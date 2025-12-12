accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
729
visites since opening :
1694957
skuldleif
> blog
Microsoft dit avoir BEAUCOUPS de jeux pour 2026
pour moi Fable,FH6,Gears E day,Halo CE vont tous bien sortir en 2026
en meme temps ils ont promis 75 D1 à leurs abonné GP avec le nouveau tarif qui pique
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 12/12/2025 at 12:44 PM by
skuldleif
comments (
27
)
skuldleif
posted
the 12/12/2025 at 12:46 PM
bon meme si ils y arrivent pas ya tellement de jeux meme non MS que
ravyxxs
posted
the 12/12/2025 at 12:51 PM
Et aucun sera surement GOTY
C'est triste quand même..
maisnon
posted
the 12/12/2025 at 12:55 PM
Cool story bro, mais dans les faits, Perfect Dark et Everwild sont annulés et on a toujours pas de news de Fable.
Donc j'ai juste envie de dire (et désolé pour les sensibles) :
Matt, s'il te plait, ferme ta gueule.
rocan
posted
the 12/12/2025 at 12:56 PM
Je n'arrive plus à les croire
khazawi
posted
the 12/12/2025 at 12:59 PM
Limite c'est un running gag de chaque fin d'année
liberty
posted
the 12/12/2025 at 01:13 PM
Cool un tas de jeux multi. Ça fera toujours un show en plus pour voir la présentation de jeux PC, PS5, SWITCH 2, et peut être SÉRIES !
romgamer6859
posted
the 12/12/2025 at 01:15 PM
skuldleif
bon, estimation du planning :
- halo CE en avril
- Forza en juin
- Gears en septembre
- Fable en novembre
Clockwork je sais pas.
skuldleif
posted
the 12/12/2025 at 01:16 PM
liberty
ca fera toujours un show 100% D1 gamepass
le service auquel j'ai reussi a abo gratuitement mon frere , tuto que je partagerai volontier mais a quoi bon si c'est pour me taper des merdes en com
skuldleif
posted
the 12/12/2025 at 01:44 PM
romgamer6859
laisse tomber apparemment ce seront des non goty et multiplateforme donc indigne d’intérêt.
il faut goty + exclusion pour etre digne d’intérêt
bon je vais me retenir d'insulter
newtechnix
posted
the 12/12/2025 at 02:23 PM
skuldleif
croisons les doigts mais il y a quand même une question qui se pose!
Donc là, le black Friday est passé et déjà un gros pourcentage des gens ont déjà procédé à l'achat des cadeaux de fin d'année...alors pourquoi avoir attendu le 12 décembre pour déclarer que 2026 sera une grosse année?
romgamer6859
posted
the 12/12/2025 at 02:23 PM
skuldleif
Ben rien que forza horizon 6 c'est limite l'un des meilleurs jeux de l'année pro
skuldleif
posted
the 12/12/2025 at 02:38 PM
newtechnix
hmm je dirai qu'ils l'ont fait a partir du moment ou ces jeux sont annoncé sur xbox series
cyr
posted
the 12/12/2025 at 02:42 PM
Peut-être que chez certains, plus de 2 , ça fait beaucoup.
1
2
Beaucoup
Ceci est une blague. J'attends de voir les fameux titre en question.
fan2jeux
posted
the 12/12/2025 at 02:50 PM
C est cool et tout le monde en profitera
Vive le jeu video
julie54
posted
the 12/12/2025 at 02:52 PM
Sur le papier, 2026 a clairement de quoi être solide côté Xbox.
Mais après Perfect Dark, Everwild et les multiples reports passés, j’attends surtout des dates fermes et du concret, pas des promesses de fin d’année.
Si Fable, Gears E-Day, FH6 et Halo CE sortent réellement dans la même année, ce sera déjà une victoire en soi. Le débat GOTY / exclu est secondaire : ce qui compte, c’est la qualité et le respect du calendrier.
Rendez-vous dans 12 mois pour voir si 2026 sera enfin l’année où Xbox livre ce qu’il annonce.
romgamer6859
posted
the 12/12/2025 at 02:57 PM
skuldleif
https://x.com/eXtas1stv/status/1999311259888681067
liberty
posted
the 12/12/2025 at 03:05 PM
skuldleif
bien-sure que le Gamepass c'est le meilleur move dans le JV
mais le reste c'était une crotte de nez envers Microsoft
zboubi480
posted
the 12/12/2025 at 03:11 PM
ravyxxs
c'est sur que cette année, PlayStation à brillé aux Games awards
skuldleif
posted
the 12/12/2025 at 03:32 PM
zboubi480
un low iq de type prévisible (une ia pro s de type trisomique) te dirais qu'ils ont été nominé
lalisa
posted
the 12/12/2025 at 04:05 PM
Halo CE Remake
Fable 4
Forza Horizon 6 (Au Japon enfin)
Gears of War E-Day
Clockwork Revolution
State of Decay 3 (possible)
Le Prochain COD (c'est osef)
mercure7
posted
the 12/12/2025 at 04:28 PM
Il doit y en avoir vraiment une tonne, pour aller jusqu'à écrire "beaucoup
s
"
jaysennnin
posted
the 12/12/2025 at 05:25 PM
ravyxxs
a t'on besoin qu'un jeu soit GOTY pour l'apprécier ? (c'est une vraie question), beaucoup de jeux que je continue de jouer même des années après (comme RDR 2) sont pas GOTY
shambala93
posted
the 12/12/2025 at 06:30 PM
Beaucoups ? C’est l’évolution de Roucoups ?
ravyxxs
posted
the 12/12/2025 at 06:56 PM
jaysennnin
Faut pas dire ce que je n'ai pas dit, je souligne juste un fait, c'est tout.
ravyxxs
posted
the 12/12/2025 at 07:05 PM
zboubi480
Décidément, vous êtes à fleur de peau avec mon commentaire
, la pêche a été bonne, ça vous démange...
Playstation a une histoire de GOTY, c'est tout ce que je dis. Et quoi, ils sont censé avoir le GOTY chaque année ?
C'est quoi cette logique ?
zboubi480
posted
the 12/12/2025 at 07:47 PM
ravyxxs
:"
la pêche a été bonne...
"
C'est toi qui vient troller sur un article de
skuldleif
Et puis comme tu dis : Sony a une histoire de GOTY....mais cette période est définitivement terminée. Il est fini le temps où Sony sortait des bangers comme God of War, Returnal, Bloodborn, Uncharted....va falloir t'y habituer. J'ai pas touché ma PS5 depuis des mois !
ravyxxs
posted
the 12/12/2025 at 07:52 PM
zboubi480
définitivement terminée.
Le mec c'est madame IRMA, il voit le futur de 30 années
Vas y va faire la sieste papy, le pastis ça suffit pour aujourd'hui !
va falloir t'y habituer
Je suis un joueur PC qui a réussi à t'irriter avec une simple ligne lool, c'est à toi de te poser deux minutes sur un tabouret
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Donc j'ai juste envie de dire (et désolé pour les sensibles) :
Matt, s'il te plait, ferme ta gueule.
- halo CE en avril
- Forza en juin
- Gears en septembre
- Fable en novembre
Clockwork je sais pas.
le service auquel j'ai reussi a abo gratuitement mon frere , tuto que je partagerai volontier mais a quoi bon si c'est pour me taper des merdes en com
il faut goty + exclusion pour etre digne d’intérêt
bon je vais me retenir d'insulter
Donc là, le black Friday est passé et déjà un gros pourcentage des gens ont déjà procédé à l'achat des cadeaux de fin d'année...alors pourquoi avoir attendu le 12 décembre pour déclarer que 2026 sera une grosse année?
Ben rien que forza horizon 6 c'est limite l'un des meilleurs jeux de l'année pro
1
2
Beaucoup
Ceci est une blague. J'attends de voir les fameux titre en question.
Vive le jeu video
Mais après Perfect Dark, Everwild et les multiples reports passés, j’attends surtout des dates fermes et du concret, pas des promesses de fin d’année.
Si Fable, Gears E-Day, FH6 et Halo CE sortent réellement dans la même année, ce sera déjà une victoire en soi. Le débat GOTY / exclu est secondaire : ce qui compte, c’est la qualité et le respect du calendrier.
Rendez-vous dans 12 mois pour voir si 2026 sera enfin l’année où Xbox livre ce qu’il annonce.
https://x.com/eXtas1stv/status/1999311259888681067
Fable 4
Forza Horizon 6 (Au Japon enfin)
Gears of War E-Day
Clockwork Revolution
State of Decay 3 (possible)
Le Prochain COD (c'est osef)
Playstation a une histoire de GOTY, c'est tout ce que je dis. Et quoi, ils sont censé avoir le GOTY chaque année ? C'est quoi cette logique ?
C'est toi qui vient troller sur un article de skuldleif
Et puis comme tu dis : Sony a une histoire de GOTY....mais cette période est définitivement terminée. Il est fini le temps où Sony sortait des bangers comme God of War, Returnal, Bloodborn, Uncharted....va falloir t'y habituer. J'ai pas touché ma PS5 depuis des mois !
Le mec c'est madame IRMA, il voit le futur de 30 années
Vas y va faire la sieste papy, le pastis ça suffit pour aujourd'hui !
va falloir t'y habituer
Je suis un joueur PC qui a réussi à t'irriter avec une simple ligne lool, c'est à toi de te poser deux minutes sur un tabouret