Gamestop tacle le Gamepass
elle va vous plaire celle la

https://x.com/gamestop/status/1973439369680920744
    burningcrimson
    posted the 10/01/2025 at 06:54 PM by skuldleif
    comments (17)
    newtechnix posted the 10/01/2025 at 06:55 PM
    hou cette violence
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 06:55 PM
    moi j'opte pour depenser quedal et ne rien posseder
    ravyxxs posted the 10/01/2025 at 06:57 PM
    Microsoft/XBOX sont très très très trèèèèès avide ces derniers temps. Je doute pas qu'il y a des raisons par exemple sur la hausse des consoles,mais ils ont toujours été, et le sont encore plus à présent, dans une position qui ne leur permet pas de faire ce genre de chose. C'est vraiment forcer à mort là...

    On verra d'ici un an les résultats...
    romgamer6859 posted the 10/01/2025 at 07:19 PM
    ippoyabukiki posted the 10/01/2025 at 07:24 PM
    Ça marcherait aussi pour netflix et des dvd, mais beaucoup s'en moquent de posseder un film, pourquoi posseder un jeu donc ?
    yogfei posted the 10/01/2025 at 07:24 PM
    skuldleif Tu dépense même si c'est pas beaucoup..., c'est comme une maison si tu loues toutes ta vie à la fin t'as rien, si t'empruntes et t'achètes à la fin ta maison elle t'appartient. Toi en jeu à la fin t'as rien...
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 07:26 PM
    yogfei compare pas du JV a une maison stp
    romgamer6859 posted the 10/01/2025 at 07:31 PM
    skuldleif
    yep, l'aspect "possession" est partagé de mon côté. Je refait rarement les jeux (pas le temps et pas le besoin de refaire), j'ai pu apprécié des jeux et pourtant je n'y ai plus accès ce qu'il reste ce sont les souvenirs pas la boite sur l'étagère...
    zekk posted the 10/01/2025 at 07:33 PM
    ippoyabukiki parce que le film généralement tu le regarde une fois et puis tu le ranges...

    Le jeu tu peux le ressortir à différentes occasions
    arquion posted the 10/01/2025 at 07:33 PM
    ippoyabukiki un film c'est en moyenne 2h, un jeu vidéo c'est généralement plusieurs heures voir dizaine d'heure.
    C'est pas comparable.
    newtechnix posted the 10/01/2025 at 07:51 PM
    ippoyabukiki non parce qu'un film tu as plusieurs phases d'exploitation possibles ciné-télé-dvd-streaming...quand cela passe à la télé c gratos (ou pour la musique à la radio). On a cette possibilité de voir ou d'écouter gratuitement un film ou une musique.

    Tu n'as pas avec le JV cette possibilité gratuite de profiter de l'oeuvre.
    newtechnix posted the 10/01/2025 at 07:55 PM
    HS:
    1 le second film The Simpson vient d'être annoncé...

    2. dans un épisode de la saison 37, la famille Simpson refuse d'aller au cinéma pour voir un film parce que...roulement de tambour...car ils pourront le regarder en streaming (légal? je ne sais pas je n'ai pas vu l'épisode).

    Outre le fait que les Simpson ont souvent été visionnaires (sic) si je suis Disney y'a de quoi être deg de voir les Simpson contribuer à promouvoir une sorte de consommation qui se passerait du cinéma.
    judgegabranth posted the 10/01/2025 at 07:57 PM
    « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux »
    kikoo31 posted the 10/01/2025 at 08:17 PM
    judgegabranth
    keiku posted the 10/01/2025 at 08:26 PM
    Les mathématiques c'est pas difficile...
    mais gamestop vend des cartes d'abonnement gamepass...
    mauvais calcul comme on dit...
    edarn posted the 10/01/2025 at 08:36 PM
    yogfei
    Elle t'appartient... elle t'appartient...

    Vite dit... faut payer la taxe foncière, etc...
    Si tu pars en vacances et qu'à ton retour, quelqu'un d'autres s'est installé chez toi et à commandé une pizza y a plus de 48h avec ticket à l'appui... Tu l'as dans le cul. ^^'
    solarr posted the 10/01/2025 at 09:23 PM
    skuldleif

    judgegabranth "dites-moi ce que vous voulez, je vous dirai comment vous en débarrasser" - Coluche
