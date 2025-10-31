- The King Forever -
Ninja Gaiden 4
4
Likers
name : Ninja Gaiden 4
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
articles : 766
visites since opening : 2261838
marchand2sable > blog
Le boss secret de Ninja Gaiden 4 est d’une sauvagerie sans nom


Il n’y a vraiment aucun spoil. Le boss secret est un simple PNJ qu’on combat plusieurs fois lors des annexes du run découverte et qu’on ne voit donc pas dans la trame principale, mais il est méga bien planqué (forcément avec ce level design catastrophique...).

Au début de la vidéo, j’ai mis le plus possible en évidence sa localisation dans le chapitre 6. Attention, il n’apparaît qu’en New Game+ et demandera d’être bien préparé, certaines de ses attaques étant presque des one-shot, du moins en Hard. Faites comme moi, restez sur la défense et gérez surtout votre barre de lien du sang pour le faire chanceler à des moments précis.

J’ai dû m’y reprendre plusieurs fois, mais il est vraiment bien et exigera une bonne maîtrise de votre personnage. Pour ma part, je l’ai fait avec Yakumo. Même quelqu’un qui n’a pas le jeu et qui regarde ce combat pourra ressentir toute la vivacité et la folie de ce gameplay. Le combat offre une chorégraphie de sabre splendide du début à la fin. Je continue à me perfectionner avant mon run en Maître Ninja (ça va barder…). Bon visionnage pour les curieux !


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=DK46x9XVSqY


https://www.youtube.com/watch?v=DK46x9XVSqY
    tags : team ninja ninja gaiden tomonobu itagaki ninja gaiden 4 ninja gaiden 4 dlc ninja gaiden 4 the two masters ninja gaiden 4 avis ninja gaiden 4 secret boss ninja gaiden 4 le boss secret ninja gaiden 4 oniwaka ninja gaiden 4 oniwaka mission
    3
    Likes
    Who likes this ?
    sph1x, spontexes, gamerdome
    posted the 10/31/2025 at 03:52 PM by marchand2sable
    comments (5)
    sph1x posted the 10/31/2025 at 04:03 PM
    GG
    kirk posted the 10/31/2025 at 04:28 PM
    Il est bien chaud ce boss en MN.
    Sinon je pensais qu'en faisant tous les entrainements de Tyran je pourrais l'affronter. Bah non. T_T
    marchand2sable posted the 10/31/2025 at 04:37 PM
    kirk

    La même j’ai 49/49, je m’attendais à le voir pour le 50ᵉ entraînement, dommage. Peut-être dans le DLC.

    sph1x

    Merci, il était chaud patate lui.
    gamerdome posted the 10/31/2025 at 05:06 PM
    Tu l'as détruit, c'est toi le sauvage
    marchand2sable posted the 10/31/2025 at 06:37 PM
    gamerdome

    J'avoue mais il y a eu des game over de la honte avant.
