il faudra tuer les plagas dans son corps à l'aide de la vision thermique, sinon il se regénérera inlassablement. Sa deuxième version encore plus redoutable. C'est le Iron Maiden (Vierge de fer en anglais).ou il sera plus résistant et hérissé de piques. Cet ennemi peut vous choper à distance avec ses longs bras, se traîner par terre pour vous sauter à la gorge ou vous attirer à lui pour vous planter, une belle saloperie mais très réussi.Le géant du jeu tout droit sorti du Seigneur des Anneaux est mon boss préféré du jeu. Son introduction est incroyable, quand il massacre tous les Ganados de la zone. Un boss coriace qui nécessite pas mal de munitions. Une fois qu'il a subi des dégâts, il fera sortir son énorme parasite de son dos, c'est à ce moment là qu'il faudra l'attaquer. Vous pourrez vous faire aider par le chien au début du jeu si vous le libérer, il pourra distraire le géant. Ses attaques sont particulièrement violente, il pourra déraciner des arbres, vous envoyer des rochers à la tronche, vous donner des coups de pieds, vous écraser avec son poing bref il vous fera pas de cadeau.J'espère que ce top vous aura plu, bon week-end et à très bientôt !PS : Je sais que j'ai un duel en cours mais pas pressé non plus x)