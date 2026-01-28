profile
Days Gone Remastered
name : Days Gone Remastered
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
obi69
obi69
Days Gone : cette fin quand même...
[SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL][SPOIL]



Je redécouvre pour la 5ème ou 6ème fois Days Gone, cette fois ci en 2160p60fps sur Ps5 Pro.

Vraiment quel jeu. Et cette fin cachée. Quel gâchis.

Je le dis et le redis : Days Gone méritait de devenir une saga. C'est un bijou de gamplay, d'exploration et d'écriture dans ses dialogues.
    kisukesan, torotoro59, tripy73, adamjensen, gamerdome, guiguitte28
    posted the 01/28/2026 at 06:41 PM by obi69
    comments (17)
    jenicris posted the 01/28/2026 at 06:43 PM
    Merci aux boss de Sony Bend
    walterwhite posted the 01/28/2026 at 06:56 PM
    J’ai pas décelé tout ça. Jeu ultra générique et perso clichés. Aussitôt terminé aussitôt oublié.
    jem25 posted the 01/28/2026 at 07:03 PM
    Je l’ai refait aussi dernièrement excellent jeu qui mériterai une suite au vu des éléments mis en place mais bon « may 10€ en solde » « may j’attend sur le psn+ »

    Bref dommage
    torotoro59 posted the 01/28/2026 at 07:06 PM
    Ah oui cette-vraie- fin avec o'brian pouaahh mais a l'heure où on parle c'est mort.
    djfab posted the 01/28/2026 at 07:16 PM
    Je suis d'accord, excellent jeu qui aurait mérité une suite! Même si une nouvelle licence c bien aussi !
    altendorf posted the 01/28/2026 at 07:29 PM
    Le seul truc vraiment bien c'était le réalisme de la gestion de la moto. Pour le reste, Bend c'est saboté tout seul (enfin surtout les deux zigotos qui ont quitté le studio tout en pleurant chaque année sur la licence) et plus personne n'a envie de travailler dessus.
    malroth posted the 01/28/2026 at 07:32 PM
    J'avais adoré et platiné le jeu.

    Je l'ai repris sur PC. Tellement dommage, le jeu s'etait facilement fait critiquer mais juste pour le plaisir. Car c'etait fait par un studio pas assez grandiose.

    Le meme jeu sorti par Naughty Dog ou Ubisoft a l'epoque, tous auraient mis 18/20

    C'est ça que j'avais pas aimer. Le jeu est vraiment tres bon.
    janolife posted the 01/28/2026 at 07:35 PM
    J’avais adoré aussi, bien flippantes ces hordes quand même, Deacon St John a jamais dans mon cœur de gamer.
    adamjensen posted the 01/28/2026 at 07:49 PM
    Excellente surprise ce jeu, à l'époque.
    sandman posted the 01/28/2026 at 07:57 PM
    une des rares licences sony pS4 qui aurait mérité une suite et un vrai soutien de la part de sony.
    amario posted the 01/28/2026 at 08:11 PM
    J.ai beaucoup aimé
    pademoniumcinematics posted the 01/28/2026 at 09:14 PM
    Pareil c'est rare d'avoir des persos aussi bien écrit. Perso j'ai pris dedans! grave ! Je prie pour une suite !
    protos posted the 01/28/2026 at 09:23 PM
    Sony devrait arrêter d'écouter les journaliste et faire6plus confiance à c'est studio. Days Gone tout comme The order 1886 on souffert des journalistes opportuniste à la recherche de click. Imaginez que uncharted premier du nom serai sorti à la même époque. On aurai jamais eu de suite. Il a été sévèrement critiquer et comparé au rouleau compresseur qu'était Gears of war.
    gamerdome posted the 01/28/2026 at 09:40 PM
    malroth Tu as tout dit ! Le jeu est excellent.

    En plus Bend Studio c'était une petite équipe, ils n'avaient travaillé que sur PS2 et PS Vita, c'était leur premier AAA, leur premier jeu sur une console de salon puissante, leur premier open world... ils s'en sortent haut la main, même mieux que certains dev' plus expérimentés, mais aucune indulgence : la presse s'est acharné sans pitié.
    nindo64 posted the 01/28/2026 at 09:41 PM
    Les hordes dans ce jeu
    maxx posted the 01/28/2026 at 10:09 PM
    protos Tu as totalement raison. Parfois ça vaudrait le coup de donner une chance a un suite comme a pu le faire Naughty Dog. Le premier Uncharted c'était pas dingo mais on a eu un épisode 2 magistral et un dernier épisode monstrueux. C'est devenu une licence qui compte.
    Days gone j'ai pas fait, mais The Order, je pense que oui, il aurait clairement mérité une suite avec des bases très solides posées avec le premier épisode.
    C'est marrant car pour ces deux jeux, ce fut les premiers AAA de ces studios et ils s'en sont vraiment pas mal tirés sur bien des domaines.

    Après c'est aussi une des conséquences du contexte actuel où si ton jeu ne fait pas le buzz, il n'a pas les faveurs des réseaux, ne se vend pas assez et du coup les studios ferment...
    zboubi480 posted the 01/29/2026 at 11:22 AM
    Trop beugué et pas top à la sortie...le jeu a bidé en grande partie a cause de ça. Il y a eu beaucoup de majs depuis mais j'y ai plus jamais plus retouché depuis !!
