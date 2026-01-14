FORZA HORIZON 6 SORTIRA LE 19 MAI SUR XBOX ET PC.
Les acheteurs de l'édition Premium bénéficieront d'un accès anticipé de 4 jours (à partir du 15 mai)
Article a l'arrache je ne suis pas chez moi
Rouler de nuit dans Tokyo pour finir le matin sur le mont Fuji au soleil levant …
Il est temps !
Et du bon drift dans les parkings de la métropole
J’espère que Playground n’a pas developper le jeu « à l’arrache » sachant qu’ils sont en galère avec Fable visiblement.