profile
ratchet
articles : 1425
1425
visites since opening : 2413009
2413009
ratchet
> blog
Les spoils du One Piece 1167….
Je dirais rien ici mais bordel ça pars vraiment dans n’importe quel sens
Faut vite vite revenir à Erbaph car là c’est plus possible.
tags :
1
Like
Who likes this ?
lak3
posted the 11/25/2025 at 12:18 PM by ratchet
ratchet
comments ( 16 )
16
)
thelastone
posted
the 11/25/2025 at 01:03 PM
Honnêtement pour moi OP est en train de mourir comme lors du dernier arc de Naruto ou l'arc fullbring de bleach , le Oda met des carottes dans tout les sens pour garder l'audience mais la réalité est là les gens sont las d'attendre 50 tomes pour voir shanks lancer une attaque ou 30 tomes de plus pour voir zorro échanger trois coup avec Mihawks , la faut commencer a récolter les légumes et commencer à lancer les gros sujets du manga de manière clair et pas en background.
grundbeld
posted
the 11/25/2025 at 01:36 PM
La critique est facile, l’art est difficile.
supasaiyajin
posted
the 11/25/2025 at 01:49 PM
Je regarde même plus vraiment One Piece. La plupart du temps, je le mets en fond pendant que je fais autre chose, tellement j'ai décroché.
kikoo31
posted
the 11/25/2025 at 01:54 PM
grundbeld
+1000
thelastone
posted
the 11/25/2025 at 02:39 PM
Grundbeld
Surtout l'art du story telling c'est en effet très facile surtout quand c'est fait avec les pieds, a bon entendeur
bigb0ss
posted
the 11/25/2025 at 02:44 PM
Qu’est ce qui te dérange avec les spoils ?
Oda continu le flashback de l’autre , au contraire , on a des infos en plus.
kikoo31
posted
the 11/25/2025 at 02:45 PM
bigb0ss
ça pleurniche sur des spoils les mecs quoi
kikoo31
posted
the 11/25/2025 at 02:47 PM
attendez que le chapitrre sort bon sang
il y a une sacré différence des fois entre les spoils et les images
ratchet
posted
the 11/25/2025 at 02:50 PM
bigb0ss
bah à la base c’est le flash-back de Loki. On est parti sur Harald, Xebec, Roger, Garp et maintenant on swap sur Fisher Tiger et surtout Shanks/Shamrock ça ressemble plus à rien.
C’est clairement pas le moment pour cette partie m’enfin. Après ça va être qui ? Baggy ou Teach ?
Faut stopper à un moment le flashback dure déjà depuis pas mal de chapitre.
ratchet
posted
the 11/25/2025 at 02:54 PM
15 chapitres le flashback.
On en voit même pas le bout et plus ça avance plus il s’élargit le machin
a ce rythme ça va faire 2 tomes de flashback.
tenjin
posted
the 11/25/2025 at 02:57 PM
les flashbacks sont plus intéressants que ce qui se passe avec les mugi...
ratchet
posted
the 11/25/2025 at 03:03 PM
tenjin
oui je confirme. Mais ça n’excuse en rien ce flashback qui est mal branler.
Quand tu vois ça tu te rend compte que One Piece en a encore pour 10ans au moins. On va arriver en 2026 on aura même pas entamer la baston finale d’Erbaph c’est dingue.
tenjin
posted
the 11/25/2025 at 03:07 PM
Et si ca dure 10 ans ca fait quoi? Perso vu comment des choses importantes sont baclées ca ne me drange pas si il arrete de rusher. Pour ca faut qu'il arrete d'en rajouter et nous amène tranquillement mais surement vers la conclusion de tous les arcs et sous arcs pour arriver à la fin de son oeuvre. C'est sur que c'est pas facile vu tout ce qu'il a mis en place... Mais le rythme est important et je trouve que c'est en partie sur cet aspect que son oeuvre a baissé en qualité, des moments importants expédiés et des moments ennuyeux rajoutés au chausse-pied.
J'espère qu'il va s'en sortir
bigb0ss
posted
the 11/25/2025 at 03:09 PM
ratchet
C’est bien non ? Perso j’aime bien les
FB , ça permet d’en savoir plus.
N’oublie pas qu’à la base c’est le FB d’Harald, et du coup oda (pour la 1ere fois) fait un FB large pour faire aussi ceux qui sont proche d’Harald (Rock , Shanks… )
N’oublie pas que Oda aime bien les longs FB , celui de Oden était long aussi.
onsentapedequijesuis
posted
the 11/25/2025 at 03:16 PM
grundbeld
ratchet
posted
the 11/25/2025 at 03:19 PM
tenjin
ah mais moi plus longtemps ça dure et plus heureux je suis
mais par contre faut qu’il arrête de dire tout les ans « One Piece est bientôt fini » alors que pas du tout ,
