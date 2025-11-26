Nouvelle tournée de concert pour la fabuleuse Ost de Clair Obscur Expedition 33 qui est prévu en avril et mai 2026. De la Seine Musicale à Boulogne Billancourt jusqu’à Strasbourg (23 avril), Reims (24 avril), Nantes (25 avril), Bordeaux (30 avril) , Lille (2 mai) et Toulouse (27 mai), les concerts se dérouleront dans des Zénith ou des Arena avec une billetterie qui ouvrira le 2 décembre prochain.



Découvrez en plus les coulisses des concerts Clair Obscur : Expedition 33 « A Painted Symphony ». Nous avons voulu rendre hommage à cette aventure en documentant la manière dont tant de personnes passionnées et talentueuses se sont réunies pour donner vie à ces concerts.