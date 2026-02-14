Un fan a recréé les décors de Resident Evil 3: Nemesis
dans le style du Resident Evil Remake
sorti sur Nintendo GameCube en 2002
grâce à la magie de l’IA.
Malgré quelques approximations visibles, le résultat est tout simplement magnifique, avec une tonne de détails dans les décors. Son créateur, Fdsorbit
, a également ajouté un torrent de pluie rappelant les fortes averses qui s’abattent sur Raccoon
dans les remakes récents.
Ce genre de vidéo pourrait clairement donner des idées à Capcom
, qui pourrait sans trop d’efforts capitaliser (facilement) sur la nostalgie de sa fanbase trentenaire-quadragénaire.
Bref, si vous voulez juger du résultat par vous-même voici la vidéo. Bon visionnage.
Lien direct de la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=Fj0XtZse8iU
Ce serait bien que les FF, Parasite Eve, RE, Onimusha retrouvent un coup de jeune.
J'adorerais que Capcom refasse un des anciens jeux comme ça, mais j'y crois pas une seconde, surtout vu leurs propos récents sur les originaux et les remakes.
Pourtant, il y aurait beaucoup d'argent facile à se faire.
Ils sous-estiment les vrais fans.
De ouf, grosse fanbase de plus de 30 ans sur cette série, carton assuré. S’ils ont vraiment la flemme, pas besoin d’aller trop loin non plus, rien que de faire un truc comme les Seamless HD avec de nouveaux perso ou pourquoi pas Hunk, et c’est plié. C’est strictement impossible que ça bide.
Exactement, et parfaitement d'accord.