accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
14
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
,
junaldinho
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
550
visites since opening :
1147925
ouroboros4
> blog
Gamestop décerne un prix à un jeu Switch 2 !
Gamestop à décerné le prix du "Pire jeu de l'année" à Nintendo Welcom Tour sur Switch 2
Je pense que c'est mérité
https://www.nintendolife.com/news/2025/12/random-nintendo-switch-2-welcome-tour-wins-gamestops-worst-game-of-the-year-award
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 12/11/2025 at 07:09 PM by
ouroboros4
comments (
21
)
shinz0
posted
the 12/11/2025 at 07:12 PM
Y avait pire comme jeu mais le côté tuto payant ça passe pas
magneto860
posted
the 12/11/2025 at 07:13 PM
Félicitations à Nintendo !
ouroboros4
posted
the 12/11/2025 at 07:13 PM
shinz0
je pense que c'est surtout ça le gros soucis
magneto860
posted
the 12/11/2025 at 07:16 PM
Parmi les trois autres nominés il y a EA Sports FC 26 haha !
nicolasgourry
posted
the 12/11/2025 at 07:18 PM
shinz0
ouroboros4
surtout que tu arrives à avoir la console à 419€ (donc il y a une marge de "50€" en gros, il aurait vendu la console à 449€, personne n'aurait rien dit).
449€ console + "Nintendo Welcom Tour", prix psychologique "parfait".
51love
posted
the 12/11/2025 at 07:23 PM
Seal of Quality
newtechnix
posted
the 12/11/2025 at 07:25 PM
Totalement mérité, bravo aux équipes de Nintendo
nigel
posted
the 12/11/2025 at 07:43 PM
C'est vraiment une occasion manqué parce que gratos, ça avait l'air plutôt sympa comme idée de manuel interactif. Mais hors de question de payer pour une compil' de démo technique.
cyr
posted
the 12/11/2025 at 07:49 PM
Je vois le pseudo, et je me dit que forcément c'est pour enfoncer.
Mais la question, c'est un jeux ou un genre de tuto?
zekk
posted
the 12/11/2025 at 08:23 PM
cyr
tuto payant... Sympa de la part de Nintendo...
liberty
posted
the 12/11/2025 at 08:23 PM
cyr
tuto payant. Quelle bande de Rat les mecs derrière la vente du Tuto.
senseisama
posted
the 12/11/2025 at 08:51 PM
cyr
tuto payant
wickette
posted
the 12/11/2025 at 08:58 PM
cyr
Non mais franchement c'est honteux de l'avoir mis derrière un prix, aussi petit soit-il.
hyoga57
posted
the 12/11/2025 at 09:02 PM
cyr
Moi je vois ton pseudo et on sait que tu vas défendre ta boîte favorite.
losz
posted
the 12/11/2025 at 09:13 PM
Même gratuit c'est de la merde.
ouken
posted
the 12/11/2025 at 09:18 PM
magneto860
normal vuye la daube et j'aurais mis LSA
zekk
posted
the 12/11/2025 at 09:52 PM
ouken
LSA ?
liberty
posted
the 12/11/2025 at 10:19 PM
zekk
Lost Soul Aside
jofe
posted
the 12/11/2025 at 11:14 PM
Par contre meilleur jeu de l'année 2025: Halo 3, on en parle ?
ouken
posted
the 12/12/2025 at 09:25 AM
liberty
cyr
posted
the 12/12/2025 at 10:21 AM
zekk
liberty
senseisama
wickette
Payant ou non, je vois pas d'intérêt pour ce machin qui sert a rien.
Et j'espère que personne l'a acheter tout de même. La meileur réponse c'est le boycotte.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
449€ console + "Nintendo Welcom Tour", prix psychologique "parfait".
Mais la question, c'est un jeux ou un genre de tuto?
Non mais franchement c'est honteux de l'avoir mis derrière un prix, aussi petit soit-il.
Payant ou non, je vois pas d'intérêt pour ce machin qui sert a rien.
Et j'espère que personne l'a acheter tout de même. La meileur réponse c'est le boycotte.