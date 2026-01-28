[SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL]
Je redécouvre pour la 5ème ou 6ème fois Days Gone, cette fois ci en 2160p60fps sur Ps5 Pro.
Vraiment quel jeu. Et cette fin cachée. Quel gâchis.
Je le dis et le redis : Days Gone méritait de devenir une saga. C'est un bijou de gamplay, d'exploration et d'écriture dans ses dialogues.
posted the 01/28/2026 at 06:41 PM by obi69
Bref dommage
Je l'ai repris sur PC. Tellement dommage, le jeu s'etait facilement fait critiquer mais juste pour le plaisir. Car c'etait fait par un studio pas assez grandiose.
Le meme jeu sorti par Naughty Dog ou Ubisoft a l'epoque, tous auraient mis 18/20
C'est ça que j'avais pas aimer. Le jeu est vraiment tres bon.
En plus Bend Studio c'était une petite équipe, ils n'avaient travaillé que sur PS2 et PS Vita, c'était leur premier AAA, leur premier jeu sur une console de salon puissante, leur premier open world... ils s'en sortent haut la main, même mieux que certains dev' plus expérimentés, mais aucune indulgence : la presse s'est acharné sans pitié.
Days gone j'ai pas fait, mais The Order, je pense que oui, il aurait clairement mérité une suite avec des bases très solides posées avec le premier épisode.
C'est marrant car pour ces deux jeux, ce fut les premiers AAA de ces studios et ils s'en sont vraiment pas mal tirés sur bien des domaines.
Après c'est aussi une des conséquences du contexte actuel où si ton jeu ne fait pas le buzz, il n'a pas les faveurs des réseaux, ne se vend pas assez et du coup les studios ferment...