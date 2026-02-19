profile
Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
10
Likers
name : Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 631
visites since opening : 1354590
ouroboros4 > blog
Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition débarque sur Switch 2!
Attendu par pas mal de joueurs, la version Switch 2 de Xenoblade Chronicles X Definitive débarque enfin.

Au programme du 60 FPS (enfin) et une résolution améliorée jusqu'en 4K.

Disponible dès maintenant, il faudra cependant payer 5 euros pour l'upgrade.

Enfin, une version physique du jeu sortira le 16 avril 2026.

    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    5120x2880, spartan1985, roivas, burningcrimson
    posted the 02/19/2026 at 02:11 PM by ouroboros4
    comments (30)
    yogfei posted the 02/19/2026 at 02:16 PM
    J'attendais que ca pour le faire, me gave un peu de payer 5€ tout de même...
    fiveagainstone posted the 02/19/2026 at 02:16 PM
    La même chose pour toute la saga, surtout le 2 qui en a le plus besoin.
    fdestroyer posted the 02/19/2026 at 02:17 PM
    Putain même pas gratos l'update!!!
    yogfei posted the 02/19/2026 at 02:17 PM
    fiveagainstone
    5120x2880 posted the 02/19/2026 at 02:21 PM
    yogfei T'as bien fait, mais il fallait aussi attendre la version Switch 2 du coup.

    fiveagainstone Exact, si ils le font ce sera un des jeux à qui un remaster profite le plus, il y a tellement à faire dessus.
    noishe posted the 02/19/2026 at 02:22 PM
    On voit bien les effets du DLSS lorsque ça zoome sur le visage pour faire la comparaison. Mais ça reste bien plus sympa à jouer comme ça. J'ai surtout hâte qu'ils fassent ça pour la trilogie comme la plupart des gens
    narukamisan posted the 02/19/2026 at 02:24 PM
    5€ ça reste dans l'ordre du correct on va dire même si gratos aurait étais mieux mais il semble que nintendo commence a réviser ces prix d'upgrade
    ratchet posted the 02/19/2026 at 02:25 PM
    Fini depuis trop longtemps ça arrive trop tard.
    judebox posted the 02/19/2026 at 02:27 PM
    Cool !
    On sait si l'édition physique sera "réellement physique" ?
    losz posted the 02/19/2026 at 02:30 PM
    judebox C'est Nintendo donc oui, un peu dégouté d'avoir acheté la version switch 1 du coup
    judebox posted the 02/19/2026 at 02:32 PM
    losz Pareil. Toujours pas fait en plus.
    noishe posted the 02/19/2026 at 02:33 PM
    judebox A la fin du trailer on voit la boîte, c'est une version full physique (jouable sur Switch 1 et Switch 2 avec l'upgrade).
    hir0k posted the 02/19/2026 at 02:37 PM
    Il était temps. Dommage si j'avais su j'aurais attendu la version switch 2. 5€ c'est peu mais trop pour juste ça... Il faut faire la même chose avec les 3 autres maintenant.
    poker22 posted the 02/19/2026 at 02:41 PM
    5€ c'est rien; faut arrêter de tout vouloir gratos
    akinen posted the 02/19/2026 at 02:55 PM
    Elle est bien loin l’époque où pratiquement toutes les mises à niveau PS4/5 et XBOX One/SeriesX étaient gratuites. C’etait le vestival des jeux qui tournent mieux ou en 60fps. Les payantes etaient pointées du doigt jusqu’à ce que les editeurs lachent l’affaire.

    Là c’est meme pas du retro… Au début je veux bien, pour surfer sur la hype et taxer ceux qui veulent faire des comparatifs et ceux qui veulent profiter de l’effet «  next gen ».

    Là c’est une maj d’un remastered récent. Je suis sur que l’on payera encore ce genre de MAJ dans 4 ans.
    ouroboros4 posted the 02/19/2026 at 02:58 PM
    akinen malheureusement
    cail2 posted the 02/19/2026 at 03:10 PM
    Même pas un petit "et le patch sera gratuit si vous avez lancé Xenoblade C. avant la sortie du patch", vraiment des rats Nintendo...
    rogeraf posted the 02/19/2026 at 03:11 PM
    Ah super ! Pourquoi j'ai pas eu sa a l'époque de ma version Wii U
    roivas posted the 02/19/2026 at 03:22 PM
    mais comme je suis content d'avoir attendu pour le continuer
    cyr posted the 02/19/2026 at 03:27 PM
    5€ et y en a qui pleure. Bien fait d'avoir mis en pause ma partie. Mais je suis au dernier chapitre je crois. Je voulais faire un mécha niveau 60....mais certaines ressources exige certaines mission.....donc hors de porter
    ouroboros4 posted the 02/19/2026 at 03:30 PM
    cyr oui parce que le jeu est ultra récent. On avait même retrouver des lignes de code de la version Switch 2.
    Donc aucune raison de le faire payer.
    akinen posted the 02/19/2026 at 04:07 PM
    cyr 5€ pour saluer les efforts de Falcom pour un Trails in the sky en perfect edition alors qu’ils trainent les jrpg les plus fades visuellement depuis des décennies. Oui j’ai payé avec plaisir.

    Là, j’aimerai bien connaitre la justification derrière ça. C’est juste une banalisation systématique d’une pratique qui ne devrait pas exister.

    Ils continueront tant que ça marchera et à raison. Avaler sans broncher, c’est pas commun pourtant sur gamekyo.
    shambala93 posted the 02/19/2026 at 04:27 PM
    Génial ! Toujours grisant de se balader dans en mechas !
    hyoga57 posted the 02/19/2026 at 04:31 PM
    Nintendo n’a pas perdu de temps pour rattraper la concurrence sur les upgrades payants.

    Ils iront se faire foutre.
    cyr posted the 02/19/2026 at 04:44 PM
    ouroboros4 le jeux est ultra récent sur switch oui. On parle d'un jeix sortie sur wii u.

    Après personne n'est obligé de faire cette upgrade.

    Faut que je vérifie ou j'en suis. Si je suis vraiment au dernier chapitre, je ferai pas l'upgrade.
    51love posted the 02/19/2026 at 04:54 PM
    hyoga57 ils ont effectivement pas perdu de temps, ils font même bien pire que les autres maintenant
    ouroboros4 posted the 02/19/2026 at 04:55 PM
    hyoga57 Ils font même pire qu'eux au final
    dalbog posted the 02/19/2026 at 05:35 PM
    C'est fluide mais c'est moche.

    Ça m'a piqué les yeux quand j'ai lancé le jeu avec le patch.
    51love posted the 02/19/2026 at 05:37 PM
    dalbog t'as déjà pris le patch ? Et c'est pas terrible ? Portable ou salon? Les 2?
    dalbog posted the 02/19/2026 at 05:49 PM
    51love

    En portable et salon tu auras des scintillements comme sur Switch 1.

    C'est plus fluide et plus net, mais ça pique surtout de jour
    Ça pop aussi beaucoup.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo