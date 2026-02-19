Attendu par pas mal de joueurs, la version Switch 2 de Xenoblade Chronicles X Definitive débarque enfin.
Au programme du 60 FPS (enfin) et une résolution améliorée jusqu'en 4K.
Disponible dès maintenant, il faudra cependant payer 5 euros pour l'upgrade.
Enfin, une version physique du jeu sortira le 16 avril 2026.
fiveagainstone Exact, si ils le font ce sera un des jeux à qui un remaster profite le plus, il y a tellement à faire dessus.
On sait si l'édition physique sera "réellement physique" ?
Là c’est meme pas du retro… Au début je veux bien, pour surfer sur la hype et taxer ceux qui veulent faire des comparatifs et ceux qui veulent profiter de l’effet « next gen ».
Là c’est une maj d’un remastered récent. Je suis sur que l’on payera encore ce genre de MAJ dans 4 ans.
Donc aucune raison de le faire payer.
Là, j’aimerai bien connaitre la justification derrière ça. C’est juste une banalisation systématique d’une pratique qui ne devrait pas exister.
Ils continueront tant que ça marchera et à raison. Avaler sans broncher, c’est pas commun pourtant sur gamekyo.
Ils iront se faire foutre.
Après personne n'est obligé de faire cette upgrade.
Faut que je vérifie ou j'en suis. Si je suis vraiment au dernier chapitre, je ferai pas l'upgrade.
Ça m'a piqué les yeux quand j'ai lancé le jeu avec le patch.
En portable et salon tu auras des scintillements comme sur Switch 1.
C'est plus fluide et plus net, mais ça pique surtout de jour
Ça pop aussi beaucoup.