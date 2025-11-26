profile
Clair Obscur : Expedition 33
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
all
Clair Obscur: Expedition 33 : une nouvelle tournée de concert pour 2026 + un making of [Up]




Nouvelle tournée de concert pour la fabuleuse Ost de Clair Obscur Expedition 33 qui est prévu en avril et mai 2026. De la Seine Musicale à Boulogne Billancourt jusqu’à Strasbourg (23 avril), Reims (24 avril), Nantes (25 avril), Bordeaux (30 avril) , Lille (2 mai) et Toulouse (27 mai), les concerts se dérouleront dans des Zénith ou des Arena avec une billetterie qui ouvrira le 2 décembre prochain.

Découvrez en plus les coulisses des concerts Clair Obscur : Expedition 33 « A Painted Symphony ». Nous avons voulu rendre hommage à cette aventure en documentant la manière dont tant de personnes passionnées et talentueuses se sont réunies pour donner vie à ces concerts.


Lien billetterie - https://www.fnacspectacles.com/artist/clairobscurexpedition33apaintedsymphony/?affiliate=QM0&sv1=affiliate&sv_campaign_id=285933&awc=12494_1764174590_0314b52e9d8f58eef84ec155a3ad83f0&utm_source=Awin&utm_campaign=285933&utm_medium=affiliate
    posted the 11/26/2025 at 04:32 PM by yanssou
    comments (6)
    nikolastation posted the 11/26/2025 at 04:46 PM
    Le 02/12, je serai connecté 1h00 avant !
    shirou posted the 11/26/2025 at 04:50 PM
    Et ce coup ci ils passent pas a Montpellier super ...
    djfab posted the 11/26/2025 at 05:06 PM
    En tout cas très impressionnant le nombre de dates, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est exceptionnel ce succès, une telle tournée moins d'un an après la sortie du jeu, c'est unique il me semble.

    PS : je pense à ceux qui imaginaient que c'était juste un succès français !
    51love posted the 11/26/2025 at 05:45 PM
    djfab sur Steam, où il a fait une énorme partie de ses ventes, 8.9% des joueurs sont français seulement.


    https://gamalytic.com/game/1903340?utm_source=SteamDB
    link571 posted the 11/26/2025 at 06:03 PM
    Hooo yessss le 25/03 à Esch
    link49 posted the 11/26/2025 at 06:17 PM
    La BO est juste sublime!
