Don Arceta, directeur artistique : « Nous pensons que les joueurs seront époustouflés par le monde ouvert du Japon que nous avons créé »

« Les joueurs d’Horizon connaissent bien les changements saisonniers, qui constituent un élément central de l’expérience. Au Japon, les changements saisonniers ont un impact considérable sur le paysage et le monde jouable, mais ils ont également une signification culturelle plus profonde pour le pays et sa culture.



L’équipe a également réussi à créer un système où les changements saisonniers influencent véritablement le monde : le printemps, l’été, l’automne et

l’hiver modifient subtilement les couleurs, les activités et les sons. »

Forza Horizon 6