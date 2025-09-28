Voici les résultats après quelques jours de votes :- Uncharted 4 remporte le duel et haut la main. La dernière aventure de Nate est plus marquante, quant à celle de Chloé et Nadine, elle reste sympa mais en dessous malgré tout. Même si certains membres ont préférés Lost Legacy parce qu'il a moins de longueur que U4, de meilleures énigmes et un rythme peut être plus soutenu. Mais U4 comme vous pouvez le voir l'emporte largement !Je remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à très bientôt pour un prochain Duel !