On sait tous qu'on achète souvent nos jeux suivant les tests, les notes, ou bien parce qu'on croit en un titre (pour les plus aventuriers).



J'aurai aimé savoir quel est le titre dernièrement (ou pas), très mal noté mais que vous aimez bien malgré le consensus général comme quoi le jeu est une daube?



Je me lance, pour moi dernièrement c'est MindsEye.



On sera tous d'accord pour dire que le jeu à un scénario un pourri, la technique est aux fraises, et que les quêtes secondaires sont accessible uniquement via un menu...so 2010 et encore.



Mais justement c'est ce côté archaïque dan sle gameplay qui fait que j'ai bizarrement accroché au titre.

Les Gunfight font vieux jeu PS360 au mieux, et étrangement la sauce a pris avec moi.

Il n'y a pas de chichi, pas d'arvre de compétences, pas de modifications particulière, juste un gars avec quelques armes et c'est parti pour un scénario écrit à la truelle.



Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas là pour réhabilité le titre (que j'ai trouvé à 20€ en neuf), le jeu mérite ses notes et les défauts énuméré sont bien présents, on parle d'un jeu pas fini, peut-être trop ambitieux pour ce petit studio et budget.



Mais j'y passe malgré tout un bon moment, le jeu ne plante pas, il rame souvent (je joue sur XSX mais sur PS5, je crois que c'est pareil), j'en suis vers la fin et malgré tout je suis content de l'avoir fait.



On sent dans ce titre l'envie de vouloir faire quelques chose de grand.



Mais on ne fait pas Avatar avec le budget de Bienvenu chez les Ch'tis.



Alors, et vous quel est le ou les titres un peu honteux que vous aimez bien malgré tout?