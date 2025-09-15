accueil
name :
Tides of Annihilation
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
Eclipse Glow Games
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
yanssou
Tides of Annihilation : Le recap sur ce l'on sait
Game Info
https://www.actugaming.net/tides-of-annihilation-gameplay-univers-ambitions-techniques-tout-savoir-jeu-action-aventure-ag-summer-737727/
posted the 09/15/2025 at 06:37 PM by
yanssou
yukilin
posted
the 09/15/2025 at 06:49 PM
Je demande à voir plus de ce jeu.
chreasy97
posted
the 09/15/2025 at 07:08 PM
Je surveille attentivement ce jeu, le peu de gameplay vu me plait beaucoup
magneto860
posted
the 09/15/2025 at 07:08 PM
Ce jeu est incontestablement beau (même si ce genre de scènes visuelles commence à être vu et revu), pour moi la question sera celle de la difficulté. Si elle se révèle proche d’un Kena en mode facile, ça pourra me tenter. Mais si c’est comme Shadow of the Colossus ... C’est chaud.
malroth
posted
the 09/15/2025 at 07:09 PM
deja ça se voit que la qualité est au dessus de lost souls aside dans tous les niveaux, y compris les combats. on ressens mieux les coups,animations...ect
j'ai trop hâte.
malroth
posted
the 09/15/2025 at 07:17 PM
cette video je l'avais jamais vu (j'avais vu juste le trailer reveal du jeu)
et bordel le combat de boss c'est d'une maitrise ABSOLUE, c'est tout ce que j'aime :
Design boss = 20/20
lisibilité combat = 20/20
musique = 20/20
la qualité des patern, animations, tout est d'une justesse absolue. (meme Fromsoftware commence à perdre en lisibilité la dessus sur les boss).
pour moi c'est ça de vrais fight, c'est pas un ennemie qui attaque vitesse x10 pour dire "ololooo c'est dynmaique, regardez" personne voit rien, personne comprends, ça se batjuste contre une barre de vie
alors que la (comme les souls avant) c'est la vraie maitrise des duel de boss.
putain j'ai encore + envie avec cette video.
merci l'op
