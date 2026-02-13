- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable
marchand2sable > blog
Après le trailer, place aux images pour Resident Evil Requiem


Après le trailer du State of Play, place aux nouvelles images et pas mal de choses sont visibles plus en détail.

Comme une vue dans les rues de Raccoon City Apocalypse, les Blister Heads qui remplaceront les Crimson Heads de Resident Evil 1 Remake, une phase de jeu en pleine panique dans une ville rappelant Resident Evil 6, ou encore un gros plan sur Emily, une enfant mystérieuse, et Victor Gideon, l’antagoniste intermédiaire de ce volet.

Intermédiaire ? Oui, ce n’est pas le grand vilain de cet épisode, et il le dit lui-même lors du dernier trailer. En effet, ce dernier confirme qu’il a enlevé Grace sous les ordres de son maître… Inutile de dire que les spéculations ont déjà commencé dans la tête des fans.

Il ne reste plus que deux semaines avant la sortie imminente du jeu.






























    mithrandir, legato
    posted the 02/13/2026 at 01:43 PM by marchand2sable
    comments (12)
    cyr posted the 02/13/2026 at 01:46 PM
    Je sais pas si j'arriverai a attendre plus tard.
    marchand2sable posted the 02/13/2026 at 01:49 PM
    cyr

    Il sort day one sur Switch 2. Ce n’est pas arrivé qu’un RE sorte en day one depuis RE4 OG, t’as aucune excuse.
    zekk posted the 02/13/2026 at 01:57 PM
    Rude a vieilli
    cyr posted the 02/13/2026 at 02:42 PM
    marchand2sable oublie pas les resident evil revelarion
    ducknsexe posted the 02/13/2026 at 02:46 PM
    On peut voir un peu la ville… enfin.
    forte posted the 02/13/2026 at 03:08 PM
    cyr Les Resident Evil "Revelarion" ? Revelations tu veux dire ? Et le 2 n'est pas sortie D1 sur Switch, mais bien plus tard. Seulement le premier, sur 3DS, qui d'ailleurs était une exclus 3DS à l'époque (et quelle exclue !)

    Par contre tu aurais pu parler des Umbrella Et Darkside Chronicles, qui, eux, étaient des exclus Wii, avant d'être portés sur PS3

    Dommage par contre d'avoir montré le RPD, ils ne peuvent pas se retenir... j'aurais bien aimé l'avoir découvert en jouant !
    cyr posted the 02/13/2026 at 03:46 PM
    forte oui pas faux pour umbrella.

    Une époque où les exclu tiers même temporaire....mais c'est une époque révolue. Maintenant c'est multi.
    marchand2sable posted the 02/13/2026 at 03:49 PM
    cyr

    Je parlais des volets numérotés, même si les Revelations sont canon.
    cyr posted the 02/13/2026 at 03:59 PM
    marchand2sable T'inquiète j'avais compris. Mais tu a vu , j'ai pas parler de resient evil mercenaire sur 3DS. Bon je sais plus s'il etais exclu au lancement ou non.

    Après si je prends requiem, je prends la version avec les 2 autres resident evil. Y en a 1 que j'ai pas fait. Et ça revient a 10€ l'épisode.
    forte posted the 02/13/2026 at 04:15 PM
    cyr Oui maintenant c'est multi Day One pour les tiers et c'est très bien, tout le monde peut profiter. Bien vue pour le Mercenaries 3D, qui était lui aussi (et est toujours) une exclue 3DS !
    mithrandir posted the 02/13/2026 at 04:30 PM
    Magnifique, vraiment hâte, surtout la partie avec Léon
    rogeraf posted the 02/13/2026 at 05:08 PM
    cyr Je vais y arriver, j'ai déja fait fait encore le RE7 RE8 , le 9 sera mien a 15/20 euros apres une longue attente ... C'est pas prévu la partie multi joueurs sur ce " RE 9 " ? Question du désespoir
