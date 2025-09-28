profile
julie54 > blog
[Analyse] La hype tue-t-elle les GOTY ?
Soyons honnêtes : chaque année, on nous survend “le futur GOTY”... et chaque année, la moitié des joueurs crient à la déception.
Cyberpunk, Starfield, FF16, Elden Ring 2 demain… Même recette : marketing XXL, attentes irréalistes, et au final une partie de la commu qui rage.

Le problème c’est pas les jeux en soi, c’est nous : on s’auto-hype tellement que plus rien ne peut être à la hauteur.
Un bon 8/10 devient “déception”, un AAA solide devient “jeu vide”.

Au final, est-ce que la hype ne flingue pas les GOTY avant même leur sortie ?

    tags : goty déception troll hype débats
    posted the 09/28/2025 at 06:39 PM by julie54
    comments (6)
    grundbeld posted the 09/28/2025 at 06:43 PM
    Évidemment.

    Et parfois ça touche même des jeux qui sont de véritables œuvres d’art. Soit parce que certains se comportent comme de gros fanboys et insultent à la moindre critique même constructive (ce qui augmente la rage dans l’autre camp), soit parce que certains sont jaloux de la réussite du titre et cherchent à lui nuire (c’est le cas avec les haters de Clair Obscur dernièrement par exemple), soit parce que tu as des gens qui vont se nourrir de cette hype pour aller à contre-courant et construire plus encore leur personnage de pseudo rebelle du web.
    soulfull posted the 09/28/2025 at 06:57 PM
    Forcément , mais la hype fait vendre et permet à certains jeux d'être rentables.Clair Obscur n'était pas ultra attendu de base mais la hype lui a fait beaucoup de bien .Silksong lui était ultra attendu et la hype lui a permis de faire de belles ventes.
    mercure7 posted the 09/28/2025 at 07:02 PM
    Ca dépend.

    Je ne pense pas que ça soit des "attentes irréalistes" pour certains jeux cités, qui soient le souci.

    Cyberpunk, sorti complètement buggé sur certains supports au point qu'il a été retiré du store, c'est un vrai souci.

    FF16 qui coche bcp de cases des "bons jeux" (combats / ost / visuels et DA), certes, n'en reste pas moins un jeu avec une technique un peu à la fraise (frame rate) et des maps assez vides de contenu intéressant (pas un seul donjon, des items parsemés au pif qui sont au final dans 90% des cas des potions, quêtes fedex "va tuer 3 abeilles et reviens", etc).

    Le débat devraient surtout être, je pense : est-ce que des jeux avec autant de soucis, ont encore un quelconque rapport avec les standards de qualité et de finition qu'on attend d'un "GOTY"

    C'est justement en jouant à des jeux comme Expedition 33, que les gens devraient se rendre compte de ça je pense : jeu vendu pas très cher, sans défaut technique majeur (chose rare de nos jours, hein Konami ?), avec un scénario excellent, un système de jeu très bon, et un contenu très généreux.

    Quand on vend des jeux "mid" à 80-100 euros ("édition day-2 + DLC"), qui rament de partout, avec pas mal de bugs, , y a pas vraiment de surprise à être déçu au final, et ces jeux n'ont en réalité rien à foutre dans la catégorie "GOTY" je trouve. Voilà tout . . .
    parrain59 posted the 09/28/2025 at 07:06 PM
    Perso ça fait des années que je ne regarde que le premier trailer d'annonce après j'attends d'avoir le jeu entre les mains.
    Et surtout ne jamais regarder les avis, les metacritics, toutes ses autres conneries etc hormis les testeurs/ vidéastes qui ont à peu près les mêmes gouts que vous si vous avez un doute sur un jeu.
    Il ne faut pas se surinformer et encore moins débattre sur des sites comme celui ci, pour savoir si c'est un GOTY ou pas.
    Beaucoup trop d'aigris sur internet et un manque de savoir vivre intolérable.
    solarr posted the 09/28/2025 at 07:15 PM
    parrain59 +1 Je regarde juste quelques minutes de gameplay que je survole et me fais mon propre avis. Les avis, la hype stupide des uns et des autres qui hurlent au Goty ne m'intéressent pas.
    coopper posted the 09/28/2025 at 07:34 PM
    La hype, il y en a toujours eu mais le problème c'est qu'il y a double mouvement contradictoire entre une polarisation de plus en plus poussée des avis et une individualisation de plus en plus poussée des personnes.
    Le truc commun aux deux est un sentiment d'appartenance et de distinction, où chacun essaye de sa rassurer sur ses choix personnels, son ressenti au risque de les imposer à tout le monde comme la réalité objective.

    Faut juste lâcher prise, sans tomber dans le relativisme à la con ("les goûts et les couleurs").
