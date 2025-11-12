profile
Gamestop décerne un prix à un jeu Switch 2 !
Gamestop à décerné le prix du "Pire jeu de l'année" à Nintendo Welcom Tour sur Switch 2

Je pense que c'est mérité

https://www.nintendolife.com/news/2025/12/random-nintendo-switch-2-welcome-tour-wins-gamestops-worst-game-of-the-year-award
    shinz0 posted the 12/11/2025 at 07:12 PM
    Y avait pire comme jeu mais le côté tuto payant ça passe pas
    magneto860 posted the 12/11/2025 at 07:13 PM
    Félicitations à Nintendo !
    ouroboros4 posted the 12/11/2025 at 07:13 PM
    shinz0 je pense que c'est surtout ça le gros soucis
    magneto860 posted the 12/11/2025 at 07:16 PM
    Parmi les trois autres nominés il y a EA Sports FC 26 haha !
    nicolasgourry posted the 12/11/2025 at 07:18 PM
    shinz0 ouroboros4 surtout que tu arrives à avoir la console à 419€ (donc il y a une marge de "50€" en gros, il aurait vendu la console à 449€, personne n'aurait rien dit).
    449€ console + "Nintendo Welcom Tour", prix psychologique "parfait".
    51love posted the 12/11/2025 at 07:23 PM
    Seal of Quality
    newtechnix posted the 12/11/2025 at 07:25 PM
    Totalement mérité, bravo aux équipes de Nintendo
    nigel posted the 12/11/2025 at 07:43 PM
    C'est vraiment une occasion manqué parce que gratos, ça avait l'air plutôt sympa comme idée de manuel interactif. Mais hors de question de payer pour une compil' de démo technique.
    cyr posted the 12/11/2025 at 07:49 PM
    Je vois le pseudo, et je me dit que forcément c'est pour enfoncer.

    Mais la question, c'est un jeux ou un genre de tuto?
    zekk posted the 12/11/2025 at 08:23 PM
    cyr tuto payant... Sympa de la part de Nintendo...
    liberty posted the 12/11/2025 at 08:23 PM
    cyr tuto payant. Quelle bande de Rat les mecs derrière la vente du Tuto.
    senseisama posted the 12/11/2025 at 08:51 PM
    cyr tuto payant
    wickette posted the 12/11/2025 at 08:58 PM
    cyr
    Non mais franchement c'est honteux de l'avoir mis derrière un prix, aussi petit soit-il.
    hyoga57 posted the 12/11/2025 at 09:02 PM
    cyr Moi je vois ton pseudo et on sait que tu vas défendre ta boîte favorite.
    losz posted the 12/11/2025 at 09:13 PM
    Même gratuit c'est de la merde.
    ouken posted the 12/11/2025 at 09:18 PM
    magneto860 normal vuye la daube et j'aurais mis LSA
    zekk posted the 12/11/2025 at 09:52 PM
    ouken LSA ?
    liberty posted the 12/11/2025 at 10:19 PM
    zekk Lost Soul Aside
    jofe posted the 12/11/2025 at 11:14 PM
    Par contre meilleur jeu de l'année 2025: Halo 3, on en parle ?
    ouken posted the 12/12/2025 at 09:25 AM
    liberty
    cyr posted the 12/12/2025 at 10:21 AM
    zekk liberty senseisama wickette
    Payant ou non, je vois pas d'intérêt pour ce machin qui sert a rien.

    Et j'espère que personne l'a acheter tout de même. La meileur réponse c'est le boycotte.
