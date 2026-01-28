Je redécouvre pour la 5ème ou 6ème fois Days Gone, cette fois ci en 2160p60fps sur Ps5 Pro.Vraiment quel jeu. Et cette fin cachée. Quel gâchis.Je le dis et le redis : Days Gone méritait de devenir une saga. C'est un bijou de gamplay, d'exploration et d'écriture dans ses dialogues.