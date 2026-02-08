profile
all
Another Eden Begins Spotlight
News


C'est une présentation uniquement en japonais par contre.

Je suis content parce que ce n'est pas un simple portage du jeu mobile mais bien une réadaption du premier gros arc du jeu mobile. Oui le jeu s'appelle begins, il y'aura une suite, le studio prisma veut en faire une série.

Le jeu sera toujours cheap visuellement comme le jeu mobile mais la narration a toujours été très sympa et ambitieuse sur le jeu mobile, donc hâte de redécouvrir ça ( et en plus c'est confirmé, le jeu est doublé intégralement comme fantasian neo dimensions )

Je suis curieux,J'aime bien cette tendance de vouloir réadapter des jeux mobile vers un format "premium".
    posted the 02/08/2026 at 11:41 AM by rbz
    comments (8)
    arquion posted the 02/08/2026 at 11:48 AM
    j'ai pas réussi à récup mon compte (tél cassé), mais j'aurais tellement aimé faire l'event FF9.

    Le jeu était très sympa, vraiment.
    guiguif posted the 02/08/2026 at 11:50 AM
    A voir quand ça sortira
    noishe posted the 02/08/2026 at 12:04 PM
    Le seul souci que je trouvais au jeu de base était le grind assez atroce (et bien sûr l'aspect gacha). Mais le combo Masato Kato + Yasunori Mitsuda (et Procyon Studio) est toujours gagnant Très content s'ils comptent en faire plusieurs pour couvrir le reste du jeu, et j'espère que certains events pourront trouver leur place (Chrono Cross et FF9 particulièrement).

    Je suis curieux,J'aime bien cette tendance de vouloir réadapter des jeux mobile vers un format "premium"

    Pareil, j'aime beaucoup l'idée sur le principe, et je prie pour que NieR Reincarnation soit le prochain
    zekk posted the 02/08/2026 at 12:07 PM
    Je me suis mis à Fantasian et franchement ça passe bien et j'ai entendu beaucoup de retours positifs sur Another Eden, j'ai hâte de le faire
    jenicris posted the 02/08/2026 at 12:07 PM
    J'ai rien contre la DA, juste la structure de progression sur la map qui me dérange un peu
    51love posted the 02/08/2026 at 12:11 PM
    Bouarf j'ai vraiment bcp bcp bcp de mal avec l'aspect visuel.. il y avait certainement meilleur choix à faire pour pas plus coûteux, dommage.

    Fantasian est vachement plus attrayant de ce point de vue.

    Mais bon pk pas, les retours sont plutôt positifs, ça a l'air carré, et quand je vois les noms derrière... Tout me donne vachement envie à part le in game..
    sorakairi86 posted the 02/08/2026 at 12:59 PM
    La musique d'intro est toujours aussi géniale
    rbz posted the 02/08/2026 at 01:55 PM
    noishe tellement on croise les doigts.
