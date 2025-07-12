accueil
Black friday US , Xbox au fond du trou
derriere la vsmile des US bordel, d'habitude je m'en tape mais la putin
ils sont derrière ce machin (le tout petit truc en dessous de la tv qui permet de jouer a fruit ninja)
https://x.com/shinobi602/status/1997414983089500169
posted the 12/07/2025 at 12:23 AM by
skuldleif
skuldleif
posted
the 12/07/2025 at 12:28 AM
du jamais vu non?
guiguif
posted
the 12/07/2025 at 12:31 AM
je sais pas aux US, mais vu la gueule des promos en France
spartan1985
posted
the 12/07/2025 at 12:57 AM
En même temps ils en ont plus rien a foutre, et c'était déjà le cas l'année dernière mais alors là.... Et c'est bien pire en Europe. J'ai hésité à me reprendre une PS5 Slim avec lecteur+ God of War+Ghost of Tsushima+TLOUII à 435 boules, en face la Séries X a poil a 600 euros, les seuls promos intéressantes concernait les Xbox Ally.
