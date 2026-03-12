"En fin de compte, je pense que les joueurs qui lisent cet article se demandent si l'expérience Crimson Desert haut de gamme est adaptée aux consoles. En termes d'adaptation GPU, le jeu fonctionne. Certes, les modes optimal et équilibré utilisent une mise à l'échelle, mais la résolution de base est suffisamment élevée pour que même la PSSR originale soit globalement correcte, hormis quelques artefacts qui devraient disparaître avec la PSSR améliorée.



Concernant le processeur, c'était un problème plus urgent : les processeurs PC de milieu de gamme actuels sont nettement plus performants que ceux des consoles. Les limitations se font davantage sentir, mais jamais au point de donner l'impression que le jeu est mal optimisé.

Bien sûr, nous attendons encore plus d'informations. Sur PS5 Pro, nous voulons constater les améliorations apportées par le PSSR 2.00 optimisé. Pour l'instant, je préfère jouer en mode équilibré, mais si le nouveau PSSR est aussi efficace que prévu, le mode 1080p de base, même en mode optimal, pourrait offrir une expérience impressionnante avec une fréquence d'images plus élevée. Pour le moment, nous n'avons encore rien vu sur PS5 standard ni sur Xbox Series X/S. Malgré tout, les signes sont encourageants, et pour les possesseurs de PS5 Pro, Crimson Desert promet une expérience phénoménale."

-DF utilisait, la version de lancement devrait offrir encore une meilleure qualité d'image.-Du niveau de détail macro au niveau de détail micro, Crimson Desert sur PS5 Pro offre des graphismes et des fonctionnalités équivalentes à ceux de la version PC. Et ce, avec brio dans les trois modes de jeu."- Les fonctionnalités de ray tracing (RT) sont présentes et entièrement prises en charge. Le RTGI dynamique complet (illumination globale en ray tracing) et les reflets RT sont présents et salués.- La qualité distinctive de l’éclairage le fait se démarquer par rapport à la plupart des jeux de la génération actuelle.- La nuit est vraiment sombre, un peu comme dans Dragon’s Dogma, mais avec le ray tracing.- Le denoiser a parfois du mal dans certains cas et peut provoquer des traînées visuelles (peut être lié au PSSR 1.0).-Peut fonctionner au-delà de 60 FPS avec un écran compatible VRR-Certaines zones spécifiques comme « Bug Hill », en particulier celles avec de grandes foules, ont parfois montré des baisses occasionnelles de FPS.Conclusion: