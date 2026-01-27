profile
Plus de détails sur les passages avec Leon, RE Requiem


Le directeur de RE Requiem a donné quelque détails et voulu rassurer les fans, qui avait peur que les passages avec Leon se résume à ce qu'on à vu lors des previews avec l'aspect très action façon RE4:

« Nous sommes conscients que cela a donné à certains joueurs l'impression que cela représentait l'intégralité de l'expérience Leon dans le jeu. Ce n'est pas le cas. Leon a des scènes d'exploration, il a des scènes horribles, il a des retours en arrière. »
https://www.resetera.com/threads/resident-evil-9-requiem-gameplay-previews.1416133/page-9#post-150587908
    posted the 01/27/2026 at 06:55 PM by jenicris
    marchand2sable posted the 01/27/2026 at 07:10 PM
    Le côté action de Leon ne me dérange pas du tout perso, mais il est évident qu’il aura droit à ses moments de flippe, comme contre Verdugo dans le 4 ou aux Regenerador.
