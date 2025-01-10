accueil
skuldleif
blog
Gamestop tacle le Gamepass
elle va vous plaire celle la
https://x.com/gamestop/status/1973439369680920744
tags :
1
Like
Who likes this ?
burningcrimson
posted the 10/01/2025 at 06:54 PM by skuldleif
skuldleif
comments (
17
)
newtechnix
posted
the 10/01/2025 at 06:55 PM
hou cette violence
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 06:55 PM
moi j'opte pour depenser quedal et ne rien posseder
ravyxxs
posted
the 10/01/2025 at 06:57 PM
Microsoft/XBOX sont très très très trèèèèès avide ces derniers temps. Je doute pas qu'il y a des raisons par exemple sur la hausse des consoles,mais ils ont toujours été, et le sont encore plus à présent, dans une position qui ne leur permet pas de faire ce genre de chose. C'est vraiment forcer à mort là...
On verra d'ici un an les résultats...
romgamer6859
posted
the 10/01/2025 at 07:19 PM
ippoyabukiki
posted
the 10/01/2025 at 07:24 PM
Ça marcherait aussi pour netflix et des dvd, mais beaucoup s'en moquent de posseder un film, pourquoi posseder un jeu donc ?
yogfei
posted
the 10/01/2025 at 07:24 PM
skuldleif
Tu dépense même si c'est pas beaucoup..., c'est comme une maison si tu loues toutes ta vie à la fin t'as rien, si t'empruntes et t'achètes à la fin ta maison elle t'appartient. Toi en jeu à la fin t'as rien...
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 07:26 PM
yogfei
compare pas du JV a une maison stp
romgamer6859
posted
the 10/01/2025 at 07:31 PM
skuldleif
yep, l'aspect "possession" est partagé de mon côté. Je refait rarement les jeux (pas le temps et pas le besoin de refaire), j'ai pu apprécié des jeux et pourtant je n'y ai plus accès ce qu'il reste ce sont les souvenirs pas la boite sur l'étagère...
zekk
posted
the 10/01/2025 at 07:33 PM
ippoyabukiki
parce que le film généralement tu le regarde une fois et puis tu le ranges...
Le jeu tu peux le ressortir à différentes occasions
arquion
posted
the 10/01/2025 at 07:33 PM
ippoyabukiki
un film c'est en moyenne 2h, un jeu vidéo c'est généralement plusieurs heures voir dizaine d'heure.
C'est pas comparable.
newtechnix
posted
the 10/01/2025 at 07:51 PM
ippoyabukiki
non parce qu'un film tu as plusieurs phases d'exploitation possibles ciné-télé-dvd-streaming...quand cela passe à la télé c gratos (ou pour la musique à la radio). On a cette possibilité de voir ou d'écouter gratuitement un film ou une musique.
Tu n'as pas avec le JV cette possibilité gratuite de profiter de l'oeuvre.
newtechnix
posted
the 10/01/2025 at 07:55 PM
HS:
1 le second film The Simpson vient d'être annoncé...
2. dans un épisode de la saison 37, la famille Simpson refuse d'aller au cinéma pour voir un film parce que...roulement de tambour...car ils pourront le regarder en streaming (légal? je ne sais pas je n'ai pas vu l'épisode).
Outre le fait que les Simpson ont souvent été visionnaires (sic) si je suis Disney y'a de quoi être deg de voir les Simpson contribuer à promouvoir une sorte de consommation qui se passerait du cinéma.
judgegabranth
posted
the 10/01/2025 at 07:57 PM
« Vous ne posséderez rien et vous serez heureux »
kikoo31
posted
the 10/01/2025 at 08:17 PM
judgegabranth
keiku
posted
the 10/01/2025 at 08:26 PM
Les mathématiques c'est pas difficile...
mais gamestop vend des cartes d'abonnement gamepass...
mauvais calcul comme on dit...
edarn
posted
the 10/01/2025 at 08:36 PM
yogfei
Elle t'appartient... elle t'appartient...
Vite dit... faut payer la taxe foncière, etc...
Si tu pars en vacances et qu'à ton retour, quelqu'un d'autres s'est installé chez toi et à commandé une pizza y a plus de 48h avec ticket à l'appui... Tu l'as dans le cul. ^^'
solarr
posted
the 10/01/2025 at 09:23 PM
skuldleif
judgegabranth
"dites-moi ce que vous voulez, je vous dirai comment vous en débarrasser" - Coluche
