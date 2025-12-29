accueil
la suite de Malcom officialisée avec un Trailer !
trop content
ca sortira le 10 avril
https://x.com/DiscussingFilm/status/2005641631551373415
4
Likes
Who likes this ?
shinz0
,
skk
,
nikolastation
,
link49
posted the 12/29/2025 at 02:41 PM by
skuldleif
comments (
12
)
shinz0
posted
the 12/29/2025 at 02:44 PM
Dans mon top des séries comiques de tout les temps
pcverso
posted
the 12/29/2025 at 02:46 PM
guiguif
posted
the 12/29/2025 at 02:47 PM
ça va être triste Hal sans la VF de Jean-Louis Faure
jacquescechirac
posted
the 12/29/2025 at 03:11 PM
guiguif
jviens de taper son nom... raaaaah jsuis deg il est malheureusement décédé il y a peu, il avait une telle voix parfaite pour Hal.
Qu'il repose en paix..
vyse
posted
the 12/29/2025 at 03:32 PM
mouais, ressorti du bois un truc qu'a 20 piges..c'est audacieux, je regarderai pour voir si c réussi
misterwhite
posted
the 12/29/2025 at 03:41 PM
Sans la VF de Lois et de Hal ca va faire bizarre, je vais surement la regarder en VO.
Cependant moi qui trouve que c'est la meilleur série comique de tout les temps je l'attends avec impatience !
cort
posted
the 12/29/2025 at 03:45 PM
guiguif
Lois aussi
derno
posted
the 12/29/2025 at 03:45 PM
guiguif
et de Lois aussi, malheureusement Marion Game sa doubleuse est aussi décédé
guiguif
posted
the 12/29/2025 at 03:47 PM
cort
derno
effectivement, je ne savais pas
blindzorro
posted
the 12/29/2025 at 04:15 PM
A la fin de la série ils avais décidé de faire un peux murir Rise, mais dans le cours extrait qu'on vois il a l'air toujours aussi timbré et c'est tant mieux xD
gat
posted
the 12/29/2025 at 04:52 PM
Fait chier pour la VF mais tellement hâte
cyr
posted
the 12/29/2025 at 05:56 PM
Honnêtement, je regarde encore la série original vu quel passe presque tous les joursa la télé..
Mais malheureusement reprendre un truc après tant année....
C'est fini pour moi.
