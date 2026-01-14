profile
Forza Horizon Japon Sortira le 19 Mai
FORZA HORIZON 6 SORTIRA LE 19 MAI SUR XBOX ET PC.

Les acheteurs de l'édition Premium bénéficieront d'un accès anticipé de 4 jours (à partir du 15 mai)

https://x.com/i/status/2011443221667414123

Article a l'arrache je ne suis pas chez moi
    posted the 01/14/2026 at 03:13 PM by negan
    comments (19)
    gat posted the 01/14/2026 at 03:23 PM
    J’attends tellement de la diversité de la map et des courses
    yanssou posted the 01/14/2026 at 03:24 PM
    Top
    rogeraf posted the 01/14/2026 at 03:35 PM
    A chaque lancement des FH je m'emballe, puis j'y joue 50 heures, et je m'arrête
    judebox posted the 01/14/2026 at 03:36 PM
    rogeraf Pareil. mais c'est pas mal 50 heures...
    cail2 posted the 01/14/2026 at 03:36 PM
    Ce sera day one perso (enfin day1 -4 avec la version Ultimate surtout)
    akinen posted the 01/14/2026 at 03:38 PM
    Y’a pas un direct pour annoncer ça?
    negan posted the 01/14/2026 at 03:40 PM
    akinen Le 22 mais c'est une fuite donc
    draven86 posted the 01/14/2026 at 03:41 PM
    J'espère me faire moins chier que sur la map du 5.
    burningcrimson posted the 01/14/2026 at 03:49 PM
    Day 01
    rogeraf posted the 01/14/2026 at 03:50 PM
    judebox C'est loin des 500 heures que j'ai pu faire sur TDU
    akinen posted the 01/14/2026 at 03:52 PM
    negan ah j’ai cru que c’etait ce soir, mince
    judebox posted the 01/14/2026 at 04:02 PM
    rogeraf Ah oui !!!
    shambala93 posted the 01/14/2026 at 04:22 PM
    gat
    Rouler de nuit dans Tokyo pour finir le matin sur le mont Fuji au soleil levant …

    Il est temps !
    link49 posted the 01/14/2026 at 04:36 PM
    J'ai trop hâte.
    51love posted the 01/14/2026 at 04:50 PM
    Jai moins joué aux derniers épisodes, a force ça tourne en rond et me lasse, mais l'épisode au Japon hate !
    gat posted the 01/14/2026 at 04:58 PM
    shambala93 La même

    Et du bon drift dans les parkings de la métropole
    jaysennnin posted the 01/14/2026 at 05:02 PM
    on est déjà le 22 janv ?
    shambala93 posted the 01/14/2026 at 06:33 PM
    gat
    J’espère que Playground n’a pas developper le jeu « à l’arrache » sachant qu’ils sont en galère avec Fable visiblement.
    gat posted the 01/15/2026 at 10:46 AM
    shambala93 Pas la même équipe je pense donc y’a aucun souci à se faire pour FH6. Tous les opus sortis étaient carrés à leurs lancements.
