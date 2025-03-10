Jeux Vidéo

A son échelle, du moinsle jeu vient de sortir aujourd'hui, on est pas sur des scores débiles à la Silksong et compagnie, mais actuellement sur Steam, le jeu est :Evidemment, c'est le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise sur Steam, loin devant les démarrages de Cyber Sleuth, Survive et Next OrderPic de joueurs actuel à 54,446 joueurs.Donnée à relativiser (disponibilité des jeux au moment de leur sortie Steam, sorties multiplateformes différée, éditions "definitives") mais c'est quand même un sacré signal !Bamco a clairement investi dans le jeu et les joueurs ont visiblement répondu à ce bel effort. Peut-être de quoi atteindre un petit million de ventes à terme ?