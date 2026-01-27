« Nous sommes conscients que cela a donné à certains joueurs l'impression que cela représentait l'intégralité de l'expérience Leon dans le jeu. Ce n'est pas le cas. Leon a des scènes d'exploration, il a des scènes horribles, il a des retours en arrière. »

Le directeur de RE Requiem a donné quelque détails et voulu rassurer les fans, qui avait peur que les passages avec Leon se résume à ce qu'on à vu lors des previews avec l'aspect très action façon RE4: