Il fut un temps où chaque constructeur définissait son identité par ses exclusivités.PlayStation avait ses God of War, Uncharted et Gran Turismo.Nintendo brillait avec ses licences maison : Mario, Zelda, Pokémon.Et Xbox tentait de rivaliser avec Halo, Fable ou Gears of War.Mais en 2025, la frontière s’est largement estompée.Entre le cross-play, les sorties multiplateformes et le PC devenu le terrain de jeu de tous, la notion d’“exclusivité” semble perdre son sens.Les propos récents de Sarah Bond, affirmant que “les exclusivités, c’est une idée du passé”, résument bien l’état d’esprit de cette nouvelle ère.Microsoft publie désormais ses jeux sur PlayStation et Switch, tandis que Sony ouvre son catalogue au PC après quelques mois d’attente. Même Nintendo, historiquement le plus fermé, multiplie les collaborations externes et adaptations mobiles.Alors, faut-il s’en réjouir ou le regretter ?D’un côté, c’est une victoire pour les joueurs : plus besoin de choisir un camp pour profiter des meilleures expériences.Mais de l’autre, c’est une perte d’identité pour les constructeurs, et peut-être la fin de cette rivalité qui a longtemps fait vibrer l’industrie.Les exclusivités, c’était un moteur de créativité, un argument de fierté, une raison de dire “je suis plutôt Nintendo / Sony / Xbox”.Aujourd’hui, tout se ressemble un peu plus… et la guerre des consoles devient une guerre de services.