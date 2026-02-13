Après le trailer
du State of Play
, place aux nouvelles images et pas mal de choses sont visibles plus en détail.
Comme une vue dans les rues de Raccoon City Apocalypse
, les Blister Heads
qui remplaceront les Crimson Heads
de Resident Evil 1 Remake
, une phase de jeu en pleine panique dans une ville rappelant Resident Evil 6
, ou encore un gros plan sur Emily
, une enfant mystérieuse, et Victor Gideon
, l’antagoniste intermédiaire de ce volet.
Intermédiaire ? Oui, ce n’est pas le grand vilain de cet épisode, et il le dit lui-même lors du dernier trailer
. En effet, ce dernier confirme qu’il a enlevé Grace
sous les ordres de son maître… Inutile de dire que les spéculations ont déjà commencé dans la tête des fans.
Il ne reste plus que deux semaines avant la sortie imminente du jeu.
Il sort day one sur Switch 2. Ce n’est pas arrivé qu’un RE sorte en day one depuis RE4 OG, t’as aucune excuse.
Par contre tu aurais pu parler des Umbrella Et Darkside Chronicles, qui, eux, étaient des exclus Wii, avant d'être portés sur PS3
Dommage par contre d'avoir montré le RPD, ils ne peuvent pas se retenir... j'aurais bien aimé l'avoir découvert en jouant !
Une époque où les exclu tiers même temporaire....mais c'est une époque révolue. Maintenant c'est multi.
Je parlais des volets numérotés, même si les Revelations sont canon.
Après si je prends requiem, je prends la version avec les 2 autres resident evil. Y en a 1 que j'ai pas fait. Et ça revient a 10€ l'épisode.