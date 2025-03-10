profile
Digimon Story : Time Stranger
2
name : Digimon Story : Time Stranger
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Media Vision
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
captainjuu
captainjuu
captainjuu > blog
Digimon casse la barraque sur Steam
Jeux Vidéo
A son échelle, du moins le jeu vient de sortir aujourd'hui, on est pas sur des scores débiles à la Silksong et compagnie, mais actuellement sur Steam, le jeu est :

Top 2 ventes monde
Top 2 ventes US
Top 6 ventes France
Top 1 Japon


Evidemment, c'est le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise sur Steam, loin devant les démarrages de Cyber Sleuth, Survive et Next Order

Pic de joueurs actuel à 54,446 joueurs. C'est mieux que Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy XVI, Persona 3 Reload, Persona 5 Royal, et le récent Final Fantasy Tactis Ivalice Chronicles. Donnée à relativiser (disponibilité des jeux au moment de leur sortie Steam, sorties multiplateformes différée, éditions "definitives") mais c'est quand même un sacré signal !

Bamco a clairement investi dans le jeu et les joueurs ont visiblement répondu à ce bel effort. Peut-être de quoi atteindre un petit million de ventes à terme ?

    tags : xbox playstation steam pc ventes digimon story time stranger
    burningcrimson
    posted the 10/03/2025 at 07:28 AM by captainjuu
    shirou posted the 10/03/2025 at 07:33 AM
    C'est mieux que Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy XVI, et Persona 5 Royal. Donnée à relativiser


    Effectivement c'est comme comparer des carottes avec des patates, y a aucun sens a comparer les chiffres d'une sortie multi plateforme aux chiffres de jeux qui sorte sur PC en différé X mois/année après leur sortie sur consoles
    nicolasgourry posted the 10/03/2025 at 07:36 AM
    L'éditeur au japon à publié un message :
    « En raison de la forte demande, la version physique de Digimon Story: Time Stranger peut être difficile à obtenir pendant la semaine de sortie. Si vous souhaitez acheter la version physique, veuillez effectuer votre réservation auprès de votre revendeur local dès que possible. »
    https://www.actugaming.net/digimon-story-time-stranger-devrait-bien-se-vendre-au-japon-puisque-sa-version-physique-pourrait-etre-en-rupture-de-stock-756639/
    captainjuu posted the 10/03/2025 at 07:36 AM
    shirou Plus pour donner un ordre d'idée qu'autre chose. Pour Digimon, c'est miraculeux
    shirou posted the 10/03/2025 at 07:37 AM
    captainjuu Par contre oui je suis totalement d'accord que pour la licence c'est un très beau score
    sonilka posted the 10/03/2025 at 07:39 AM
    C'est devenu une mode de prendre le pic joueurs Steam au lancement des jeux. Ca donne un ordre de grandeur mais c'est à relativiser tant il y a des tas de paramètre à prendre en compte. Comme la possibilité de se faire rembourser le jeu dans les 14 jours si on y a joué 2h ou moins (je connais un jeu sorti début septembre qui a du voir pas mal de joueurs demander un remboursement).
    captainjuu posted the 10/03/2025 at 07:43 AM
    sonilka Pour les jeux à grosse hype et autres AAA, je comprend que ça soit une "mode" un peu chiante et qui veut pas dire grand chose. Mais sachant que le pic historique de la série était de 6000 et quelques pélos, ici on peut s'en réjouir !
    pharrell posted the 10/03/2025 at 07:44 AM
    Je n'avais pas du tout suivi ce jeu, étant totalement hermetique depuis toujours à la licence mais faut avouer que visuellement ça claque...

    Même si ce n'est pas tout à fait le même univers, comment GF peut oser débarquer en face avec Pokémon ZA... Ils devraient avoir honte...
    sonilka posted the 10/03/2025 at 07:46 AM
    captainjuu oui c'est effectivement impressionnant meme si on sait que le PC a le vent en poupe (et à raison vu tout ce qui se passe coté console).
    ratchet posted the 10/03/2025 at 08:12 AM
    Je le reçois dans quelques heures j’ai hâte
    cyr posted the 10/03/2025 at 08:18 AM
    Avec des chiffres, c'est toujours mieux.
    wickette posted the 10/03/2025 at 08:29 AM
    Tres bien !

    J’attends une version switch 2 perso

    Ce sera toujours blessant de voir legends Z-A se vendre 10 fois plus mais trop de gens s’arrêtent sur le nom de la jaquette aussi

    Suffit de voir les ventes des jeux gamefreak non Pokémon
    ravyxxs posted the 10/03/2025 at 08:29 AM
    pharrell Ils ont encore un totem d'immunité et des fans à ne plus quoi en faire.
    keiku posted the 10/03/2025 at 09:01 AM
    Et dire qu'un jeu comme ca aurait été ignorer sur ces 2 dernière gen... aujourd'hui ca devient un phénomène, l'industrie est en pleine transformation (et en bien pour une fois)
    pcsw2 posted the 10/03/2025 at 09:11 AM
    Je pourrais me laisser tenter sur steam
    guiguif posted the 10/03/2025 at 09:12 AM
    Seule version en 60fps
    jeanouillz posted the 10/03/2025 at 09:38 AM
    Content de voir que les joueurs peuvent trouver bien mieux que Pokemon et le faible effort que Nintendo fournis sur cette licence cash cow.
    Amusez-vous bien!
    bladagun posted the 10/03/2025 at 10:01 AM
    Depuis qu'ils existent j'ai toujours preferé le style des digimon à pokemon, pour ceux de l'époque vous vous rappelez de monster rancher ?! Ça c'était génial aussi !
