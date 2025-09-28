profile
mrpopulus > blog
Résultat : Uncharted 4 VS Uncharted The Lost Legacy
Voici les résultats après quelques jours de votes :



2 ème avec 9 votes



1er avec 27 votes

- Uncharted 4 remporte le duel et haut la main. La dernière aventure de Nate est plus marquante, quant à celle de Chloé et Nadine, elle reste sympa mais en dessous malgré tout. Même si certains membres ont préférés Lost Legacy parce qu'il a moins de longueur que U4, de meilleures énigmes et un rythme peut être plus soutenu. Mais U4 comme vous pouvez le voir l'emporte largement !

Je remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à très bientôt pour un prochain Duel !
    posted the 09/28/2025 at 08:42 AM by mrpopulus
    comments (6)
    mrvince posted the 09/28/2025 at 09:19 AM
    Bizarre ce duel... un épisode canonique et un spin off. Qualitatif certes mais a des années lumières en terme d'ambitions.
    flom posted the 09/28/2025 at 09:28 AM
    Je n ai pas participé mais pour moi le DLC est bien meilleur sur tous les points et surtout en therme de personnage
    ducknsexe posted the 09/28/2025 at 09:40 AM
    Normal y pas match, Uncharted 4 le surclasse
    jenicris posted the 09/28/2025 at 10:35 AM
    Pas de surprise, surtout que Lost Legacy n'est qu'un standalone
    mrpopulus posted the 09/28/2025 at 10:36 AM
    mrvince Oui toujours quelqu'un pour critiquer mes duels c'est d'un lourd. Ya rien de bizarre étant donné que Lost Legacy est en quelque sorte la suite de U4 techniquement..



    flom Je ne sais pas comment tu peux dire ça honnêtement. U4 le tabasse niveau personnage, Chloé et Nadine c'est sympa mais ça vaut pas Nate et son frère qui est un duo beaucoup plus solide. On voit que ND ont essayé de refaire un peu comme dans le 4 avec une Chloé un peu fun comme Nathan mais parfois ça tombe clairement à plat.
    djfab posted the 09/28/2025 at 11:32 AM
    Jenicris Mrvince : un spin off stand alone de qualité équivalente a U4 et de durée de vie équivalente à U3, donc il est tout a fait légitime face à U4.
