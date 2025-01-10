Dirigée par Charlie Guillemot et Christophe Derennes, la "creative house" Vantage Studios aura pour mission de développer et d’étendre les marques Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six, en s’appuyant sur l’expérience et l’expertise d’Ubisoft tout en donnant aux équipes de développement un contrôle plus direct sur les jeux qu’elles créent.Cette initiative marque une première étape dans la transformation continue d’Ubisoft. L’objectif est de renforcer la connexion entre développeurs et joueurs, en permettant une plus grande autonomie des équipes tout en raccourcissant le délai entre la collecte des retours des joueurs et leur mise en œuvre, tout en bénéficiant des services, outils et technologies d’Ubisoft.Vantage Studios rassemble des équipes basées dans les studios d’Ubisoft à Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia, regroupant des milliers de développeurs expérimentés ayant contribué à certains des plus grands succès du studio. Cette organisation vise à offrir un développement plus fluide et collaboratif pour les franchises emblématiques d’Ubisoft, tout en garantissant une qualité constante et des expériences toujours plus immersives pour les joueurs.A noter que d'ici la fin de l'année, Tencent prendra 25% du capital de Vantage Studios contre 1,16 milliard d’euros. Le reste des licences d'Ubisoft comme Rayman, Prince of Persia ou Just Dance rejoindront prochainement d’autres « creatives houses » avec « une feuille de route claire » et « leur propre équipe de direction ».