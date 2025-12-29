profile
la suite de Malcom officialisée avec un Trailer !
trop content
ca sortira le 10 avril

https://x.com/DiscussingFilm/status/2005641631551373415
    posted the 12/29/2025 at 02:41 PM by skuldleif
    comments (12)
    shinz0 posted the 12/29/2025 at 02:44 PM
    Dans mon top des séries comiques de tout les temps
    pcverso posted the 12/29/2025 at 02:46 PM
    guiguif posted the 12/29/2025 at 02:47 PM
    ça va être triste Hal sans la VF de Jean-Louis Faure
    jacquescechirac posted the 12/29/2025 at 03:11 PM
    guiguif jviens de taper son nom... raaaaah jsuis deg il est malheureusement décédé il y a peu, il avait une telle voix parfaite pour Hal.
    Qu'il repose en paix..
    vyse posted the 12/29/2025 at 03:32 PM
    mouais, ressorti du bois un truc qu'a 20 piges..c'est audacieux, je regarderai pour voir si c réussi
    misterwhite posted the 12/29/2025 at 03:41 PM
    Sans la VF de Lois et de Hal ca va faire bizarre, je vais surement la regarder en VO.
    Cependant moi qui trouve que c'est la meilleur série comique de tout les temps je l'attends avec impatience !
    cort posted the 12/29/2025 at 03:45 PM
    guiguif Lois aussi
    derno posted the 12/29/2025 at 03:45 PM
    guiguif
    et de Lois aussi, malheureusement Marion Game sa doubleuse est aussi décédé
    guiguif posted the 12/29/2025 at 03:47 PM
    cort derno effectivement, je ne savais pas
    blindzorro posted the 12/29/2025 at 04:15 PM
    A la fin de la série ils avais décidé de faire un peux murir Rise, mais dans le cours extrait qu'on vois il a l'air toujours aussi timbré et c'est tant mieux xD
    gat posted the 12/29/2025 at 04:52 PM
    Fait chier pour la VF mais tellement hâte
    cyr posted the 12/29/2025 at 05:56 PM
    Honnêtement, je regarde encore la série original vu quel passe presque tous les joursa la télé..

    Mais malheureusement reprendre un truc après tant année....

    C'est fini pour moi.
