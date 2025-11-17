profile
Pourquoi les remasters dominent encore le marché ?
Difficile en 2025 d’ouvrir un planning de sorties sans tomber sur un remaster, un remake ou une “version définitive”.
De Metal Gear Solid à The Last of Us, de Persona à Resident Evil en passant par Alan Wake, toutes les grandes licences, (presque) sans exception, y sont passées.

Le phénomène n’est pas nouveau, mais il n’a jamais été aussi massif. Et la question revient sans cesse :
pourquoi l’industrie investit-elle autant dans le recyclage, alors que le public réclame de la nouveauté ?



Parce que c’est peu risqué

Un AAA coûte une fortune.
Un remaster, c’est :
moins cher,
plus rapide,
basé sur une licence déjà aimée.

Difficile pour un éditeur de dire non.

Parce que la nostalgie fait vendre

Les joueurs d’aujourd’hui ont grandi avec PS1/PS2/GC/Xbox.
Les faire repasser à la caisse fonctionne presque à chaque fois.
Et ça permet de (re)faire connaître une saga aux nouveaux joueurs.

Parce que c’est devenu un outil marketing

Avant un nouvel opus, on ressort “l’ancien” pour préparer le terrain.
Xenoblade, Dead Space, Mass Effect, Resident Evil… tous y ont eu droit.

Mais la limite se rapproche

Le souci n’est pas le remaster en lui-même, mais la saturation :
remakes trop proches, remasters techniques peu justifiés, versions premium de jeux récents…
Difficile de ne pas y voir un frein à l’innovation.

Pensez-vous que la vague de remasters est justifiée ?
Trouvez-vous qu’on a dépassé la limite… ou que ce recyclage est indispensable en 2025 ?
    suzukube
    posted the 11/17/2025 at 12:59 PM by julie54
    comments (11)
    defcon5 posted the 11/17/2025 at 01:05 PM
    Ben ou tu trouves l’argent pour financer ta nouveauté à 300 millions de $ ?
    potion2swag posted the 11/17/2025 at 01:06 PM
    Pourquoi les remasters dominent encore le marché ?

    Avec 0 chiffres pour confirmer cette affirmation
    nicolasgourry posted the 11/17/2025 at 01:08 PM
    Je pense que ça vient en partie surtout du fait que la PS4 (la console salon de Sony qui reste encore la marque "leader" dans cette catégorie) n'était pas rétrocompatible (comme la Switch d'ailleurs qui est leader en "hybride"), donc tu te retrouves avec plus de "remaster", là je pense que la tendance va être à des "mise à niveau" plus fréquent.
    shinz0 posted the 11/17/2025 at 01:14 PM
    Pensez-vous que la vague de remasters est justifiée ?
    Cela dépend, un remaster ou remake de la génération précédente n'est pas justifiable selon moi

    Par contre un remake d'une génération plus ancienne par exemple serait plus pertinent à conditions d'y rajouter une plus-value avec des éléments initialement abandonnés ou un complément comme Resident Evil Gamecube avec Lisa Trévor
    suzukube posted the 11/17/2025 at 01:16 PM
    Julie54 J'espère un Xenoblade Chronicles Remaster sur Switch 2 C'est link49 qui m'en a fait rêver
    akinen posted the 11/17/2025 at 01:25 PM
    Les portes enfoncées sont grandes ouvertes.

    Les jeux auxquels on joue actuellement seront remasterisés sur les prochaines next gen (ne doutez pas d’un GTA6 60fps ou un clair obscur 40K)
    j9999 posted the 11/17/2025 at 01:30 PM
    Ca a l'air d'être un sujet intéressant vu comme ça, on pourrait penser qu'il y a de quoi en faire une conférence avec un titre a ralonge grandiloquant comme toutes les fac bobos... Mais a vrai dire je pense qu'il n'y a pas à tergiverser. C'est plus simple que ça... Les dev n'ont juste plus d'idées car le jv tourne en rond. Le modèle AAA et la course a la puissance c'est un modèle economique voué à l'echec. Tout le monde veut avancer trop vite et le resultat c'est pénurie de composants, pénurie d'idées, lassitude générale... Et au final la seule chose qui hype c'est puiser dans le tiroir nostalgie pour faire des remasters et des remakes faite d'inspiration parceque toute l'inspiration a été épuisée a force de vouloir tout servir tout de suite.
    sandman posted the 11/17/2025 at 01:31 PM
    le public réclame de la nouveauté? depuis quand? Parce que les chiffres prouvent qu'un jeu remasterisé fait plus de ventes qu'un jeu original, et même sans vendre beaucoup d'unités, ca reste de l'argent facile en vendant un vieux jeu sans aucune dépense à faire à part le salaire des 3 stagiaires du studio qui ont bossés 3 mois sur le remaster.

    Les joueurs veulent jouer tout le temps à la même chose, et les studios en profitent pour faire des remaster qui coute rien à l'entreprise.

    Y' quelques contre exemples, comme capcom qui fait des vrais remasters de leurs vieux jeux, mais ca mise sur un public déjà acquis pour être sur que le jeu se vendra avec une licence forte, et ca permet d'élargir la publicité sur une licence. Merci à resident evil et monster hunter qui remplissent l'agenda de capcom.

    On voit des articles régulièrement pour réclamer le portage de tel ou tel jeu, sans jamais demandé la suite ou un nouvel épisode...
    ducknsexe posted the 11/17/2025 at 01:33 PM
    C'est surtout que developper un nouvelle univers avec ces propres mecanismes cela va te prendre 4 ans voir 5 ou plus pour les grosses productions AAA et ques qu on fait pendant cette attente et bien on nous refile des portages et des remakes pour patienter. Bon cest une des équations apres y a tout le reste comme tu la précisé plus haut.
    rogeraf posted the 11/17/2025 at 01:35 PM
    Parceque les Editeurs sont frileux et ne veulent plus prendre de risques dans leurs investissements, à tord. Pas a raison.
    adamjensen posted the 11/17/2025 at 01:41 PM
    Je trouve quand même les Remaster de gros jeux, intéressant et utile, comme par exemple, Ninja Gaiden 2 Black ou Metal Gear Solid Delta, etc...
    Mais je préfère les Remake comme les Resident Evil, Final Fantasy 7, etc...
    Je n'ai aucun problèmes avec les deux, tant qu'ils sont bien fait.
    Mais entre les deux, les Remake ont beaucoup plus d'intérêt pour moi.
    Après, ils ne font pas que cela, bien heureusement.
