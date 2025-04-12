Enter The Fox
profile
foxstep
95
Likes
Likers
foxstep
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2004
visites since opening : 3374750
foxstep > blog
Spiderman 2 s'est vendu à 16 millions de copies sur PS5, et 700,000 unités sur Steam
Marvel’s Spider-Man 2 se serait vendu à 16 millions d’exemplaires sur PS5 contre uniquement 700 000 sur Steam. De plus, la version PS5 de Spider-Man 2 se vends encore entre 100 000 et 200 000 exemplaires par mois, contrairement la version Steam aurait atteint son summum ou le jeu se vends presque pas de tout dessus. Complément idéal des nouvelles consoles PS5, il devrait atteindre le million d’exemplaires vendus ce trimestre.





Source: alineaanalytics
Foxstep - https://alineaanalytics.substack.com/p/our-most-requested-estimates-and
    tags : hermen le clown de service
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/04/2025 at 11:31 AM by foxstep
    comments (13)
    benichou posted the 12/04/2025 at 11:33 AM
    Mérité, je suis entrain de refaire cette pépite sur ps5 pro sur laquelle il est plus beau que jamais et je prends tjrs autant mon pied
    adamjensen posted the 12/04/2025 at 11:38 AM
    C'est parfaitement compréhensible, le jeu est super et est largement au dessus du 1er.
    malroth posted the 12/04/2025 at 11:46 AM
    J'avais platiné le 1er sur ps4

    Faut que je fasse le second sur pc quand j'aurai le temps
    aggrekuma posted the 12/04/2025 at 11:48 AM
    Et toujours pas de version physique de Spider Man sur PS5...
    ravyxxs posted the 12/04/2025 at 12:08 PM
    16 M !!! La violence n'empêche
    myki posted the 12/04/2025 at 12:09 PM
    ah bin voila on sais maintenant, il y avais ce débat a l'epoque entre lui et mario wonder, lui qui a atteint les 16 millions il y a plusieurs mois deja.
    myki posted the 12/04/2025 at 12:11 PM
    les 2 jeux se tirent fort la bourre
    pcverso posted the 12/04/2025 at 12:20 PM
    Pas trop accroché au 2 ème opus de l'homme araignée, il mest tombé des mains .
    burningcrimson posted the 12/04/2025 at 12:21 PM
    Platiné Miles Morales et Spiderman 2 manque plus que le 1er. Par contre meme si j'ai kiffé le 2 , y a des passages qui sont vraiment nazes selon moi...
    shambala93 posted the 12/04/2025 at 12:30 PM
    Je l’aurai pris sur steam si il était sortie day one pc. Donc ma version est la ps5 !
    tripy73 posted the 12/04/2025 at 12:34 PM
    Source : alineaanalytics...
    zboubi480 posted the 12/04/2025 at 12:54 PM
    85 millions de PS5 vendues pour 16 millions de Spiderman 2 vendus, une licence ENORME en exclusivité sortie il y a 2 ans soit 1 jeu vendu pour 5 console environ (19%)...et ce sont des bonnes ventes ?
    Un jeu de cette ampleur devrait vendre beaucoup plus.
    Et dire que c’est la 2 ème plus grosse vente sur PS5 derrière Black Ops 6 aux US
    Tu m’étonnes que Sony sorte ses jeux sur PC de plus en plus vite !
    Vendre des console c’est bien mais vendre des jeux c’est mieux. C’est bien pour cela qu’on ne parle plus aujourd’hui de ventes mais de MAU !
    wickette posted the 12/04/2025 at 12:58 PM
    C'est pas vraiment fiable comme source mais il était à 10 millions début 2024, pas de doutes qu'il se soit très bien vendu dans ces eaux là.


    J'ai bien aimé perso mais je m'attendais à plus sur PS5, visuellement (ça reste très bien mais étant un de mes premiers jeux natif PS5 je m'attendais à mieux), je me demande si ça n'aurait pas pu tourner sur PS4 aussi avec quelques concessions.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo