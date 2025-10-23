profile
[Débat] Les exclusivités ont-elles encore un sens en 2025 ?
Il fut un temps où chaque constructeur définissait son identité par ses exclusivités.
PlayStation avait ses God of War, Uncharted et Gran Turismo.
Nintendo brillait avec ses licences maison : Mario, Zelda, Pokémon.
Et Xbox tentait de rivaliser avec Halo, Fable ou Gears of War.

Mais en 2025, la frontière s’est largement estompée.
Entre le cross-play, les sorties multiplateformes et le PC devenu le terrain de jeu de tous, la notion d’“exclusivité” semble perdre son sens.
Les propos récents de Sarah Bond, affirmant que “les exclusivités, c’est une idée du passé”, résument bien l’état d’esprit de cette nouvelle ère.

Microsoft publie désormais ses jeux sur PlayStation et Switch, tandis que Sony ouvre son catalogue au PC après quelques mois d’attente. Même Nintendo, historiquement le plus fermé, multiplie les collaborations externes et adaptations mobiles.

Alors, faut-il s’en réjouir ou le regretter ?

D’un côté, c’est une victoire pour les joueurs : plus besoin de choisir un camp pour profiter des meilleures expériences.
Mais de l’autre, c’est une perte d’identité pour les constructeurs, et peut-être la fin de cette rivalité qui a longtemps fait vibrer l’industrie.

Les exclusivités, c’était un moteur de créativité, un argument de fierté, une raison de dire “je suis plutôt Nintendo / Sony / Xbox”.
Aujourd’hui, tout se ressemble un peu plus… et la guerre des consoles devient une guerre de services.

    marchand2sable posted the 10/23/2025 at 05:03 PM
    Merci a Microsoft pour NG4 que je chauffe a mort depuis mardi. Je suis pour la fin des exclu en tant que joueur PC et PS5, mais c'est mort pour Nintendo, jamais ils vont sortir un Mario sur Xbox ou PlayStation. C'est strictement impossible même.

    Mais je pense qu'une passerelle va se faire entre MS et Sony pour la prochaine gen, de plus en plus même.
    dalbog posted the 10/23/2025 at 05:10 PM
    Les exclus c'est important pour l'intérêt d'une machine et ça participe à donner une identité.
    masharu posted the 10/23/2025 at 05:15 PM
    Il n'y a pas de débat. Une exclusivité sert à vendre un produit, que ça soit une console ou un abonnement. Il n'y a juste eu que des incompétences coté Microsoft et Sony ces dernières années qui les poussent à porter leur produits chez la concurrence.

    Coté Microsoft, ils sont complètement à l'ouest avec des dirigeants en mode "où sont les bénéfices ? C'est pourtant le "Jeu Vidéo" ce média populaire non ???" quand ils une machine qui peine à pénétrer le marché, forcément ça mise sur le demat et la dépossession du JV par le client.

    Coté PlayStation c'est simple : produire du AAAA narratif ça coute une blinde donc faut multiplier les sources : F2P, les films, et donc porter certains jeux sur PC aussi. C'est con mais là aussi on a des dirigeants qui ne pense pas que le JV c'est juste du divertissement et que faudrait plus de jeu comme Astrobot, non faut du blockbuster à tout prix.

    Même Nintendo, historiquement le plus fermé, multiplie les collaborations externes et adaptations mobiles

    Ça n'a rien à avoir. Nintendo n'a pas assez de personne pour bosser sur leur IP. Quant au mobile, c'est limite limite en terme d'exploitation (2 app commerciales en 4 ans, 2 milliards en presque 10 ans alors que le top-10 mobile le gagne en 1 an minimum).
    cail2 posted the 10/23/2025 at 05:16 PM
    Les exclus c'est ce qui permet de voir ce qu'une machine a dans le ventre comparée aux autres et c'est un positionnement éditorial d'un développeur par rapport à un constructeur : les valeurs et les motivations.

    Perso je suis à fond pour les exclues, sinon ce ne sont plus des jeux mais des produits adaptables selon l'ère du temps et perdent par définition de leur âme.
    cyr posted the 10/23/2025 at 05:21 PM
    Oui, oui et oui.

    Ça donne un sens. Aide a choisir. Un certains intérêt.

    Si plus d'exclu, inutile d'avoir 3 consoles différentes.
    torotoro59 posted the 10/23/2025 at 05:27 PM
    Oui.
    jaysennnin posted the 10/23/2025 at 05:32 PM
    seulement pour nintendo, à part ça, tout le reste à intérêt à faire des portages pour rentabiliser au max
    altendorf posted the 10/23/2025 at 05:33 PM
    Oui.
    jenicris posted the 10/23/2025 at 05:42 PM
    Bien sur que oui
    keima posted the 10/23/2025 at 05:43 PM
    Pour les constructeurs bien évidemment pour les clients aussi sinon comment se divisé et se battre pour savoir qui a la plus grosse et puis imaginez l'argent qui serait injecté dans des drogues plus dur si tout le monde pouvait se contenter d'une console!
    magneto860 posted the 10/23/2025 at 05:45 PM
    La réponse courte : pour Nintendo, oui.
    walterwhite posted the 10/23/2025 at 05:48 PM
    Oui.

    C’est un avantage concurrentiel et ça changera pas !
    leonsilverburg posted the 10/23/2025 at 05:50 PM
    Je ne comprends pas qu'on voit un topic comme ça en 2025.
    La Switch 2 prouve que les exclusivités sont des gros atouts pour choisir telle ou telle console.
    Pour ça et pour d'autres raisons que je n'achèterais jamais des Rog Ally, Steam Deck & co car aucune exclusivité sur ces consoles !
    ravyxxs posted the 10/23/2025 at 05:51 PM
    dalbog altendorf jenicris torotoro59 cyr cail2 keima walterwhite

    J'ai l'impression que c'est notre génération qui dit oui à cela. Vraiment.

    Y a qu'à voir le top 10 dégueulasse des ventes de jeu sur les consoles pour s'apercevoir qu'il n'y a que Nintendo qui garde des clients très fidèle avec leur exclu. Aujourd'hui, se procurer une PS5, c'est surtout pour les plus jeunes, l'écosystème, sa ludothèque depuis la PS4, le fait que son entourage joue dessus, la manette etc...les exclusivités j'ai l'impression que ça arrive tout en bas de la liste. C'est cool si c'est là, mais ils ne prennent plus des consoles pour ça...

    Donc l'identité de la console, j'ai plus l'impression que c'est une histoire ancienne, très ancienne même. Nous on a grandi avec ça, donc on dira oui c'est important, mais eux ? Ils te diront : GTA6 et FC26 frère...

    Triste mais bon..
    torotoro59 posted the 10/23/2025 at 06:09 PM
    ravyxxs sûrement oui, j'ai débuté avec une Master system en 92, les jeux faisaient acheter la console. Je n'ai pas changé depuis, jamais été pro Sega, Sony.MS etc. ..je suis pro jeux.
