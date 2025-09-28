Voici les résultats après quelques jours de votes :
2 ème avec 9 votes
1er avec 27 votes
- Uncharted 4 remporte le duel et haut la main. La dernière aventure de Nate est plus marquante, quant à celle de Chloé et Nadine, elle reste sympa mais en dessous malgré tout. Même si certains membres ont préférés Lost Legacy parce qu'il a moins de longueur que U4, de meilleures énigmes et un rythme peut être plus soutenu. Mais U4 comme vous pouvez le voir l'emporte largement !
Je remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à très bientôt pour un prochain Duel !
tags :
posted the 09/28/2025 at 08:42 AM by mrpopulus
flom Je ne sais pas comment tu peux dire ça honnêtement. U4 le tabasse niveau personnage, Chloé et Nadine c'est sympa mais ça vaut pas Nate et son frère qui est un duo beaucoup plus solide. On voit que ND ont essayé de refaire un peu comme dans le 4 avec une Chloé un peu fun comme Nathan mais parfois ça tombe clairement à plat.