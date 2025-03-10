A son échelle, du moins le jeu vient de sortir aujourd'hui, on est pas sur des scores débiles à la Silksong et compagnie, mais actuellement sur Steam, le jeu est :
Top 2 ventes monde
Top 2 ventes US
Top 6 ventes France
Top 1 Japon
Evidemment, c'est le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise sur Steam, loin devant les démarrages de Cyber Sleuth, Survive et Next Order
Pic de joueurs actuel à 54,446 joueurs. C'est mieux que Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy XVI, Persona 3 Reload, Persona 5 Royal, et le récent Final Fantasy Tactis Ivalice Chronicles. Donnée à relativiser (disponibilité des jeux au moment de leur sortie Steam, sorties multiplateformes différée, éditions "definitives") mais c'est quand même un sacré signal !
Bamco a clairement investi dans le jeu et les joueurs ont visiblement répondu à ce bel effort. Peut-être de quoi atteindre un petit million de ventes à terme ?
Effectivement c'est comme comparer des carottes avec des patates, y a aucun sens a comparer les chiffres d'une sortie multi plateforme aux chiffres de jeux qui sorte sur PC en différé X mois/année après leur sortie sur consoles
« En raison de la forte demande, la version physique de Digimon Story: Time Stranger peut être difficile à obtenir pendant la semaine de sortie. Si vous souhaitez acheter la version physique, veuillez effectuer votre réservation auprès de votre revendeur local dès que possible. »
https://www.actugaming.net/digimon-story-time-stranger-devrait-bien-se-vendre-au-japon-puisque-sa-version-physique-pourrait-etre-en-rupture-de-stock-756639/
Même si ce n'est pas tout à fait le même univers, comment GF peut oser débarquer en face avec Pokémon ZA... Ils devraient avoir honte...
J’attends une version switch 2 perso
Ce sera toujours blessant de voir legends Z-A se vendre 10 fois plus mais trop de gens s’arrêtent sur le nom de la jaquette aussi
Suffit de voir les ventes des jeux gamefreak non Pokémon
