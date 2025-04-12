Marvel’s Spider-Man 2 se serait vendu à 16 millions d’exemplaires sur PS5 contre uniquement 700 000 sur Steam. De plus, la version PS5 de Spider-Man 2 se vends encore entre 100 000 et 200 000 exemplaires par mois, contrairement la version Steam aurait atteint son summum ou le jeu se vends presque pas de tout dessus. Complément idéal des nouvelles consoles PS5, il devrait atteindre le million d’exemplaires vendus ce trimestre.Source: alineaanalytics