profile
Tides of Annihilation
3
Likers
name : Tides of Annihilation
platform : PC
editor : N.C
developer : Eclipse Glow Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
yanssou
21
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 818
visites since opening : 1656084
yanssou > blog
all
Tides of Annihilation : Le recap sur ce l'on sait
Game Info










https://www.actugaming.net/tides-of-annihilation-gameplay-univers-ambitions-techniques-tout-savoir-jeu-action-aventure-ag-summer-737727/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/15/2025 at 06:37 PM by yanssou
    comments (5)
    yukilin posted the 09/15/2025 at 06:49 PM
    Je demande à voir plus de ce jeu.
    chreasy97 posted the 09/15/2025 at 07:08 PM
    Je surveille attentivement ce jeu, le peu de gameplay vu me plait beaucoup
    magneto860 posted the 09/15/2025 at 07:08 PM
    Ce jeu est incontestablement beau (même si ce genre de scènes visuelles commence à être vu et revu), pour moi la question sera celle de la difficulté. Si elle se révèle proche d’un Kena en mode facile, ça pourra me tenter. Mais si c’est comme Shadow of the Colossus ... C’est chaud.
    malroth posted the 09/15/2025 at 07:09 PM
    deja ça se voit que la qualité est au dessus de lost souls aside dans tous les niveaux, y compris les combats. on ressens mieux les coups,animations...ect

    j'ai trop hâte.
    malroth posted the 09/15/2025 at 07:17 PM
    cette video je l'avais jamais vu (j'avais vu juste le trailer reveal du jeu)

    et bordel le combat de boss c'est d'une maitrise ABSOLUE, c'est tout ce que j'aime :

    Design boss = 20/20
    lisibilité combat = 20/20
    musique = 20/20

    la qualité des patern, animations, tout est d'une justesse absolue. (meme Fromsoftware commence à perdre en lisibilité la dessus sur les boss).

    pour moi c'est ça de vrais fight, c'est pas un ennemie qui attaque vitesse x10 pour dire "ololooo c'est dynmaique, regardez" personne voit rien, personne comprends, ça se batjuste contre une barre de vie

    alors que la (comme les souls avant) c'est la vraie maitrise des duel de boss.

    putain j'ai encore + envie avec cette video.

    merci l'op
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo