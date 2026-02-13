Après ledu, place aux nouvelles images et pas mal de choses sont visibles plus en détail.Comme une vue dans les rues de, lesqui remplaceront lesde, une phase de jeu en pleine panique dans une ville rappelant, ou encore un gros plan sur, une enfant mystérieuse, et, l’antagoniste intermédiaire de ce volet.Intermédiaire ? Oui, ce n’est pas le grand vilain de cet épisode, et il le dit lui-même lors du dernier. En effet, ce dernier confirme qu’il a enlevésous les ordres de son maître… Inutile de dire que les spéculations ont déjà commencé dans la tête des fans.Il ne reste plus que deux semaines avant la sortie imminente du jeu.