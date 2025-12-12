profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 729
visites since opening : 1694957
skuldleif > blog
Microsoft dit avoir BEAUCOUPS de jeux pour 2026


pour moi Fable,FH6,Gears E day,Halo CE vont tous bien sortir en 2026
en meme temps ils ont promis 75 D1 à leurs abonné GP avec le nouveau tarif qui pique
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/12/2025 at 12:44 PM by skuldleif
    comments (27)
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 12:46 PM
    bon meme si ils y arrivent pas ya tellement de jeux meme non MS que
    ravyxxs posted the 12/12/2025 at 12:51 PM
    Et aucun sera surement GOTY C'est triste quand même..
    maisnon posted the 12/12/2025 at 12:55 PM
    Cool story bro, mais dans les faits, Perfect Dark et Everwild sont annulés et on a toujours pas de news de Fable.


    Donc j'ai juste envie de dire (et désolé pour les sensibles) :

    Matt, s'il te plait, ferme ta gueule.
    rocan posted the 12/12/2025 at 12:56 PM
    Je n'arrive plus à les croire
    khazawi posted the 12/12/2025 at 12:59 PM
    Limite c'est un running gag de chaque fin d'année
    liberty posted the 12/12/2025 at 01:13 PM
    Cool un tas de jeux multi. Ça fera toujours un show en plus pour voir la présentation de jeux PC, PS5, SWITCH 2, et peut être SÉRIES !
    romgamer6859 posted the 12/12/2025 at 01:15 PM
    skuldleif bon, estimation du planning :

    - halo CE en avril
    - Forza en juin
    - Gears en septembre
    - Fable en novembre

    Clockwork je sais pas.
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 01:16 PM
    liberty ca fera toujours un show 100% D1 gamepass
    le service auquel j'ai reussi a abo gratuitement mon frere , tuto que je partagerai volontier mais a quoi bon si c'est pour me taper des merdes en com
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 01:44 PM
    romgamer6859 laisse tomber apparemment ce seront des non goty et multiplateforme donc indigne d’intérêt.

    il faut goty + exclusion pour etre digne d’intérêt
    bon je vais me retenir d'insulter
    newtechnix posted the 12/12/2025 at 02:23 PM
    skuldleif croisons les doigts mais il y a quand même une question qui se pose!

    Donc là, le black Friday est passé et déjà un gros pourcentage des gens ont déjà procédé à l'achat des cadeaux de fin d'année...alors pourquoi avoir attendu le 12 décembre pour déclarer que 2026 sera une grosse année?
    romgamer6859 posted the 12/12/2025 at 02:23 PM
    skuldleif
    Ben rien que forza horizon 6 c'est limite l'un des meilleurs jeux de l'année pro
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 02:38 PM
    newtechnix hmm je dirai qu'ils l'ont fait a partir du moment ou ces jeux sont annoncé sur xbox series
    cyr posted the 12/12/2025 at 02:42 PM
    Peut-être que chez certains, plus de 2 , ça fait beaucoup.

    1
    2
    Beaucoup

    Ceci est une blague. J'attends de voir les fameux titre en question.
    fan2jeux posted the 12/12/2025 at 02:50 PM
    C est cool et tout le monde en profitera
    Vive le jeu video
    julie54 posted the 12/12/2025 at 02:52 PM
    Sur le papier, 2026 a clairement de quoi être solide côté Xbox.
    Mais après Perfect Dark, Everwild et les multiples reports passés, j’attends surtout des dates fermes et du concret, pas des promesses de fin d’année.

    Si Fable, Gears E-Day, FH6 et Halo CE sortent réellement dans la même année, ce sera déjà une victoire en soi. Le débat GOTY / exclu est secondaire : ce qui compte, c’est la qualité et le respect du calendrier.

    Rendez-vous dans 12 mois pour voir si 2026 sera enfin l’année où Xbox livre ce qu’il annonce.
    romgamer6859 posted the 12/12/2025 at 02:57 PM
    skuldleif

    https://x.com/eXtas1stv/status/1999311259888681067
    liberty posted the 12/12/2025 at 03:05 PM
    skuldleif bien-sure que le Gamepass c'est le meilleur move dans le JV mais le reste c'était une crotte de nez envers Microsoft
    zboubi480 posted the 12/12/2025 at 03:11 PM
    ravyxxs c'est sur que cette année, PlayStation à brillé aux Games awards
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 03:32 PM
    zboubi480 un low iq de type prévisible (une ia pro s de type trisomique) te dirais qu'ils ont été nominé
    lalisa posted the 12/12/2025 at 04:05 PM
    Halo CE Remake
    Fable 4
    Forza Horizon 6 (Au Japon enfin)
    Gears of War E-Day
    Clockwork Revolution
    State of Decay 3 (possible)
    Le Prochain COD (c'est osef)
    mercure7 posted the 12/12/2025 at 04:28 PM
    Il doit y en avoir vraiment une tonne, pour aller jusqu'à écrire "beaucoups"
    jaysennnin posted the 12/12/2025 at 05:25 PM
    ravyxxs a t'on besoin qu'un jeu soit GOTY pour l'apprécier ? (c'est une vraie question), beaucoup de jeux que je continue de jouer même des années après (comme RDR 2) sont pas GOTY
    shambala93 posted the 12/12/2025 at 06:30 PM
    Beaucoups ? C’est l’évolution de Roucoups ?
    ravyxxs posted the 12/12/2025 at 06:56 PM
    jaysennnin Faut pas dire ce que je n'ai pas dit, je souligne juste un fait, c'est tout.
    ravyxxs posted the 12/12/2025 at 07:05 PM
    zboubi480 Décidément, vous êtes à fleur de peau avec mon commentaire , la pêche a été bonne, ça vous démange...

    Playstation a une histoire de GOTY, c'est tout ce que je dis. Et quoi, ils sont censé avoir le GOTY chaque année ? C'est quoi cette logique ?
    zboubi480 posted the 12/12/2025 at 07:47 PM
    ravyxxs :"la pêche a été bonne..."
    C'est toi qui vient troller sur un article de skuldleif
    Et puis comme tu dis : Sony a une histoire de GOTY....mais cette période est définitivement terminée. Il est fini le temps où Sony sortait des bangers comme God of War, Returnal, Bloodborn, Uncharted....va falloir t'y habituer. J'ai pas touché ma PS5 depuis des mois !
    ravyxxs posted the 12/12/2025 at 07:52 PM
    zboubi480 définitivement terminée.

    Le mec c'est madame IRMA, il voit le futur de 30 années
    Vas y va faire la sieste papy, le pastis ça suffit pour aujourd'hui !

    va falloir t'y habituer

    Je suis un joueur PC qui a réussi à t'irriter avec une simple ligne lool, c'est à toi de te poser deux minutes sur un tabouret
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo