Resident Evil 3 Remake
name : Resident Evil 3 Remake
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox One - PlayStation 4
marchand2sable
marchand2sable
marchand2sable > blog
Un fan recrée Resident Evil 3 dans le style du Remake GameCube grâce à l’IA



Un fan a recréé les décors de Resident Evil 3: Nemesis dans le style du Resident Evil Remake sorti sur Nintendo GameCube en 2002 grâce à la magie de l’IA.

Malgré quelques approximations visibles, le résultat est tout simplement magnifique, avec une tonne de détails dans les décors. Son créateur, Fdsorbit, a également ajouté un torrent de pluie rappelant les fortes averses qui s’abattent sur Raccoon dans les remakes récents.

Ce genre de vidéo pourrait clairement donner des idées à Capcom, qui pourrait sans trop d’efforts capitaliser (facilement) sur la nostalgie de sa fanbase trentenaire-quadragénaire.

Bref, si vous voulez juger du résultat par vous-même voici la vidéo. Bon visionnage.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=Fj0XtZse8iU


Fdsorbit - https://www.youtube.com/watch?v=Fj0XtZse8iU
    adamjensen, legato
    posted the 02/14/2026 at 03:26 PM by marchand2sable
    comments (11)
    marchand2sable posted the 02/14/2026 at 03:31 PM
    Capcom si vous passez par là arrêtez de forcer avec vos multijoueurs pourris, on veut ça pour l’anniversaire, bien a vous.
    naru posted the 02/14/2026 at 03:35 PM
    C'est joli et ça correspond bien avec le temps pourri qu'on a ces derniers jours . Mais la vidéo ne montre que du décor. J'aurais bien aimé voir de l'action dans cet environnement.
    egguibs posted the 02/14/2026 at 03:40 PM
    naru imagine les vieux modèles 3d sans gestion de la lumière dans ces décors autant c'est intéréssant mais ça implique bien plus et forcément faire tourner ça sur un autre moteur
    fiveagainstone posted the 02/14/2026 at 03:43 PM
    J'aime bien les décors en pré-calculés.

    Ce serait bien que les FF, Parasite Eve, RE, Onimusha retrouvent un coup de jeune.
    adamjensen posted the 02/14/2026 at 03:45 PM
    Il y a toujours le Seamless HD Project, mais j'avoue que là, c'est beaucoup mieux.

    J'adorerais que Capcom refasse un des anciens jeux comme ça, mais j'y crois pas une seconde, surtout vu leurs propos récents sur les originaux et les remakes.
    Pourtant, il y aurait beaucoup d'argent facile à se faire.
    Ils sous-estiment les vrais fans.
    marchand2sable posted the 02/14/2026 at 03:53 PM
    adamjensen

    De ouf, grosse fanbase de plus de 30 ans sur cette série, carton assuré. S’ils ont vraiment la flemme, pas besoin d’aller trop loin non plus, rien que de faire un truc comme les Seamless HD avec de nouveaux perso ou pourquoi pas Hunk, et c’est plié. C’est strictement impossible que ça bide.
    adamjensen posted the 02/14/2026 at 03:56 PM
    marchand2sable
    Exactement, et parfaitement d'accord.
    kroseur posted the 02/14/2026 at 04:13 PM
    Le remake qu'on voulait. Par contre c'est un peu trop éclairé comparé au jeu d'origine qui se passe de nuit mais ca reste top.
    grospich posted the 02/14/2026 at 04:17 PM
    Dans mes souvenirs c'était comme ça RE3 sur TV cathodique à l'époque. xD
    nad45 posted the 02/14/2026 at 04:27 PM
    Pas mal, mais de toute façon, aujourd’hui les consoles n’ont plus besoin de faire des décors précalculés, la PS5 peut très bien afficher ça en 3D en temps réel, un jeu en plan fixes ne doit pas prendre trop de ressources
    ozyxp posted the 02/14/2026 at 04:35 PM
    Whaouu vraiment l'ia parfois (souvent) c'est très impressionnant !
