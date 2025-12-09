accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
3
❤
Likers
Who likes this ?
marchand2sable
,
esets
,
volran
name :
Resident Evil Requiem
platform :
PC
editor :
Capcom
developer :
Capcom
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
13
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
494
visites since opening :
992720
ouroboros4
> blog
Resident Evil Requiem : PS5 vs Switch 2
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 09/12/2025 at 09:55 PM by
ouroboros4
comments (
13
)
dokidokii
posted
the 09/12/2025 at 10:07 PM
Propre la version NS2
lopatin
posted
the 09/12/2025 at 10:44 PM
et en portable? on le fait le comparatif ?
leonr4
posted
the 09/12/2025 at 10:52 PM
Des images direct feed Switch 2 / PC.
https://www.resetera.com/threads/resident-evil-7-biohazard-resident-evil-village-and-resident-evil-requiem-announced-for-nintendo-switch-2-february-27-2026.1295952/page-5#post-145101852
tripy73
posted
the 09/12/2025 at 10:55 PM
Je pense que la comparaison la plus pertinente ce sera avec la version Series S, mais dans tous les cas sans comparaison direct, ça reste propre au final, juste les cheveux de la version adulte de la protagoniste qui ont un rendu assez dégluasse (c'est déjà assez bof sur les autres versions).
k13a
posted
the 09/12/2025 at 11:08 PM
Les comparaison PS5 vs Switch 2 c'est complètement débile, une console hybride vs une console salon. C'est comme si je compare mes jeux sur ma Steam Deck vs mon PC avec ma 4090, aussi pertinent...
sdkios
posted
the 09/12/2025 at 11:24 PM
k13a
bah la c'est plutot pour se faire une idée de ce que la switch peut faire tourner, tout le monde sait que y a pas match sinon lol
tripy73
posted
the 09/12/2025 at 11:27 PM
k13a
: d'ailleurs les comparatifs de Switch 2/Steam Deck de Star Wars Outlaws sont assez parlants
walterwhite
posted
the 09/12/2025 at 11:40 PM
Elle s’en sort très très bien la version S2, un tel rendu n’est pas déconnant.
arquion
posted
the 09/12/2025 at 11:42 PM
tripy73
besoin de se rassurer face à une console qui a plus de 3ans ??
mouais...
tripy73
posted
the 09/13/2025 at 12:03 AM
arquion
: rassurer de rien du tout, j’ai pas que ça à foutre et je fais tous mes jeux tiers sur PC, donc ça m’en touche une sans faire bouger l'autre comme on dit, juste que certains affirmaient qu'il tournerait comme sur Steam Deck c'est tout...
Encore heureux qu'il tourne mieux sur un hardware plus récent et avec une version vraiment optimisée pour le hardware cible, le tout à un tarif inférieur si on prend en compte le dock. D'ailleurs curieux de voir le prix et les performances du Steam Deck 2.
arquion
posted
the 09/13/2025 at 12:13 AM
tripy73
que Valve prenne son temps, pas envie d'un modèle chaque année comme on peut le voir pour d'autres "consoles portables".
Perso c'est la future console de Sony pour laquelle je suis curieux (car si elle venait à avoir quasiment les mêmes composants qu'une Steam Deck 2, on pourrait voir les avantages/inconvénients de l'OS de Sony face à SteamOS)
k13a
posted
the 09/13/2025 at 02:38 AM
sdkios
tripy73
Les comparo avec la PS4/Pro et Series S c'est vraiment plus équitable.
donpandemonium
posted
the 09/13/2025 at 04:46 AM
Impressionnant là encore une fois pour la Switch 2. Seuls les cheveux sont à revoir mais le jeu a le temps, il ne sort pas tout de suite, et quand on voit la différence ( énorme ! ) entre la première vidéo de Star Wars Outlaws sur Switch 2 et la version finale, c'est pas quelques cheveux qui vont m'inquiéter.
Capcom sont généralement meilleurs que Ubisoft pour optimiser leurs jeux, je m'attends donc à un produit final extrêmement propre.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
https://www.resetera.com/threads/resident-evil-7-biohazard-resident-evil-village-and-resident-evil-requiem-announced-for-nintendo-switch-2-february-27-2026.1295952/page-5#post-145101852
mouais...
Encore heureux qu'il tourne mieux sur un hardware plus récent et avec une version vraiment optimisée pour le hardware cible, le tout à un tarif inférieur si on prend en compte le dock. D'ailleurs curieux de voir le prix et les performances du Steam Deck 2.
Perso c'est la future console de Sony pour laquelle je suis curieux (car si elle venait à avoir quasiment les mêmes composants qu'une Steam Deck 2, on pourrait voir les avantages/inconvénients de l'OS de Sony face à SteamOS)
Capcom sont généralement meilleurs que Ubisoft pour optimiser leurs jeux, je m'attends donc à un produit final extrêmement propre.