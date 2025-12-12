profile
Clair Obscur : Expedition 33
Clair Obscur Expedition 33 :"une vie à t'aimer" + nouvelle Ost


https://m.youtube.com/watch?v=iVC608rkFlw
    posted the 12/12/2025 at 05:41 AM by yanssou
    comments (3)
    waurius59 posted the 12/12/2025 at 07:18 AM
    Franchement déçu que ce soit toujours lui qui revienne pour les chansons
    sonilka posted the 12/12/2025 at 08:04 AM
    Meme reproche qu'au thème dans le jeu : on arrive à peine à distinguer les paroles qui sont couvertes par la musique. Et pourtant c'est dans notre langue.

    Pour les nouvelles pistes, on change de style pour certaines d'entre elles. Et pour la dernière, la on distingue parfaitement la voix de la chanteuse. C'est autrement plus agréable.
    mrnuage posted the 12/12/2025 at 01:59 PM
    sonilka Ça c'edt parce que ça vexerait les américains d'tendre du français dans leur évènement.
