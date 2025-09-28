Soyons honnêtes : chaque année, on nous survend “le futur GOTY”... et chaque année, la moitié des joueurs crient à la déception.Cyberpunk, Starfield, FF16, Elden Ring 2 demain… Même recette : marketing XXL, attentes irréalistes, et au final une partie de la commu qui rage.Le problème c’est pas les jeux en soi, c’est nous : on s’auto-hype tellement que plus rien ne peut être à la hauteur.Un bon 8/10 devient “déception”, un AAA solide devient “jeu vide”.Au final, est-ce que la hype ne flingue pas les GOTY avant même leur sortie ?