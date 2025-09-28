« 28 septembre, le jour se lève... Les monstres ont envahi la ville. Par je ne sais quel miracle... je suis toujours en vie... »
Phrase culte de Jill lorsqu’elle passe la nuit dans l’entrepôt de Dario pour survivre. Malgré son côté RE 2.5, Resident Evil 3: Nemesis restera à jamais gravé dans mon cœur, ne serait-ce que pour ses musiques sublimes et son ambiance unique des années 90. Assurément un must-have inoubliable de la première PlayStation.
Capcom a fait un show de 50 minutes au TGS sur Resident Evil Requiem ce matin. Je ne sais pas si c’était fait exprès en rapport avec le 28 septembre de Jill, mais dans tous les cas, rien de nouveau n’a été montré. Dommage.