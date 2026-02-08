C'est une présentation uniquement en japonais par contre.
Je suis content parce que ce n'est pas un simple portage du jeu mobile mais bien une réadaption du premier gros arc du jeu mobile. Oui le jeu s'appelle begins, il y'aura une suite, le studio prisma veut en faire une série.
Le jeu sera toujours cheap visuellement comme le jeu mobile mais la narration a toujours été très sympa et ambitieuse sur le jeu mobile, donc hâte de redécouvrir ça ( et en plus c'est confirmé, le jeu est doublé intégralement comme fantasian neo dimensions )
Je suis curieux,J'aime bien cette tendance de vouloir réadapter des jeux mobile vers un format "premium".
Le jeu était très sympa, vraiment.
Je suis curieux,J'aime bien cette tendance de vouloir réadapter des jeux mobile vers un format "premium"
Pareil, j'aime beaucoup l'idée sur le principe, et je prie pour que NieR Reincarnation soit le prochain
Fantasian est vachement plus attrayant de ce point de vue.
Mais bon pk pas, les retours sont plutôt positifs, ça a l'air carré, et quand je vois les noms derrière... Tout me donne vachement envie à part le in game..