accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
19
❤
Likers
Who likes this ?
yanssou
,
rikimaru
,
yamy
,
jozen15
,
destati
,
a2j
,
torotoro59
,
calicot
,
testament
,
ouken
,
tripy73
,
shanks
,
jackfrost
,
kisukesan
,
olimar59
,
kevinmccallisterrr
,
kirk
,
djayce
,
arngrim
name :
Clair Obscur : Expedition 33
platform :
PC
editor :
Kepler Interactive
developer :
Sandfall Interactive
genre :
RPG
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
21
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
killia
,
midomashakil
,
raph64
,
kurosama
,
plopkdo
,
minx
,
gamerdome
,
faucheurvdf
,
kevinmccallisterrr
,
raykaza
,
phase1
,
derno
,
torotoro59
,
traveller
,
axlenz
,
almightybhunivelze
,
netero
,
foxstep
,
negan
,
ravyxxs
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
857
visites since opening :
1774847
yanssou
> blog
all
Games Story
Avis Rapide
Game Info
Clair Obscur Expedition 33 :"une vie à t'aimer" + nouvelle Ost
https://m.youtube.com/watch?v=iVC608rkFlw
tags :
3
Likes
Who likes this ?
adamjensen
,
saintsaga
,
yogfei
posted the 12/12/2025 at 05:41 AM by
yanssou
comments (
3
)
waurius59
posted
the 12/12/2025 at 07:18 AM
Franchement déçu que ce soit toujours lui qui revienne pour les chansons
sonilka
posted
the 12/12/2025 at 08:04 AM
Meme reproche qu'au thème dans le jeu : on arrive à peine à distinguer les paroles qui sont couvertes par la musique. Et pourtant c'est dans notre langue.
Pour les nouvelles pistes, on change de style pour certaines d'entre elles. Et pour la dernière, la on distingue parfaitement la voix de la chanteuse. C'est autrement plus agréable.
mrnuage
posted
the 12/12/2025 at 01:59 PM
sonilka
Ça c'edt parce que ça vexerait les américains d'tendre du français dans leur évènement.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Pour les nouvelles pistes, on change de style pour certaines d'entre elles. Et pour la dernière, la on distingue parfaitement la voix de la chanteuse. C'est autrement plus agréable.