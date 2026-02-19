Attendu par pas mal de joueurs, la version Switch 2 de Xenoblade Chronicles X Definitive débarque enfin.Au programme du 60 FPS (enfin) et une résolution améliorée jusqu'en 4K.Disponible dès maintenant, il faudra cependant payer 5 euros pour l'upgrade.Enfin, une version physique du jeu sortira le 16 avril 2026.