Marvel’s Spider-Man 2 se serait vendu à 16 millions d’exemplaires sur PS5 contre uniquement 700 000 sur Steam. De plus, la version PS5 de Spider-Man 2 se vends encore entre 100 000 et 200 000 exemplaires par mois, contrairement la version Steam aurait atteint son summum ou le jeu se vends presque pas de tout dessus. Complément idéal des nouvelles consoles PS5, il devrait atteindre le million d’exemplaires vendus ce trimestre.
Source: alineaanalytics
posted the 12/04/2025 at 11:31 AM by foxstep
Faut que je fasse le second sur pc quand j'aurai le temps
Un jeu de cette ampleur devrait vendre beaucoup plus.
Et dire que c’est la 2 ème plus grosse vente sur PS5 derrière Black Ops 6 aux US
Tu m’étonnes que Sony sorte ses jeux sur PC de plus en plus vite !
Vendre des console c’est bien mais vendre des jeux c’est mieux. C’est bien pour cela qu’on ne parle plus aujourd’hui de ventes mais de MAU !
J'ai bien aimé perso mais je m'attendais à plus sur PS5, visuellement (ça reste très bien mais étant un de mes premiers jeux natif PS5 je m'attendais à mieux), je me demande si ça n'aurait pas pu tourner sur PS4 aussi avec quelques concessions.