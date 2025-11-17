Difficile en 2025 d’ouvrir un planning de sorties sans tomber sur un remaster, un remake ou une “version définitive”.
De Metal Gear Solid à The Last of Us, de Persona à Resident Evil en passant par Alan Wake, toutes les grandes licences, (presque) sans exception, y sont passées.
Le phénomène n’est pas nouveau, mais il n’a jamais été aussi massif
. Et la question revient sans cesse :
pourquoi l’industrie investit-elle autant dans le recyclage, alors que le public réclame de la nouveauté ?
Parce que c’est peu risqué
Un AAA coûte une fortune.
Un remaster, c’est :
moins cher,
plus rapide,
basé sur une licence déjà aimée.
Difficile pour un éditeur de dire non.
Parce que la nostalgie fait vendre
Les joueurs d’aujourd’hui ont grandi avec PS1/PS2/GC/Xbox.
Les faire repasser à la caisse fonctionne presque à chaque fois.
Et ça permet de (re)faire connaître une saga aux nouveaux joueurs.
Parce que c’est devenu un outil marketing
Avant un nouvel opus, on ressort “l’ancien” pour préparer le terrain.
Xenoblade, Dead Space, Mass Effect, Resident Evil… tous y ont eu droit.
Mais la limite se rapproche
Le souci n’est pas le remaster en lui-même, mais la saturation :
remakes trop proches, remasters techniques peu justifiés, versions premium de jeux récents…
Difficile de ne pas y voir un frein à l’innovation.
Pensez-vous que la vague de remasters est justifiée ?
Trouvez-vous qu’on a dépassé la limite… ou que ce recyclage est indispensable en 2025 ?
Avec 0 chiffres pour confirmer cette affirmation
Cela dépend, un remaster ou remake de la génération précédente n'est pas justifiable selon moi
Par contre un remake d'une génération plus ancienne par exemple serait plus pertinent à conditions d'y rajouter une plus-value avec des éléments initialement abandonnés ou un complément comme Resident Evil Gamecube avec Lisa Trévor
Les jeux auxquels on joue actuellement seront remasterisés sur les prochaines next gen (ne doutez pas d’un GTA6 60fps ou un clair obscur 40K)
Les joueurs veulent jouer tout le temps à la même chose, et les studios en profitent pour faire des remaster qui coute rien à l'entreprise.
Y' quelques contre exemples, comme capcom qui fait des vrais remasters de leurs vieux jeux, mais ca mise sur un public déjà acquis pour être sur que le jeu se vendra avec une licence forte, et ca permet d'élargir la publicité sur une licence. Merci à resident evil et monster hunter qui remplissent l'agenda de capcom.
On voit des articles régulièrement pour réclamer le portage de tel ou tel jeu, sans jamais demandé la suite ou un nouvel épisode...
Mais je préfère les Remake comme les Resident Evil, Final Fantasy 7, etc...
Je n'ai aucun problèmes avec les deux, tant qu'ils sont bien fait.
Mais entre les deux, les Remake ont beaucoup plus d'intérêt pour moi.
Après, ils ne font pas que cela, bien heureusement.