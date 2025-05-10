Pour ce nouveau Forza Horizon qui se déroulera au Japon, PlayGround Games vise une meilleure authenticité des lieux en accentuant davantage la liberté de jeu.
Son monde ouvert capturera la beauté de ce pays tout en offrant la plus grande carte de la série, de Tokyo jusqu’aux montagnes, campagnes et terrains naturel passant par le Mont Fuji, les différentes régions offriront des paysages riches et haut en couleur.
Don Arceta, directeur artistique : « Nous pensons que les joueurs seront époustouflés par le monde ouvert du Japon que nous avons créé »
Les quatre-saisons seront aussi de la partie en n'oubliant pas la période des sakura, durant laquelle les cerisiers éclosent.
« Les joueurs d’Horizon connaissent bien les changements saisonniers, qui constituent un élément central de l’expérience. Au Japon, les changements saisonniers ont un impact considérable sur le paysage et le monde jouable, mais ils ont également une signification culturelle plus profonde pour le pays et sa culture.
L’équipe a également réussi à créer un système où les changements saisonniers influencent véritablement le monde : le printemps, l’été, l’automne et
l’hiver modifient subtilement les couleurs, les activités et les sons. »
Forza Horizon 6 sortira en 2026 Xbox Series X|S et PC et plus tard sur Ps5.