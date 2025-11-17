Difficile en 2025 d’ouvrir un planning de sorties sans tomber sur un remaster, un remake ou une “version définitive”.De Metal Gear Solid à The Last of Us, de Persona à Resident Evil en passant par Alan Wake, toutes les grandes licences, (presque) sans exception, y sont passées.Le phénomène n’est pas nouveau, mais il n’a jamais été. Et la question revient sans cesse :pourquoi l’industrie investit-elle autant dans le recyclage, alors que le public réclame de la nouveauté ?Un AAA coûte une fortune.Un remaster, c’est :moins cher,plus rapide,basé sur une licence déjà aimée.Difficile pour un éditeur de dire non.Les joueurs d’aujourd’hui ont grandi avec PS1/PS2/GC/Xbox.Les faire repasser à la caisse fonctionne presque à chaque fois.Et ça permet de (re)faire connaître une saga aux nouveaux joueurs.Avant un nouvel opus, on ressort “l’ancien” pour préparer le terrain.Xenoblade, Dead Space, Mass Effect, Resident Evil… tous y ont eu droit.Le souci n’est pas le remaster en lui-même, mais la saturation :remakes trop proches, remasters techniques peu justifiés, versions premium de jeux récents…Difficile de ne pas y voir un frein à l’innovation.Trouvez-vous qu’on a dépassé la limite… ou que ce recyclage est indispensable en 2025 ?