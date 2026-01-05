accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
733
visites since opening :
1715437
skuldleif
> blog
MLID : "a priori pas de report de la PS6 ,contrat de fabrication TSMC mi 2027"
selon More law is dead , Aucune décision n'a été prise pour retarder la sortie de la console PS6. Sony/AMD a passé un contrat avec TSMC pour la fabrication de l'APU PS6 mi-2027.
https://www.youtube.com/watch?v=9ONlDGnOUi4&t=1520s
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 01/05/2026 at 01:18 PM by
skuldleif
comments (
17
)
icebergbrulant
posted
the 01/05/2026 at 01:25 PM
On n’en veut pas
Du moins pas avant 2030
Merci d’avance
skuldleif
posted
the 01/05/2026 at 01:26 PM
icebergbrulant
suffit de rester sur PS5/PS5 pro d'ici la, mais bon on sait tous comment ca va se passer ca va juste instabuy
midomashakil
posted
the 01/05/2026 at 01:29 PM
pour moi cette gen a peine déjà commencer ... avant c'etait juste une ps4 pro 2 ( graphique daté .. cross gen ... remaster )
icebergbrulant
posted
the 01/05/2026 at 01:36 PM
skuldleif
Hmm... je ne suis pas si sûr
Et puis, acheter une PS6 Day One pour jouer à quoi ?! A un jeu qui est déjà sur PS5 ?!
midomashakil
posted
the 01/05/2026 at 01:52 PM
icebergbrulant
le pire tu poura jouer a des jeux ps4 cross cross double gen hhhhhhhhhh
senseisama
posted
the 01/05/2026 at 01:54 PM
2028 parfait. Le temps quel lamine la switch 2
rogeraf
posted
the 01/05/2026 at 01:58 PM
2028, problème de ram = 2029. Vous pouvez achetez la PS5 PRO, vous avez le temps
snave
posted
the 01/05/2026 at 01:58 PM
midomashakil
Qu'est-ce que tu racontes toi ? Ça a toujours été une PS5 et non une PS4 Pro 2. Tu as déjà vu des jeux aussi beaux et techniquement au top comme Demon's Souls Remake ou Ratchet & Clank Rift Apart sur PS4 Pro ? Je ne pense pas. Ce sont des jeux sortis en début de gen.
Sinon pour revenir à l'article, ça présage la sortie de la PS6 pour 2028, et tant mieux.
icebergbrulant
posted
the 01/05/2026 at 02:00 PM
midomashakil
Non, non, ça va aller
Que Sony continue de bosser sur des exclus (qui ne mettent pas 3 plombes à sortir
), que le physique soit toujours là et ce sera déjà pas mal
Et pour le futur prix de la console, pas + de 599 euros pour la console nue
taiko
posted
the 01/05/2026 at 02:01 PM
midomashakil
quel jeu t'a récemment fait dire que la gen avait commencé?
J'ai pas le jeu qui a fait le grand écart avec la ps4 comme on a pu rapidement en voir sur ps4.
J'ai bien peur que ce soit gta6 qui le fasse en ayant le champs libre vu le manque de concurrence et d'ambition sur les AAA depuis ces 5 dernières années.
rogeraf
posted
the 01/05/2026 at 02:04 PM
snave
oui je plussoies ce que dis
midomashakil
!
Pour avoir la PS4 PRO en rendu 4K. C'est pas fou pour l'instant cette gen, c'est mieux visuellement. Version PS5 PRO là ca doit être visible !
Faut dire que ces machines PS4 PRO et ONE X étaient des Bangers a leur epoque
nyseko
posted
the 01/05/2026 at 02:21 PM
Ils la sortiront à 800€ sans lecteur et de toute façon ça passera.
romgamer6859
posted
the 01/05/2026 at 02:24 PM
Ils sortiront la console à 700-800 euros mais vu que tout sera cross gen ça passera
rogeraf
posted
the 01/05/2026 at 02:26 PM
nyseko moi je table sur la PS6 + la PS6 Portable + la PS6 VR + la PS6 coque Minecraft Edition ! pour une modeste somme de 2300 euros TTC
pcverso
posted
the 01/05/2026 at 02:38 PM
Pas impossible rockstar pousse sony pour permettre davoir gta6 en 60 fps sur console .
altendorf
posted
the 01/05/2026 at 02:41 PM
Tom Henderson a répondu "lol" suite à un partage de cette information sur les réseaux.
leonsilverburg
posted
the 01/05/2026 at 02:56 PM
PS6 en 2029 - 2030 please !
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Du moins pas avant 2030
Merci d’avance
Et puis, acheter une PS6 Day One pour jouer à quoi ?! A un jeu qui est déjà sur PS5 ?!
Sinon pour revenir à l'article, ça présage la sortie de la PS6 pour 2028, et tant mieux.
Non, non, ça va aller
Que Sony continue de bosser sur des exclus (qui ne mettent pas 3 plombes à sortir ), que le physique soit toujours là et ce sera déjà pas mal
Et pour le futur prix de la console, pas + de 599 euros pour la console nue
J'ai pas le jeu qui a fait le grand écart avec la ps4 comme on a pu rapidement en voir sur ps4.
J'ai bien peur que ce soit gta6 qui le fasse en ayant le champs libre vu le manque de concurrence et d'ambition sur les AAA depuis ces 5 dernières années.
Pour avoir la PS4 PRO en rendu 4K. C'est pas fou pour l'instant cette gen, c'est mieux visuellement. Version PS5 PRO là ca doit être visible !
Faut dire que ces machines PS4 PRO et ONE X étaient des Bangers a leur epoque