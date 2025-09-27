-L’intrigue se déroulera quelques années après Resident Evil Village, sans que ce dernier soit nécessaire à la compréhension de l’histoire.



-Le début de l’intrigue mettra en avant Alyssa Ashcroft, survivante du jeu Resident Evil Outbreak et mère de Grace, qui poursuivait son travail de journaliste d’investigation sur les virus et les filiales aux ambitions douteuses. Il semblerait qu’elle ait découvert une vérité inédite et explosive sur les événements de Raccoon City, découverte qui aurait précipité son assassinat...







-Le bestiaire s’annonce comme l’un des plus variés de la saga. Capcom semble s’inspirer de Resident Evil 6, en mélangeant parasites et zombies dans un même jeu. Dans Requiem, on retrouvera ainsi des zombies « classiques », des zombies de type parasite et d’autres issus des moisissures (arc des Winters).



-Les zombies auront la faculté de muter et d’évoluer afin de surprendre le joueur tout au long de l’aventure. Il ne faudra donc pas s’attendre à croiser uniquement des zombies « classiques ».



-L’objectif est de maintenir les joueurs dans une tension permanente, où rien n’est jamais acquis ni certain. Un exemple marquant tiré de la démo montre une zone Safe soudainement plongée dans l’obscurité, permettant à la créature surnommée « Big Mama » par les fans de surgir sans prévenir pour piéger le joueur.



-Notons par ailleurs que « Big Mama » ne réutilise plus les cris de Lisa Trevor comme dans les démos du Summer Game Fest et de la Gamescom, mais possède désormais ses propres hurlements.







-Le portage de Resident Evil Requiem sur Switch 2 aurait été d’une grande facilité pour les équipes de Capcom. À tel point que Resident Evil 7, 8 et Requiem sortiront simultanément lors du lancement de ce dernier en 2026. Le RE Engine s’est parfaitement adapté à la nouvelle console de Nintendo, même si des optimisations et améliorations sont prévues au fil des années.



-Plusieurs niveaux de difficulté seront proposés. Reste à savoir si les puristes pourront, comme dans certains volets, terminer l’intégralité du jeu uniquement au couteau, ou si certains passages obligeront l’utilisation d’armes à feu.







-Concernant Raccoon City, la ville est restée sous surveillance constante par les autorités américaines. Le confinement devait être levé en 2026, mais pour une raison encore inconnue, il a finalement été prolongé jusqu’en 2040. Des survivants auraient-ils réellement réussi à subsister tout ce temps dans cet immense périmètre clos ? Et surtout, comment Grace parviendra-t-elle à pénétrer ce territoire interdit, sachant que la démo ne se déroulait pas à Raccoon ?



Réponse dans le jeu, le 27 février 2026.

Une mini-conférence sur scène auvient tout juste de se terminer. Les développeurs ont partagé plusieurs informations inédites concernant le prochain volet de la saga. En voici un résumé :